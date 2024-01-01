替代项 - MoonClerk
PayPal
paypal.com
PayPal Holdings, Inc. 是一家美国公司，运营全球在线支付系统，该系统支持在线汇款，并作为支票和汇票等传统纸质支付方式的电子替代方案。该公司作为在线供应商、拍卖网站和许多其他商业用户的支付处理商，收取费用以换取一键交易和密码记忆等好处。 PayPal 成立于 1998 年，当时名为 Confinity，并于 2002 年首次公开募股。同年晚些时候，PayPal 成为 eBay 的全资子公司，估值达 15 亿美元。 eBay 于 2015 年将 PayPal 剥离给 eBay 股东。 该公司在2019年美国最大企业财富500强中按收入排名第204位。
Stripe
stripe.com
Stripe 是一家美国金融服务和软件即服务 (SaaS) 公司，总部位于美国加利福尼亚州旧金山。该公司主要为电子商务网站和移动应用程序提供支付处理软件和应用程序编程接口（API）。
Wave
waveapps.com
Wave 是一家为小型企业提供金融服务和软件的公司。 Wave 总部位于加拿大多伦多莱斯利维尔社区。 该公司的第一个产品是一款免费的在线会计软件，专为拥有 1-9 名员工的企业而设计，随后是发票、个人财务和收据扫描软件 (OCR)。 2012 年，Wave 开始涉足金融服务领域，最初推出 Payments by Wave（信用卡处理）和 Payroll by Wave，随后于 2017 年 2 月推出 Lending by Wave，该服务现已停止。
Xero
xero.com
Xero 是一家新西兰上市科技公司，在澳大利亚证券交易所上市。 Xero是一款面向中小型企业的基于云的会计软件平台。该公司在新西兰设有 3 个办事处（惠灵顿、奥克兰和内皮尔），在澳大利亚设有 6 个办事处（墨尔本、悉尼、堪培拉、阿德莱德、布里斯班和珀斯），在英国设有 3 个办事处（伦敦、曼彻斯特和米尔顿凯恩斯），在英国设有 3 个办事处（伦敦、曼彻斯特和米尔顿凯恩斯）。在美国（丹佛、旧金山和纽约）设有办事处，在加拿大、新加坡、香港和南非设有办事处。Xero 的产品基于软件即服务 (SaaS) 模式并通过订阅方式销售，基于关于订户管理的公司实体的类型和数量。其产品应用于 180 多个国家。
Zoho Invoice
zoho.com
适用于小型企业的在线发票软件。 Zoho Invoice 是在线开票软件，可帮助您制作专业发票、自动发送付款提醒并更快地在线获得付款。
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks 是一个在线会计和发票平台，可以节省您的时间，实现管理自动化，并使您的书籍井井有条，让您的业务看起来专业。 FreshBooks 认为财务记录保存应该简单快捷，但仍足够详细以满足您的会计师的要求。免费试用 FreshBooks 30 天。
HoneyBook
honeybook.com
HoneyBook 是集中式客户流管理平台，使独立企业能够提供卓越的客户体验并充满信心地运营。核心功能： - 发票 - 提案 - 在线支付 - 日程安排 - 联系表格和潜在客户管理 - 品牌手册 - 簿记 - Quickbooks 集成 - 自动付款提醒 - 客户门户 + 登录
Bookipi
bookipi.com
Bookipi 是自由职业者和小型企业的首选发票生成器和业务工具。无论您身在何处，都可以通过网络和移动应用程序创建发票并将其发送给您的客户。
Teamleader
teamleader.eu
Teamleader 消除了日常运营企业的麻烦。我们的工作管理软件可让您在一个地方销售、计费和组织工作。通过集中所有这些信息，您可以避免分散在不同收件箱、Excel 工作表和工具中的混乱信息。您可以全面了解正在进行的销售机会、项目和付款，并深入了解您的业务的实际表现。超过 60,000 人每天通过我们的工作管理解决方案掌控自己的工作。从 IT 机构和数字营销人员一直到管道工和建筑公司。准备好迎接更多业务并减少麻烦了吗？
SuiteDash
suitedash.com
SuiteDash 不仅仅是客户端软件，它还是一个完全集成的基于云的平台，将完全满足大多数中小型企业的软件需求。不幸的是，许多企业主对软件感到非常沮丧，因为他们花费了太多的时间和金钱来尝试学习多个系统，然后让这些多个系统一起工作。 SuiteDash 通过将最常用的商业工具合而为一来解决这一问题。
Bill.com
bill.com
Bill.com 是一家基于云的软件提供商，致力于为中小型企业实现后台财务运营自动化。 Bill.com 平台将企业与其供应商和客户联系起来，帮助他们管理现金流入和流出。主要竞争对手包括 Tipalti 和 YayPay。 Bill.com与美国最大的金融机构、美国百强会计师事务所中超过70%的公司合作，领先的会计软件包包括Oracle NetSuite、Sage Intacct.、QuickBooks和Xero，是CPA数字支付解决方案的首选提供商。 Bill.com Connect 是美国注册会计师协会 (AICPA) 的技术子公司。Bill.com Connect 是一个白标端到端支付...
