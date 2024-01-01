Movmi

Movmi

未安装 WebCatalog Desktop？下载 WebCatalog Desktop

使用 Web 应用

网站：movmi.co

使用 WebCatalog Desktop 上“Movmi”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

Movmi 是一款免费的人体动作捕捉软件，允许 3D 动画师在不使用套装或硬件的情况下创建 3D 动画。它是一款基于人工智能的动作捕捉工具，可以从 2D 媒体数据（图像、视频）中捕捉人形动作，并在云端运行整个捕捉过程，无需客户使用高端设备。 它支持从任何相机（从智能手机到专业相机）通过任何生活方式场景进行媒体拍摄。该工具支持多人和不同骨架的场景，包括 Huma Meta-Rig、人体装备和基本人体装备。 Movmi Store 是免费的全纹理角色集合，3D 动作开发人员可以在他们的项目中使用它们。它探索了许多姿势和动作的全身角色动画库。 Movmi 的目标是开发计算机视觉技术，专注于根据 2D 媒体内容估计人体 3D 运动。输出的 FBX 文件可在任何 3D 环境中使用，为动画师和动作开发人员节省时间。 对于不同的会员资格，用户可以选择不同的功能，从搜索广告到完整的捕获功能。总体而言，Movmi 为捕捉人体运动提供了革命性的解决方案，使 3D 动画师更轻松地创建高质量动画。

网站： movmi.co

免责声明：WebCatalog 与“Movmi”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

您可能还会喜欢

DEEPMOTION

DEEPMOTION

deepmotion.com

Plask

Plask

plask.ai

LeiaPix AI

LeiaPix AI

leiapix.com

Previewed

Previewed

previewed.app

HumanPal

HumanPal

humanpal.io

Move.ai

Move.ai

move.ai

Metareal

Metareal

metareal.com

Common Sense Machines

Common Sense Machines

csm.ai

Coub

Coub

coub.com

Getfloorplan

Getfloorplan

getfloorplan.com

LottieFiles

LottieFiles

lottiefiles.com

Onirix

Onirix

onirix.com

探索

产品

下载

支持

公司

法律信息

© 2024 WebCatalog, Inc.

我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站，即表示您同意使用 Cookie。

隐私政策