替代项 - Mondu
PayPal
paypal.com
PayPal Holdings, Inc. 是一家美国公司，运营全球在线支付系统，该系统支持在线汇款，并作为支票和汇票等传统纸质支付方式的电子替代方案。该公司作为在线供应商、拍卖网站和许多其他商业用户的支付处理商，收取费用以换取一键交易和密码记忆等好处。 PayPal 成立于 1998 年，当时名为 Confinity，并于 2002 年首次公开募股。同年晚些时候，PayPal 成为 eBay 的全资子公司，估值达 15 亿美元。 eBay 于 2015 年将 PayPal 剥离给 eBay 股东。 该公司在2019年美国最大企业财富500强中按收入排名第204位。
Afterpay
afterpay.com
Afterpay 与您最喜欢的所有商店完全集成。像往常一样购物，然后在结账时选择 Afterpay 作为付款方式。首次客户完成快速注册，老客户只需登录即可。
Klarna
klarna.com
将任何购买分成 4 次免息付款。无论是在网上还是在店内，使用 Klarna 应用程序都可以轻松实现。
Affirm
affirm.com
按照您自己的节奏付款。当您使用 Affirm 购买时，您始终确切地知道您将欠什么以及何时完成付款。没有任何隐藏费用，甚至没有滞纳金。
Zip
zip.co
分 4 期付款，并在接受 Visa、Apple Pay 和 Google 的任何地方在线或实体店购物。购物更聪明！
Sezzle
sezzle.com
Sezzle 使购物者能够立即购买，并在 6 周内进行 4 次免息付款！提高您的转化率、AOV 和客户满意度。
GoCardless
gocardless.com
您可以在 GoCardless 仪表板中管理客户、制定计划并进行直接借记付款。
Laybuy Personal
laybuy.com
立即购买并通过 Laybuy 一种付款方式支付超过 6 周的免息分期付款。每天都会添加新品牌，所以请回来查看！
Tamara
tamara.co
购物应该充满乐趣，没有压力。有了 Tamara，您可以分期付款——完全免息。 一种支付手段，不是靠想象；结账时选择 Tamara，将您的账单分为免息付款
Zilch
zilch.com
现在购买，稍后使用 Zilch 付款。在任何地方在线购物，并在 6 周内分 4 期付款。
Laybuy Merchant
laybuy.com
无限成长， 一个平台。 我们如何为商家工作。 为您的客户提供更简单的付款方式。让他们以 6 周无息分期付款的方式付款，同时立即收到您的付款。较低的价格点意味着较短的付款周期，进而为您的品牌带来回头客。
Paythen
paythen.co
Paythen 可以轻松地提供简单的付款计划、订阅等，同时内置的自动化功能可以减少您的繁忙工作。无需代码或技术知识。只需连接您的 Stripe 帐户，一分钟内即可开始。
Partial.ly
partial.ly
Partial.ly 可让您向客户提供定制、灵活的付款计划，以便立即开始付款。
Alternative Payments
alternativepayments.io
Alternative Payments 是一个全方位服务的 B2B 支付平台，可以为您和您的客户简化和自动化支付。为您的客户提供一个白标安全平台，通过多种付款方式（ACH、信用卡和分期付款）支付发票。与领先的会计和 PSA 软件解决方案集成，同步发票并使自动对账变得轻而易举。启用自动付款和自动电子邮件提醒等自动化功能，可以节省您的时间并更快地收集发票，并解锁数据洞察力，让您全面了解付款情况并更好地预测现金流。一切都在一个平台上。
Simpl
getsimpl.com
Simpl 是印度领先的一键式结账网络，旨在让支付变得隐形，让资金变得智能。它致力于支付领域数字化转型的简化和民主化。 作为印度最重要的消费者体验平台，Simpl 的使命是帮助商家与客户建立信任关系，一次完成一笔交易。 Simpl 在全印度拥有超过 26,000 家可用商户和数百万值得信赖的用户，希望为印度打造包容性的数字支付体验，增强并培养商户与其客户之间的信任。 Simpl 为电商转化提供全栈解决方案。它使商家能够为客户提供一键结账、买家保护和稍后付款的设施，让他们在网上购物时感到安全和值得信赖。通过 Simpl，商家可以为消费者提供简单、安全、直观的用户体验。
Vartana
vartana.com
Vartana 是一款一体化 B2B 企业销售结账和融资平台，通过简化结账流程并消除付款期限推迟，简化销售代表完成交易和买家付款的方式。