Moneybird
moneybird.com
会计也可以很有趣！超过 200,000 名企业家使用我们的软件来管理他们的财务。
Finom
finom.co
Finom 提供完全在线的企业账户，彻底改变并简化了财务运营。它集成了全球支付工具、智能发票、自动记账和团队费用管理功能。 Finom 的订阅计划适用于任何规模的企业，从自由职业者和初创公司到中小企业和企业。通过 Finom，您将在 1-3 个工作日内获得完全在线准备的欧洲 IBAN。您开设的企业账户具有一系列优势，可让您直接通过手机或笔记本电脑处理财务： - 为您和您的团队提供免费借记卡，返现高达 3%； - 使用 Apple Pay 和 Google Pay 进行便捷的移动支付； - 每月免费 ATM 取款限额取决于所选计划； - 免费 SEPA 和直接借记转账金额取决于所选计划； - 全...
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions 是基于云的软件，专门从事订阅计费和管理流程，与领先的支付网关集成以促进付款收款。它提供的功能可简化您的工作，例如管理帐单税费、在税费计算中应用反向收费、通过单点登录处理客户门户、客户订阅管理。此外，您甚至可以通过集成的联盟管理系统来推广您的产品，设置佣金规则并处理付款等。
Invoice Simple
invoicesimple.com
Invoice Simple 使小型企业能够随时随地开具发票并通过手机开展业务，从而节省了小型企业的时间。 Invoice Simple 是领先的发票应用程序，并且仍在快速增长。多年来，我们已经使用我们备受好评的 iOS 和 Android 应用程序以及我们的网站为数十万满意的客户提供支持。
Copilot
copilot.com
Copilot 的产品套件为企业提供了针对客户沟通、支付、文件共享、合同、表格、服务台等的一体化解决方案。此外，Copilot 使企业能够通过品牌客户门户为客户提供统一的体验。如今，数百家技术支持的服务企业在技术、营销、金融服务和其他行业运营，都在 Copilot 上运行。 Copilot 成立于 2020 年，于 2022 年筹集了 1000 万美元的 A 轮融资，总部位于纽约市。
Paymo
paymoapp.com
Paymo 是一款适用于最多 20 人的小型团队的工作管理软件。它是数字、创意和营销机构、咨询企业、软件和工程公司以及建筑公司的理想选择。它允许您随时随地管理客户项目和业务任务、跟踪工作时间并为客户开具发票。该软件的主要重点是帮助团队从开始到结束管理项目： - 将项目拆分为任务列表和任务，并将其分配给您的员工或同事 - 通过网络计时器自动跟踪办公室的工作时间或在旅途中通过移动应用程序 - 通过讨论让参与项目的每个人都了解最新情况 - 创建可定制的静态和实时报告并跟踪业务绩效 - 存储与项目相关的所有文件 - 以便每个人都可以随时访问它们 - 可视化团队的工作，消除瓶颈，并减少项目中的空闲时间 ...
ZipBooks
zipbooks.com
ZipBooks 是一款智能、美观的会计软件，适用于承包商、小型企业和会计师。我们还使在线发票和时间跟踪比以往更容易。我们的应用程序提供了更直观的体验和更简洁的布局，而且它可以在任何地方使用。 ZipBooks 绝不会在发票上加水印、出售您的数据或向您发送
Bloom
bloom.io
Bloom 是一个面向独立企业主、自由职业者和服务专业人员的商业工作区。它以专业体验连接所有客户接触点，包括数字表格、报价、合同、发票、数字支付、通信、日程安排，甚至客户门户。 Bloom 是一整套适合现代创意人士、自由职业者和小型企业的商业工具。
Bonsai
hellobonsai.com
Bonsai 是创意和数字机构、咨询公司和专业服务提供商的一站式平台。它旨在为企业提供完整、实时的业务概览。简化您的业务运营，并将您的项目、客户和团队整合到一个易于使用的集成平台中。从合同、提案和项目管理到客户计费、收入跟踪和资源管理。项目管理 将项目和任务分配给您的团队，确定一周的优先顺序，并准确了解项目的进展情况。设定项目预算并避免意外成本。看板视图、易于计费的集成计时器以及与外部合作伙伴的协作以实现高效工作。团队时间跟踪 通过准确的时间表获取团队跟踪时间的即时报告，并一目了然地了解谁超出了工作能力。监控您的业务利用率并清楚地了解您团队的效率和盈利能力。提前规划您的资源，以使您的项目按计划...
