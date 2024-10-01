替代项 - moorepay
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now 是唯一一款能够适应您工作方式的基于云的一体化 HR 套件。 ADP Workforce Now 基于单一数据库构建，具有人力资源管理、薪资、福利、人才管理、时间和劳动力管理、学习和分析以及重返办公室功能。管理您的员工从未如此简单。 ADP Workforce Now 为您提供的工具不仅可以跟踪人力资源信息，还可以帮助您管理员工队伍并做出数据驱动的决策。而且，随着您的成长，您可以添加您需要的功能。使用专门设计的工具和功能为组织的各个级别提供支持，为业务领导者、经理和员工提供引人入胜的体验。 • 一体化：一个可配置的人力资源平台，可在单个数据库中高效管理所有人员...
Keka
keka.com
招聘不仅仅是一步完成的事情，因为它涉及整个过程中的各个复杂阶段。找到合适的人才是构建成功商业环境的基石。因此，Keka 将为您提供出色的功能，例如多平台候选人搜寻、技术评估、记分卡等，这将帮助您通过 Keka 的申请人跟踪系统提供面向未来的招聘体验。
Paylocity
paylocity.com
我们的一体化软件平台为人力资源专业人员提供了一种轻松管理工资、福利、人才和劳动力管理等日常任务的方法。但我们的与众不同之处在于，我们的技术得到了真正关心客户成功的文化的支持。提供商只会向您出售产品。但合作伙伴实际上关心您和您的业务。合作伙伴需要花时间来了解您并了解您的需求。我们与您一起寻找最佳解决方案，使您今天的业务受益，同时为更美好的明天铺平道路。明天就是你的团队的全部了。我们所做的一切都是为了支持您实现目标。我们将共同处理您的日常工作，以便您可以花更多的时间来打造您和您的员工渴望的文化。对于渴望真正合作伙伴关系的专业人士来说，Paylocity 是一家人力资源和薪资公司，可将您从今天的任务...
Paycom
paycom.com
25 年来，Paycom Software, Inc.（纽约证券交易所股票代码：PAYC）通过易于使用的人力资源和薪资技术简化了业务和员工的生活，并通过直接访问数据来提高透明度。得益于其业界首创的解决方案 Beti®，员工现在可以自行处理工资单，并在提交工资单之前被引导查找并修复代价高昂的错误。从入职和福利登记到人才管理等，Paycom 的软件简化了流程，提高了效率，并让员工能够掌控自己的人力资源信息，所有这些都在一个应用程序中完成。 Paycom 因其技术和工作场所文化而获得全国认可，现在可以为美国和国际上各种规模的企业提供服务。 Paycom 正在引领美国工作场所的数字化转型。我们对文化和...
BambooHR
bamboohr.com
BambooHR 是一家提供人力资源软件即服务的美国科技公司。该公司由 Ben Peterson 和 Ryan Sanders 于 2008 年创立，总部位于犹他州林登。 BambooHR 的服务包括申请人跟踪系统和员工福利跟踪系统。 2019年，加乔·C·塞维利亚和 Brian T. Horowitz 在《PC 杂志》中写道，BambooHR“比竞争产品更贵”，并且“与竞争对手的解决方案相比，缺乏福利管理 (BA) 功能”，但其“可靠的功能集和用户友好的界面将其推向了我们的最佳选择”。列表”。
Homebase
joinhomebase.com
超过 100,000 家小型（但实力雄厚）企业使用 Homebase 来管理其计时团队，包括员工日程安排、时钟等。
Gusto
gusto.com
无论您是刚刚起步还是扩展快速增长的业务，Gusto 都是您发展和培养团队所需的合作伙伴。借助 Gusto，您可以在一处获得工资、福利、招聘、管理资源等现代人力资源功能。 Gusto 很自豪能够通过单一的值得信赖的系统、有竞争力的薪酬工具和专家指导为美国超过 300,000 家企业提供服务，帮助您增强团队能力。因为当您的员工蓬勃发展时，您的企业也会蓬勃发展。了解更多信息，请访问 https://gusto.com
