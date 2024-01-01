Motionlab

Motionlab

未安装 WebCatalog Desktop？下载 WebCatalog Desktop

使用 Web 应用

网站：motionlab.io

使用 WebCatalog Desktop 上“Motionlab”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

Motionlab 平台是面向机构和品牌的终极技术，使您能够创建个性化视频通信。 Motionlab 让您的电子邮件、彩信和应用程序消息更加强大。通过个性化视频分发的各种可能性，您将始终发挥与客户互动的最大潜力。 Motionlab 平台的个性化视频可以轻松集成。添加到您最喜爱的电子邮件平台、SMS/MMS 解决方案或自定义应用程序中。使用 Motionlab Player，将视频的托管和流式传输交给我们。 Motionlab Player 易于集成。由于与最常用的网络解决方案的各种集成，您可以将其集成到您的登陆页面中。我们的播放器将始终为特定观看者播放正确的视频。通过 CTA 按钮让您的客户与他们的视频互动。充分发挥视频制作潜力。借助 Motionlab Template Creator AE 扩展，您的视频可以使用数百种效果。视频艺术家使用 Motionlab Template Creator AE Extension 创建动态视频模板，使他们能够将数据和创意资产组合成数千个独特的个性化视频。个性化属性由数据管理员预先设置。得益于此，视频艺术家可以专注于视频编辑和动态模板准备。个性化视频获得了惊人的视频完成率、参与度和点击率。通过综合统计来衡量这些指标和许多其他指标。 Motionlab 平台还允许您使用每个客户独有的 CTA 按钮
目录:
Business
视频电子邮件软件

网站： motionlab.io

免责声明：WebCatalog 与“Motionlab”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

替代项

Loom

Loom

loom.com

Synthesia

Synthesia

synthesia.io

Zight

Zight

zight.com

Rephrase.ai

Rephrase.ai

rephrase.ai

Rewatch

Rewatch

rewatch.com

Cincopa

Cincopa

cincopa.com

Hippo Video

Hippo Video

hippovideo.io

Vidyard

Vidyard

vidyard.com

Allego

Allego

allego.com

Sendspark

Sendspark

sendspark.com

OneMob

OneMob

onemob.com

BombBomb

BombBomb

bombbomb.com

您可能还会喜欢

Callback24

Callback24

callback24.io

Zoomerang

Zoomerang

zoomerang.app

Aggero Software

Aggero Software

aggero.io

Windsor

Windsor

windsor.io

RepliQ

RepliQ

repliq.co

Vyond

Vyond

vyond.com

Likee

Likee

likee.video

AirDeck

AirDeck

airdeck.co

EmailLabs

EmailLabs

emaillabs.io

Make Web Video

Make Web Video

makewebvideo.com

Weezly

Weezly

weezly.com

QR Code Dynamic

QR Code Dynamic

qrcodedynamic.com

探索

产品

下载

支持

公司

法律信息

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站，即表示您同意使用 Cookie。

隐私政策