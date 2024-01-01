替代项 - Multcloud
IONOS
ionos.com
访问您的整个 IONOS 世界：合同、产品和客户数据、订购或更改服务 - 现在受密码保护的登录。
Backblaze
backblaze.com
Backblaze 是一家数据存储提供商。它提供两种产品： B2 Cloud Storage - 类似于 Amazon S3 的对象存储服务。 计算机备份 - 一种在线备份工具，允许 Windows 和 macOS 用户将数据备份到异地数据中心。该服务专为企业和最终用户设计，提供无限的存储空间并支持无限的文件大小。
Sync
sync.com
通过 Sync 随时随地存储、共享和访问您的文件。
IDrive
idrive.com
IDrive 为 PC、Mac、iPhone、Android 和其他移动设备提供在线云备份服务，只需一个账户即可享受低廉的费用
NinjaRMM
ninjaone.com
RMM 软件可实现 IT 管理自动化、提高技术人员效率并提高您的利润，让您的 IT 团队更加高效。
OpenDrive
opendrive.com
多合一云存储。无限的云存储、备份和云内容管理。
Datto
datto.com
Datto, Inc. 是一家美国网络安全和数据备份公司。 2007 年成立于康涅狄格州诺沃克，2017 年成为 Vista Equity Partners 的子公司，并与 Autotask Corporation 合并。
Aruba Cloud
arubacloud.com
探索 Aruba Cloud，适合您的云！基于使用的云计算、云 PRO 和 VPS、私有云、存储、备份和监控服务。
SugarSync
sugarsync.com
SugarSync 是一种简单、强大且易于使用的云文件共享、文件同步和在线备份服务。与 Dropbox 不同，SugarSync 使您能够备份现有的文件夹结构。免费试用 30 天，立即开始！
SimpleBackups
simplebackups.com
自动备份所有服务器、数据库（MySQL、PostgreSQL、MongoDB）和存储桶。连接任何存储，快速恢复，安心无忧。
Carbonite
carbonite.com
Carbonite 的云备份软件可帮助保护您的个人和企业数据免遭常见形式的数据丢失。立即尝试 Carbonite 并下载免费试用版！
Axcient
axcient.com
面向 MSP 的全面备份和灾难恢复解决方案 为几乎所有 MSP 使用案例提供可靠、易于使用的业务连续性和灾难恢复的单一平台
Pulseway
pulseway.com
Pulseway 是一款完整的远程监控和管理 (RMM) 软件，具有自动化、修补、远程控制和网络发现功能。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics 充当您值得信赖的业务副驾驶，旨在让您更智能、更快速、更自信地做出数据驱动的决策。 IBM Cognos Analytics 为每个用户（无论是数据科学家、业务分析师还是非 IT 专家）提供了更多的权力，让他们能够以与组织目标相关的方式执行相关分析。它缩短了每个用户从简单到复杂分析的旅程，使他们能够利用数据探索未知、识别新关系、更深入地了解结果并挑战现状。使用 IBM Cognos Analytics 可视化、分析并与组织中的任何人共享有关数据的可行见解。
CBackup
cbackup.com
CBackup 是一项安全的云备份服务，可让您自动将文件从无限的计算机备份到安全云，将文件从一个云驱动器传输并同步到另一个云驱动器进行备份，并结合多个闲置云存储来存储备份，无需任何成本。
Jottacloud
jottacloud.com
访问安全存储的所有内容 无论您是个人、家庭还是企业，Jottacloud 都可以让您随时随地存储、共享并提高工作效率。
Backupify
backupify.com
所有 SaaS 数据的保护、恢复、安全性和合规性。
Files.fm
files.fm
Files.fm 云存储平台提供用于存储、共享、发布甚至销售各种类型内容的全面解决方案，包括照片、视频、音乐、应用程序、书籍和文档。
Cloudpresenter
cloudpresenter.com
让您的会议和网络研讨会成为您自己的会议和网络研讨会 - 为您的所有组织通信提供白标和定制品牌。简化在线会议、演示和网络研讨会。无需多个平台或单独的帐户 - 您可以在 Cloudpresenter 中完成这一切。内容共享、联合演示、投票、角色分配、白板、聊天、问答、分析、分组讨论、注册 - 成功会议、网络研讨会和演示所需的一切。
exabackup
exabackup.com
对于需要管理大量数据的忙碌专业人士来说，xabackup 是完美的解决方案。我们基于云的服务使客户能够轻松备份重要文件，从而节省宝贵的时间和精力。借助 exabackup，客户不必担心复杂的设置或系统，他们只需选择想要备份的文件，而无需执行任何技术工作。此外，exabackup 还提供无与伦比的保护和安全性。您的所有数据在上传之前都会被压缩，因此您不必担心传输过程中出现任何安全漏洞或速度损失。由于我们只上传更改（增量备份），因此额外的数据不会减慢您的系统速度或使本已很重的文件负载陷入困境。因此，当要确保所有重要文档保持安全时，没有比 exabackup 更好的选择了！
ScalePad Backup Radar US
scalepad.com
备份监控软件 - 发现数据备份中的未知风险。 备份雷达为您的 MSP 提供高度可定制的工具来改进自动化、报告和监督，帮助您发现隐藏的风险。
Cohesity
cohesity.com
利用 Cohesity 的下一代数据管理消除海量数据碎片。从备份开始，获得即时恢复。今天了解更多。
Druva
druva.com
跨边缘、本地和云工作负载的企业云备份和数据管理
NoSky
nosky.io
NoSky 由 AWS 提供支持，是一款具有集中管理、监控和报告功能的全集成云备份解决方案。 在数据不断面临来自黑客、病毒、腐败和勒索软件等邪恶恶棍的威胁的世界中，NoSky 成为保护您宝贵信息的终极超级英雄。凭借由尖端技术驱动的超能力，NoSky 屹立不倒，成为您的数据塔和城堡的守护者，确保它们不受邪恶势力的影响。 * 安全盾牌：NoSky 坚不可摧的盾牌可以保护您的数据免受无情黑客的攻击，使他们无法抵御其强大的防御。 * 病毒消灭能力：NoSky 配备了最新的防病毒功能，可以消灭病毒并让您的数据堡垒免受任何恶意入侵。 * 腐败粉碎者：NoSky 以坚定不移的决心打击腐败，恢复和保护您宝贵...
