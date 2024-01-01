Musico 是一款专门从事音乐创作的生成式人工智能软件引擎。该系统融合了传统和现代机器学习算法来生成多样化、无版权的音乐。 其生成方法通过提供可以实时调整其上下文的自适应声音来支持音乐创作者的制作过程。 Musico 生成的音乐范围从半辅助到全自动创作，为专业音乐家和非音乐家提供解决方案。 Musico 还带来了人工智能辅助作曲等创新，能够生成无限的旋律、节拍和和声，从而响应创作者的输入。 一款名为“Impro”的应用程序允许音乐家和表演者通过手势直观地控制 Musico 来实时生成音乐。其引擎可以实时映射并响应各种控制信号，提供无限的交互可能性。 此外，Musico 正在积极探索音乐与叙事之间的关系，为故事讲述者、游戏开发者和跨媒体专业人士开发下一代配乐插件。

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