替代项 - Motion
Trello
trello.com
Trello 是一个基于网络的看板式列表制作应用程序，是 Atlassian 的子公司。最初由 Fog Creek Software 于 2011 年创建，并于 2014 年分拆成立一家独立公司，后来于 2017 年 1 月出售给 Atlassian。该公司总部位于美国纽约市。
Habitica
habitica.com
Habitica 是一款免费的习惯和生产力应用程序，可将您的现实生活视为游戏。 Habitica 可以帮助您实现健康快乐的目标。
Zapier
zapier.com
Zapier 是一家全球远程公司，允许最终用户集成他们使用的 Web 应用程序。尽管 Zapier 总部位于加利福尼亚州桑尼维尔，但其在美国各地和其他 23 个国家/地区拥有 250 名员工。
Pipedrive
pipedrive.com
Pipedrive 是一款易于使用、用户评价排名第一的 CRM 工具。获得更多合格的销售线索并发展您的业务。注册 14 天免费试用。
Reclaim
reclaim.ai
Reclaim 是一款智能日历助手，可以在您的日历上灵活安排时间来处理您想要关注的任何事情。
Any.do
any.do
加入数百万每天使用 Any.do 的用户，保持井井有条并完成更多工作。
Cloze
cloze.com
智能移动应用程序可跟踪客户、客户、潜在客户和潜在客户，无需 CRM 的麻烦。自动整合收件箱、联系人、日历、电话、Evernote、电子邮件、地址簿、Twitter、Facebook 和 LinkedIn 的关系管理。
Mem
mem.ai
捕获和连接信息的最快方式。
FlowUs
flowus.cn
FlowUs 息流 新一代知识管理与协作平台 以云端笔记为载体，配合在线文档、知识库、文件夹等多形态功能，为个人和团队提供数字信息管理与协同的一站式工作中心。
Unito
unito.io
将您已经使用的工具与深度双向集成连接起来，并优化 Asana、Jira、Trello、Google Sheets 等的工作流程。
Zenefits
zenefits.com
Zenefits 是一家总部位于美国的公司，为公司提供基于云的软件即服务来管理人力资源，特别关注帮助他们办理健康保险。Zenefits 成立于 2013 年。总部位于旧金山。
Range
range.co
促进更好的团队合作。无论您的团队在哪里工作，都可以让您的团队更加紧密联系、更加专注、更加高效。
BeforeSunset AI
beforesunset.ai
专注于完成您的待办事项，BeforeSunset 的人工智能会为您规划完美的日程安排。每日计划从未如此简单。
Integrately
integrately.com
非技术人员？一键集成您的应用程序。您所需要做的就是激活自动化。 10,000+ 客户。实时聊天支持。便宜 18-33 倍。免费开始使用。
Glasp
glasp.co
Glasp 是一款社交网络荧光笔，人们可以突出显示和组织网络上的引述和想法，并访问其他志同道合的人的学习成果。
TextExpander
textexpander.com
TextExpander 是您用于传出通信的即时访问知识库。在任何可以输入的地方共享知识库中的文本和图像。
Geekbot
geekbot.com
Geekbot让您安心！ - 让您的团队保持同步。当站会、站会、回顾和调查自动运行时，您可以在一天中找到和谐。 - 完成更多工作。简化的工作流程可以释放宝贵的时间，享受自我管理团队的自由。 - 帮助表演者，表演。建立跨越国界和时区的沟通文化，以便您的员工能够发挥最佳水平。 - 保持分析。通过人工智能语言分析来衡量参与度、幸福感和生产力，揭示答案背后的想法。 - 设置 Slack。将关键活动转移到您最喜欢的 Slack 频道，因为 Geekbot 可以直接开箱即用。
Clockwise
getclockwise.com
Clockwise 优化团队的日历，为每个人的一天创造更多时间。这是一种新的工作方式，为我们提供了灵活性和专注力。免费开始。
CalendarHero
calendarhero.com
更快地安排每次会议。适用于现代商业的智能调度软件。会议需要时间，但日程安排不应该。
Momentum
momentum.io
使用人工智能实现销售自动化。 Momentum 通过连接 Slack、Salesforce 和其他收入堆栈的自动化 MEDDIC、通知、通话摘要和交易室，帮助团队改进管道管理和成交率。
Workast
workast.com
Workast 是 Slack 团队最好的项目管理平台。 Workast 帮助团队轻松管理项目、任务、事件、客户和待办事项。使用您的 Slack 帐户在不到一分钟的时间内注册并在 Slack 和 Workast 中跟踪工作，快速创建任务并查看需要在您喜欢的工作地点完成的工作。
DailyBot
dailybot.com
异步工作#1。与远程团队进行异步站立会议、回顾、团队签到和调查。 DailyBot 还可以跟踪您团队的积极性，并帮助您通过荣誉来庆祝胜利。免费开始。
Troops
troops.ai
永远不会错过部队的收入信号。直接从 Slack 和 Microsoft Teams 轻松更新 Salesforce、HubSpot、Zendesk 和 Jira。免费开始使用。
InboxPro
inboxpro.io
将潜在客户转化为客户。关闭更多会议 InboxPro 使用人工智能、合并标签、后续序列和内置日历帮助您简化获取和培育客户的流程。
SalesboxAI
salesbox.ai
Salesbox 帮助您检测、参与并将意图转化为收入。 使用 Salesbox 基于意图的对话式 ABM 平台和计划加速渠道和收入增长。
Seismic
seismic.com
了解 Seismic 的人工智能支持、培训和辅导解决方案如何帮助销售和营销团队吸引买家并增加收入。
Polly
polly.ai
无论工作在哪里，都可以吸引、授权和协调您的团队。实现与民意调查、调查、问答、意见箱、团队建设等方面的协作！
APILayer
apilayer.com
无忧 API 市场 增强应用程序的功能，而无需担心可扩展性和稳定性。
Instabot
instabot.io
使用 Instabot 发掘潜在客户并增强您的客户体验。易于使用的平台，具有功能强大、可定制的聊天机器人。只需几分钟即可完成设置。
Teamline
teamline.app
Slack 的简单项目管理工具。单击按钮即可将对话转化为行动 - 在 Slack 中创建、分配和管理任务。