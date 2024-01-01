替代项 - Move.ai

Moovly

moovly.com

作为市场上最丰富的人工智能视频创建工具，Moovly 为您和您的组织提供在几分钟内创建专业视频或演示文稿所需的一切。 Moovly 的基于云/仅浏览器的解决方案专为企业设计，并凭借白标签等功能与您当前的工作流程无缝集成，将帮助您通过其审阅系统和共享库轻松与整个团队协作，并创建高质量、参与销售、学习与发展和内部沟通的营销视频。 Moovly 受到亚马逊、艾玛迪斯和拜耳等公司的信赖，其最强大的功能无疑是其人工智能驱动的自动视频生成。只需连接您的数据源或电子商务商店，只需点击几下即可生成数千个视频，并将它们推送到您首选的社交媒体平台以吸引大量受众。 Moovly 是与您的业务配合并帮助您实现所有目标...