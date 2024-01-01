Movmi 是一款免费的人体动作捕捉软件，允许 3D 动画师在不使用套装或硬件的情况下创建 3D 动画。它是一款基于人工智能的动作捕捉工具，可以从 2D 媒体数据（图像、视频）中捕捉人形动作，并在云端运行整个捕捉过程，无需客户使用高端设备。 它支持从任何相机（从智能手机到专业相机）通过任何生活方式场景进行媒体拍摄。该工具支持多人和不同骨架的场景，包括 Huma Meta-Rig、人体装备和基本人体装备。 Movmi Store 是免费的全纹理角色集合，3D 动作开发人员可以在他们的项目中使用它们。它探索了许多姿势和动作的全身角色动画库。 Movmi 的目标是开发计算机视觉技术，专注于根据 2D 媒体内容估计人体 3D 运动。输出的 FBX 文件可在任何 3D 环境中使用，为动画师和动作开发人员节省时间。 对于不同的会员资格，用户可以选择不同的功能，从搜索广告到完整的捕获功能。总体而言，Movmi 为捕捉人体运动提供了革命性的解决方案，使 3D 动画师更轻松地创建高质量动画。

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