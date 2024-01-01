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Mondu 正在推动 B2B 支付领域的创新。通过使 B2B 支付达到与 B2C 相同的水平并将客户置于支付流程的核心，Mondu 确保了无缝且最先进的体验。 Mondu 的解决方案使商家和市场能够在线上和线下多渠道环境中为欧洲和英国的商业客户提供最流行的 B2B 支付方式和灵活的支付条款。其结果是一个双赢的故事：企业客户能够在需要时购买和付款，这意味着更高的转化率和平均订单价值，并最终推动商家和市场的增长。 Mondu GmbH 由企业家 Malte Huffmann、Philipp Povel 和 Gil Danziger 于 2021 年创立，旨在简化 B2B 支付交易。 Mondu 拥有一支由超过 140 名才华横溢的专业人士组成的团队，他们来自不同的背景，并拥有来自科技和其他领域最好的公司的经验。 Mondu 已从主要投资者 Valar Ventures、Cherry Ventures、FinTech Collective 和 VVRB 银行筹集了 9000 万美元的股权和债务融资。
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