Rippling
rippling.com
Rippling 为企业提供了一个在全球范围内运营人力资源、IT 和财务的场所。它将通常分散在公司内的所有劳动力系统汇集在一起，例如工资、费用、福利和计算机。您有史以来第一次可以在单个系统中管理和自动化员工生命周期的每个部分。以入职为例。借助 Rippling，您可以在世界任何地方雇用新员工，并设置他们的工资单、公司卡、计算机、福利，甚至 Slack 和 Microsoft 365 等第三方应用程序 - 所有这些都在 90 秒内完成。
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox 被 Gartner 公认为亚太地区最受欢迎的 HCM 平台之一，是一款基于云的新时代 HRMS。在 Sequoia、Lightspeed 和 Endiya Partners 的支持下，Darwinbox 为 350 多家全球企业的 90 万多名员工提供人力资源技术体验。
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks 是一个在线会计和发票平台，可以节省您的时间，实现管理自动化，并使您的书籍井井有条，让您的业务看起来专业。 FreshBooks 认为财务记录保存应该简单快捷，但仍足够详细以满足您的会计师的要求。免费试用 FreshBooks 30 天。
Deel
letsdeel.com
Deel 是面向全球团队的一体化人力资源平台。这意味着任何地方的任何团队都可以进行端到端的人力资源管理。在几分钟内即可合规地雇用、入职全职员工或独立承包商并为其支付工资。您将第一次在一个地方集中了解整个员工队伍。借助 Deel，公司可以利用 Deel 的内部后台办公室和本地实体实现全球薪资发放。员工、经理和领导者可以通过 Deel 的现代化自助界面更新提款详细信息、可视化团队结构、监督工资支出总额以及完成数十项其他任务。如今，Deel 为从中小型企业到上市公司的 20,000 多家客户提供服务，帮助超过 120,000 名员工从任何地方获得工资。创建本地化的法律合同、跟踪休假、发放奖金、管理股...
Paycor
paycor.com
Paycor 帮助领导者实现人员管理各个方面的现代化，以便他们能够专注于真正重要的事情：打造致胜团队。统一的 HCM 解决方案可确保员工数据位于一处，因此您无需切换平台、访问多个系统或重新输入信息。自动执行繁琐的工作，降低合规风险，提高效率，使员工能够控制自己的财务状况，并通过强大的分析和洞察更深入地了解您的业务。
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff 是一款尖端的劳动力分析软件解决方案，旨在提高远程、混合和内部团队的生产力，同时确保积极的员工体验。 Hubstaff 与 30 多个应用程序集成，使您的企业可以更高效地运营。您可以通过时间跟踪、屏幕截图、活动跟踪、URL 和应用程序跟踪、劳动力分析指标、自动工资单和发票、日程安排、GPS 和位置监控以及时间表等功能了解工作情况。适用于 Mac、Windows、Linux、Chrome、iOS 和 Android。我们的使命是帮助每个人在工作中度过最富有成效的一天。这一承诺意味着在不损害每个人令人满意的工作环境的情况下优先考虑最佳绩效。体验 Hubstaff 对我们组织的效率和...
7shifts
7shifts.com
7shifts 是一款一体化餐厅团队管理平台，可帮助经营者： 1) 做出更有利可图的决策。您每天都会获得做出最佳团队和运营决策所需的见解。通过计划执行、最佳劳动力跟踪和实时报告来实现您的劳动力目标。 2）提高运行效率。我们将帮助您井然有序地运营并减少容易避免的错误。主动管理合规性，轻松运行工资单，并使用数字清单跟踪任务。 3）争取时间。随着效率的提高，您将有更多的空闲时间来创造出色的宾客体验。更轻松的调度、集中通信和自动小费计算触手可及。 4）提高团队保留率。您将获得帮助建立强大团队所需的工具。密切关注团队敬业度、情绪和满意度，将人员流动率降低 13%。以下是您的餐厅如何从 7 班制中受益： ...
