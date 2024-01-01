Motionlab 平台是面向机构和品牌的终极技术，使您能够创建个性化视频通信。 Motionlab 让您的电子邮件、彩信和应用程序消息更加强大。通过个性化视频分发的各种可能性，您将始终发挥与客户互动的最大潜力。 Motionlab 平台的个性化视频可以轻松集成。添加到您最喜爱的电子邮件平台、SMS/MMS 解决方案或自定义应用程序中。使用 Motionlab Player，将视频的托管和流式传输交给我们。 Motionlab Player 易于集成。由于与最常用的网络解决方案的各种集成，您可以将其集成到您的登陆页面中。我们的播放器将始终为特定观看者播放正确的视频。通过 CTA 按钮让您的客户与他们的视频互动。充分发挥视频制作潜力。借助 Motionlab Template Creator AE 扩展，您的视频可以使用数百种效果。视频艺术家使用 Motionlab Template Creator AE Extension 创建动态视频模板，使他们能够将数据和创意资产组合成数千个独特的个性化视频。个性化属性由数据管理员预先设置。得益于此，视频艺术家可以专注于视频编辑和动态模板准备。个性化视频获得了惊人的视频完成率、参与度和点击率。通过综合统计来衡量这些指标和许多其他指标。 Motionlab 平台还允许您使用每个客户独有的 CTA 按钮

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