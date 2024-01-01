替代项 - Moovly
Animaker
animaker.com
Animaker 是一款在线 DIY (#DIY) 动画视频制作工具，为每个人带来工作室品质的演示。动画视频，做得对！
Genially
genial.ly
您自己或与您的团队一起创建演示文稿、信息图表和其他令人惊叹的内容。
Powtoon
powtoon.com
使用 Powtoon 的视觉传播平台为任何观众创建专业的定制视频。了解为什么超过 3000 万专业人士信任 Powtoon。
Renderforest
renderforest.com
您的所有设计工具都集中在一处。 通过创建令人惊叹的视频、动画、品牌、模型、演示文稿、图形和专业网站来开始发展您的业务！
Move.ai
move.ai
自由行动。发挥您的想象力。没有更多的西装，没有更多的限制。高保真动作捕捉变得简单。
Jitter
jitter.video
轻松为您的设计添加动画效果。将您的创作导出为视频或 GIF。一切都在您的浏览器中。
Steve.ai
steve.ai
Steve.AI 是一款在线视频制作软件，可帮助任何人在几秒钟内创建视频和动画。
Biteable
biteable.com
与领先的在线视频制作者一起制作品牌视频。 Biteable 是创建简洁、引人入胜的品牌视频内容的领先解决方案。
Vyond
vyond.com
毫不费力即可获得专业结果。在几秒钟内制作引人入胜的视频。 Vyond 是一个由人工智能驱动的视频创作平台，让视频制作工作室的力量——从脚本编写到成品视频——触手可及。使用 Vyond Go，业界首款基于 AI 的生成式脚本和视频创建器，可根据简单的文本提示立即创建粗剪视频。然后使用我们强大的拖放视频创建器 Vyond Studio 来编辑这些视频或借助数千个预制角色、模板和背景创建原创视频。 Vyond 旨在帮助您更好地沟通。轻松高效地创建专业视频，提升您的业务沟通水平。通过与任何行业和工作角色相关的引人入胜的视频来吸引当今心烦意乱的利益相关者的注意力。请放心，您的数据在我们为企业构建的平台中...
Magic Studio
magicstudio.com
Photobooth 使用您自己的照片来训练代表您外观的自定义 AI 模型，然后可以生成各种 AI 建模风格的头像和个人资料图片。 Photo Booth 可以创建的个人资料图片的质量直接取决于您上传的图片。你应该尝试在你的脸上、眼睛上有尽可能多的不同视角，从不同的角度观察它们。每张照片都应该告诉 Photo Booth 有关您的外表和特征的更多新信息。每张图片中不变的东西（眼镜、面部毛发）将得到强化，并在个人资料图片中完美呈现。更改背景将帮助您突出显示照片中不变的脸部和特征。上传图片并预先选择样式后，模型可能需要 30 分钟到 2 小时的时间进行训练。训练完成后，您的个人资料图片将使用新训练...
VideoScribe
videoscribe.co
VideoScribe 是一款易于使用的拖放式动画视频制作工具，适合初学者和专业人士，适用于任何行业和工作角色。创建专业品质的动画视频来吸引和教育观众。以快速且引人入胜的方式传达任何主题或消息，以吸引注意力并从人群中脱颖而出，而无需花费太多。简单直观：无论您是专业人士还是初学者，VideoScribe 的用户友好界面都使动画过程变得快速而简单。其拖放功能和直观的控件使您能够轻松地在画布上放置和操作元素，使创建过程变得流畅和愉快。专业品质：无需大量技术技能或昂贵的制作设备即可实现专业级动画。各种动画效果使任何内容都栩栩如生，为观众创造视觉上令人惊叹的动态体验。无限创造力：释放您的创造潜力，制作独...
PixCap
pixcap.com
Pixcap 是一个基于网络的设计平台，专为各种规模的品牌、初创公司和创意机构量身定制，使他们能够快速制作有影响力的 3D 品牌设计。事实证明，3D 元素在品牌、广告、产品演示和社交媒体内容中的集成比传统的平面设计更具吸引力，从而提高了品牌知名度，并将转化率显着提高了 40%。我们的使命是让每个人都能轻松创建专业级 3D 设计和视频。只需拖放所需的 3D 元素并对其进行自定义即可适合您的品牌审美。借助 Pixcap，您可以通过以下方式提升您的品牌： - 大型可定制 3D 资源库。 - 多样化的品牌模型套件 - 由人工智能驱动，从简单的文本或 2D 图像生成逼真的 3D 模型。 - 引人注目的动...
Mango Animate
mangoanimate.com
芒果动画是一家致力于开发易用但功能强大的软件的科技公司，包括动画制作器、白板动画制作器、人物动画制作器和商业视频制作器。无需编程，每个人都可以使用 Mango Animate 的任何软件为所有行业（如教育、商业、技术等）制作精彩的视频。值得一提的是，Mango Animate的所有软件都附带终身免费版本，让所有用户都可以免费开始他们的视频之旅。
GreenSock Animation Platform
gsap.com
将 GSAP 视为动画界的瑞士军刀……但更好。它为 JavaScript 可以触及的任何内容（CSS 属性、画布库对象、SVG、通用对象等）提供动画效果，并解决了无数浏览器不一致的问题，所有这些都具有惊人的速度（比 jQuery 快 20 倍），包括自动 GPU 加速转换。有关详细信息，请参阅 https://gsap.com/why-gsap/。大多数其他库仅对 CSS 属性进行动画处理。另外，相比之下，它们的测序能力和运行时间控制就显得苍白无力。简而言之，GSAP 是地球上最强大的高性能动画库，这可能就是为什么每个主要广告网络都将其排除在文件大小计算之外并将其托管在其 CDN 上的原因。与...