Zimyo
zimyo.com
Zimyo 是一个广泛的人力资源技术平台，可解决复杂的人力资源挑战，同时简化和自动化日常人力资源运营。 Zimyo 受到 Bajaj Capital、Yashraj Films、TVF、Apollo Tyres、Capital Motion、SOHO House、Qatar Wire Products 和其他 2,000 家现代组织的信赖，提供一整套产品，包括人力资源和薪资、出勤、绩效、申请人跟踪、参与度和 40 个其他模块。通过利用这些解决方案，任何规模的组织都可以自动化人力资源运营、运行无差错的工资单、按时支付工资、跟踪员工出勤、入职/离职员工、跟踪员工绩效、解析简历、发送录用通知书等等。...
Zoho Payroll
zoho.com
Zoho Payroll 是一款基于云的薪资软件，可自动计算工资、税收和扣除额，发送工资单/工资存根。它目前有三个版本，旨在遵守印度、阿联酋和美国的税法和劳动法。核心功能 - 自动计算工资、税收和扣除额 - 遵守印度、阿联酋和美国的税收和劳动法 - 在线生成和分发工资单 - 带有移动应用程序的员工自助服务门户 - 灵活的工资配置 - 用户访问控制 -薪资修订 - 审批流程 - 与 Zoho Books、Zoho Expense 和 Zoho People 印度版集成 遵守各项所得税、员工公积金 (EPF)、员工国家保险 (ESI)、劳动福利基金 (LWF) 和职业税规定状态。下载 24Q 表格...
Remote
remote.com
Remote 是您用于管理和支付全球全职员工和合同工工资的一体化解决方案。我们的平台处理多个国家/地区的国际薪资、福利、税收、股票期权和合规性。无论您的团队位于何处，Remote 都能通过强大的全球就业解决方案确保最佳体验。我们无与伦比的知识产权保护和顶级安全措施让您在全球范围内高枕无忧。此外，Remote 提供统一费率定价模式，无隐藏费用，帮助您有效管理预算，同时专注于推动业务增长。
PayFit
payfit.com
PayFit 是一个基于云的集成薪资和人力资源管理平台，在一个解决方案中为您提供最佳的薪资外包和薪资软件的使用。这是一种自动化解决方案，可以节省大量时间并消除与工资相关的错误；它会在您选择的日期自动生成您员工的工资单，并代表您处理 HMRC RTI 和养老金提交。 PayFit 的客户成功团队确保平台上的顺利入职，并且客户可以获得薪资专家的专门支持。 PayFit 还负责休假和费用的管理。员工可以访问自己的门户来查看/下载工资单并提交休假和费用以供批准。
Fourth
fourth.com
我们管理薪资和人力资源相关的行政活动，因此您可以专注于为您的客户提供服务。凭借在酒店行业的丰富经验，我们知道如何处理您在劳动力、合规性、负债和保留关键员工方面面临的独特问题。作为记录雇主，我们允许您的企业通过通常只有大公司才能实现的规模经济来最大限度地降低风险并实现节省。该全方位服务和技术解决方案包括：薪资管理和税务申报 福利管理 工伤赔偿和 EPLI 保险 索赔管理 按需联系酒店薪资专家 员工自助服务等。
Zenefits
zenefits.com
Zenefits 是一家总部位于美国的公司，为公司提供基于云的软件即服务来管理人力资源，特别注重帮助他们办理健康保险。Zenefits 成立于 2013 年。总部位于旧金山。
Namely
namely.com
即，这是您的员工会喜欢的唯一人力资源、工资、福利和人才管理平台。它不仅仅是人力资源软件：它是您需要的合规性和福利咨询。
ZenHR
zenhr.com
在 ZenHR，我们致力于让用户安心。 ZenHR 不仅仅是另一个人力资源软件；它也是一个人力资源软件。这是一种变革性的人力资源体验，旨在帮助人力资源部门和员工达到禅宗状态。凭借我们的本地化功能和界面（包括劳动法、外籍人士法规、社会保险和税法），ZenHR 的 HRMS 为中东和北非市场中从中小企业到企业客户的所有人提供服务。
