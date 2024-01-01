Musicfy 是一款人工智能驱动的工具，允许用户在短短几秒钟内为自己喜欢的歌曲创建自己的翻唱。该工具提供了一个音乐库，其中包含来自 Ariana Grande、Eminem 和 Drake 等众多艺术家的流行歌曲。 用户可以从可用的歌曲中进行选择，并通过添加人工智能来创建他们的混音版或翻唱版。该工具的主页有一个界面，展示可用的歌曲以及用户创建的相同歌曲的人工智能翻唱。 音乐爱好者可以使用此功能来发现和聆听其他人创作的 AI 翻唱作品。 Musicfy使用的AI技术并未公开披露，但它旨在产生模仿自然人声的高品质声音。要创建AI封面，用户可以按照平台上提供的创建教程进行操作。 他们可以选择想要创作的歌曲的时长、频率和每分钟节拍，添加人声，然后让人工智能完成剩下的工作。然后，生成的 AI 翻唱作品可以在社交媒体和其他平台上与其他人分享。总的来说，Musicfy 对于任何喜欢音乐并想要尝试创作、混音或发现流行歌曲的 AI 翻唱作品的人来说都是一个有用的工具。

网站： musicfy.lol

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