NetApp BlueXP
bluexp.netapp.com
在充满通才的世界中，NetApp 是专家。我们专注于一件事，帮助您的企业充分利用数据。 NetApp 将您所依赖的企业级数据服务引入云中，并将云的简单灵活性引入数据中心。我们行业领先的解决方案适用于不同的客户环境和世界上最大的公共云。作为一家以云为主导、以数据为中心的软件公司，只有 NetApp 可以帮助您构建独特的数据结构，简化和连接您的云，并随时随地向合适的人员安全地交付合适的数据、服务和应用程序。
Ottomatik
ottomatik.io
Ottomatik 是一种备份即服务 (BaaS) 类型的服务，这意味着您需要在服务器上安装其代理并从其管理面板管理备份数据。 Ottomatik 是一项付费服务，但仍然有一个免费选项可用，适合只有一台服务器的用户。 因此，通过免费使用，您可以创建最大备份频率为每天一次的备份作业，并且仍然支持将备份数据发送到您的存储帐户，例如 Google Drive、Amazon S3... 不过，对于更关键的网站和服务器，您可以考虑使用专业版套餐，它允许更多的备份作业，最大备份频率为每 5 分钟一次，确保数据实时备份。
Nethopper
nethopper.io
Nethopper 率先推出了 KAOPS，这是一种云原生、以 GitOps 为中心的平台工程框架，可帮助平台和 DevOps 团队快速启动其内部开发人员平台 (IDP)。 Nethopper KAOPS 以 GitOps 为中心的平台工程框架功能包括： * 基础设施自动化 * 容器的 CI/CD 管道 * 持续交付 * 多集群/云应用网络 * 秘密管理 * 具有主动警报的可观察性 * 记录最佳实践。 作为一个以 Git0ps 为中心的平台，Nethopper KAOPS： * 作为一项服务，现在即可使用 * 自动执行手动操作任务 * 通过加速应用程序开发来提高开发人员的生产力 * 适用于...
CloudPockets
cloudpockets.com
加拿大云备份 企业级云备份，可将您的数据 100% 保存在加拿大。 我们专注于加拿大各地的小型企业，提供强大且安全的基于软件的备份客户端，无需硬件或前期成本。这是一种混合备份，允许您备份到本地以及云，我们的客户端包括适用于 Exchange、SQL、MySQL、Oracle、Lotus Notes 的代理，并在 Windows、Mac 或 Linux 上运行。 网站托管 一种网站托管服务，重点关注网络开发人员或设计师客户的需求。我们提供客户的基本支持需求，以便他们可以专注于自己擅长的事情。
CloudCasa
cloudcasa.io
CloudCasa 是面向开发、DevOps、平台工程和 IT 运营团队的 Kubernetes 备份、恢复、灾难恢复和迁移服务。它支持 AKS 以及所有其他主要 Kubernetes 发行版和托管服务，包括 EKS、GKE 和 Red Hat OpenShift。借助 CloudCasa，您还可以跨多个集群和云提供商集中管理现有的 Velero 备份安装。只需在集群上安装代理，让 CloudCasa 完成所有保护集群资源和持久数据免受人为错误、安全漏洞和服务故障影响的艰苦工作，从而提供您的业务所需的业务连续性和合规性。
ZipCloud
zipcloud.com
ZipCloud 是一款基于云的在线备份软件。使用 Zip Cloud，您可以在多台计算机之间无缝同步文件，决定要同步的文件和文件夹，并选择要将它们同步到的位置。 Zip Cloud 的在线控制面板使您可以从任何具有互联网连接的设备访问所有备份和同步的文件。 Zip Cloud 使您可以选择在朋友、家人或队友之间共享文件和文件夹，并通过电子邮件、Facebook 或 Twitter 邀请他们。