Workstream
workstream.us
Workstream 是领先的小时工人力资源、薪资和招聘平台。其智能技术简化了人力资源任务，使特许经营商和企业主可以快速行动、降低劳动力成本并简化运营——所有这些都在一个地方完成。排名前 50 名的快餐店品牌中有 46 个（包括 Burger King、Jimmy John's、Taco Bell）依靠 Workstream 来雇用、留住团队并为其支付工资。请访问 workstream.us 了解更多信息。
WebHR
web.hr
WebHR 是一款社交一体式人力资源软件，涵盖了公司最重要的资产（员工）从“雇用”到“退休”的所有内容。 WebHR 将使您的人力资源团队能够轻松有效地开始管理您的人力资源。 WebHR 不仅是 HR 不可或缺的工具，也是整个公司不可或缺的工具。 WebHR 基于软件即服务 (SaaS) 和云计算模型。
factoHR
factohr.com
使用factoHR 提升您的人力资源管理，factoHR 是一个先进的、以移动为中心的 HCM 平台，可以自动化从招聘到退休的每个人力资源职能。我们的智能平台提供可行的见解，使您能够更快地实现业务目标。加入 3500 多家企业和 260 万员工队伍，其中包括塔塔钢铁 (BSL)、梅赛德斯奔驰、Wipro、Denso Group、BSE 和 Cycle Agarbatti 等行业巨头。像他们一样，体验生产力高达 87% 的提升。主要优势： 统一平台：利用我们的无缝集成工具提高生产力。员工敬业度：利用实时情绪分析来保持团队的敬业度。战略增长：实施 OKR 和 KPI 以推动组织成功。资源优化：详细...
Justworks
justworks.com
Justworks 是一个多产品解决方案，提供全球薪资、福利、合规支持、时间跟踪、人力资源工具等，并由人力资源认证专家提供屡获殊荣的支持。我们处理细节，以便您可以专注于重要的事情：建立您的业务和团队。
Paypro
payentry.com
我们的人才招聘解决方案可帮助您的组织寻找、跟踪和评估优质人才，以便您能够更高效、更具成本效益地打造一支敬业、高绩效的员工队伍。这一强大的解决方案可自动化并简化招聘流程，以支持无纸化人力资本管理 (HCM) 环境。它提供了积极的候选人体验，使候选人可以轻松地提供信息、搜索工作和在线申请。
OnPay
onpay.com
OnPay 专为那些希望花更多时间经营业务（而不是花在后台任务上）的人们而设计。其屡获殊荣的薪资和人力资源每月为企业主节省超过 15 个小时的时间，让他们能够专注于盈利。
Horilla
horilla.com
Horilla HRMS Software 是全面、可定制的人力资源解决方案的领先提供商，提供功能强大、免费且灵活的软件平台。我们对开源原则的承诺使各种规模和预算的组织都可以访问先进的人力资源软件，而无需承担许可费用。我们的专业开发人员和人力资源专业人员团队设计了功能丰富的人力资源软件解决方案，涵盖广泛的人力资源功能，包括招聘、员工入职、绩效管理、时间和出勤跟踪、工资单处理、福利管理和员工敬业度。凭借用户友好的界面和广泛的定制选项，我们的软件可以定制以满足每个组织的特定需求和工作流程。作为开源软件的支持者，我们相信协作和社区驱动创新的力量。我们的开源人力资源软件使组织能够利用全球开发人员社区的...
Wrapbook
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合作。效率。速度。在电影和电视制作领域，这些不仅仅是流行语。它们是让你开心的一天和因加班而超出预算的区别。这就是为什么 Wrapbook 被设计为业界最好的支持系统——一个可以帮助您向工作人员支付工资、跟踪成本并充分利用国家生产激励措施的单一平台——同时让您的生产会计与其他部门保持完美同步。你的团队。