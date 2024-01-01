Mojo Helpdesk 让客户服务和 IT 支持变得轻松。集中请求、分配、自动化、跟踪进度并更快地完成更多工作。 Mojo Helpdesk 是使用电子表格和电子邮件管理请求的最佳替代方案，它将所有请求置于功能强大但简单的票证跟踪系统中。通过自助服务知识库减少传入请求，通过分配和标记票证使事情井井有条，并利用自动化来提高效率。 Mojo Helpdesk 拥有超过 250 万满意用户，是 IT 专业人员、客户服务经理和代理的首选。供中小型企业、学校和教育机构、医疗保健组织、政府机构等使用。只需几分钟即可开始使用，连接到您公司或组织的 Google Workspace，然后开始管理请求、创建知识库文章、管理资产、设置 SLA 基准、跟踪和报告。

目录 : Business 帮助台软件

网站： mojohelpdesk.com

免责声明：WebCatalog 与“Mojo Helpdesk”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。