Holded
holded.com
Holded是一款适合现代企业的企业管理软件。当您从单一平台管理业务的每个要素时，可以增加销售额、减少开支并节省时间。 Holded 为您提供做出更好业务决策所需的所有工具。发票、会计、CRM、团队、项目和库存，您所需的一切都集中在一处。通过 Holded 无缝控制并同步您的所有业务功能。立即开始使用这个世界一流的云 ERP！
Accelo
accelo.com
Accelo 受到世界各地专业服务企业的使用和喜爱，用于管理其客户工作并实现盈利。基于端到端云的平台可以管理客户工作交付的各个方面，从潜在客户到付款，包括销售、项目、票据、保留、时间表、资源等，无论您身在何处。客户工作管理平台注重时间和金钱，让您全面了解最新的业务数据和财务绩效。将客户通信、活动和工作集中在一个平台上，您始终知道事情在哪里，而无需请求状态更新。 Accelo 简化了整个业务和团队的工作流程并提高了效率，以增强可见性和协调性，帮助领导者运营业务，帮助专业人员专注于最重要的工作。通过利用强大的自动化功能，管理人员能够轻松地在预算范围内按时交付项目。 Accelo 的最新且安全的分析...
BQE Core
bqe.com
Core 将专业服务公司的会计和项目数据集中在一个漂亮的云平台上。通过结合会计、计费、时间和费用跟踪以及项目管理工具，Core 使您能够更轻松地运营业务并获得更高的利润。它可以组织信息，自动执行重复性任务，并允许您花更多时间为客户提供服务，而不是管理内部流程。
Invoice Maker
invoicemaker.com
Invoice Maker 是一个用于创建发票、估算、报告、接收付款和运营业务的综合解决方案。有了它，您可以随时随地创建表格、填写模板、向客户发送文件并接受付款。
Pennylane
pennylane.tech
感谢 Pennylane，首席执行官能够做出更明智的决策并促进财务管理。无需离开平台，他们就可以获得实时准确的数据、智能发票工具以及高效的费用管理。
ProfitBooks
profitbookshq.com
ProfitBooks 是一款用户友好的会计软件，旨在简化小型企业和自由职业者的计费和财务管理。 ProfitBooks 提供可定制的发票模板、在线收款以及轻松跟踪应付账款和应收账款等功能，帮助用户简化会计流程并改善现金流——所有这些都是免费的。
myBillBook
mybillbook.in
My BillBook 是一款适用于小型企业的印度简单 GST 计费、发票和库存管理软件和应用程序。该软件是完全可定制的，其功能可满足任何企业的不同需求。
Moon Invoice
mooninvoice.com
Moon Invoice 是一款强大且功能丰富的发票和计费软件，旨在简化自由职业者、小企业主和企业家的财务管理。凭借其全面的工具和用户友好的界面，Moon Invoice 提供无缝的发票体验，同时简化各个行业和企业的整体计费操作。 Moon Invoice 的关键优势之一是其多功能性。您可以使用 Moon Invoice 轻松创建和定制与您的品牌形象相符的专业发票。该软件提供各种模板和自定义选项，允许您添加徽标、选择颜色并个性化您的发票，以创建一致且专业的形象。生成发票仅仅是开始。 Moon Invoice 提供了一套全面的功能来有效管理您的财务运营。您可以在软件中无缝跟踪费用、管理采购订单并...
Tipalti
tipalti.com
自动化端到端应付账款流程的唯一解决方案。使用 Tipalti 自动执行完整的应付账款、全球合作伙伴付款和采购流程，并消除 80% 的手动工作量。 Tiplati 使您能够轻松加入供应商、合作伙伴和自由职业者，简化 PO 生成，加快审批速度，消除发票条目，并以当地货币向 196 个国家/地区快速进行全球付款。还包括全球税务合规性、2 路和 3 路 PO 匹配、多实体支持、OCR 发票扫描、员工费用、实体卡和虚拟卡 享受与 ERP 集成（包括 NetSuite、Quickbooks、Xero 和 Sage Intacct）的即时对账。我们在做到这一切的同时，保持了 98% 的客户满意度，并与 Am...
BigTime
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BigTime 帮助专业服务公司降低运营成本，轻松地将人才安排到正确的项目，并加快完成工作的付款时间，同时通过在您需要时提供所需的信息来实现更快的决策。通过简化项目运营、最大限度地提高资源利用率、加快应收账款周期以及连接分散的数据源，BigTime 使专业服务公司更容易扩大规模和发展。 BigTime 拥有 2,800 多名客户和 20 多年的经验，旨在帮助您快速启动和运行，灵活敏捷地运营，使您能够解决当今的挑战，同时与您一起扩展，抓住明天的机遇。