MSG91 是领先的云通信平台，为美国企业提供一套安全、强大的通信 API，用于短信、电子邮件、语音和身份验证服务。有关 MSG91 及其产品的一些关键细节： * 沟通渠道：MSG91 提供功能齐全的 API，使企业能够通过各种沟通渠道（包括短信、电子邮件、WhatsApp 和语音）与全球客户联系和互动。 * 通信解决方案：该平台提供一系列通信解决方案，例如联络中心平台、基于事件的自动化、客户细分以及通过一次性密码（OTP）进行即时安全验证。 * 可靠性和安全性：MSG91 以其提供安全可靠的云通信平台而自豪，该平台具有双因素身份验证和行业标准加密协议等功能，可保护敏感数据。 * 集成和可扩展性：该平台旨在轻松地与现有业务系统和应用程序集成，从而允许无缝合并MSG91的通信功能。它还提供可扩展的解决方案，以满足从初创企业到大型企业的各种规模的企业需求。 * 客户成功：MSG91 在为企业提供成功的客户参与和沟通策略方面拥有良好的记录，Milkbasket、Unacademy 和 Ixigo 等客户的案例研究证明了这一点。

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