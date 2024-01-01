替代项 - MioDatos
StructuredWeb
structuredweb.com
StructuredWeb 为 IBM、ServiceNow、Google Cloud Platform 和 Veeam 等著名技术品牌以及许多其他成长中的品牌提供强大、灵活且易于使用的渠道营销自动化平台。自 1999 年以来，StructuredWeb 将创新平台与经过验证的上市策略和世界一流的服务相结合，提供更好的方法来加速渠道驱动的需求生成、加强合作伙伴参与度并增加渠道收入。
JGSullivan Interactive
jgsullivan.com
面向消费品牌公司通过渠道进行销售的创新在线营销解决方案——将强势品牌、独立经销商和消费者联系在一起。 JGSullivan Interactive 最初成立于 1955 年，当时名为 JGSullivan Advertising，如今，JGSullivan Interactive 的愿景是利用 21 世纪的工具变革本地营销。
Vartopia
vartopia.com
Vartopia 认为，与供应商的合作关系有两个方面。虽然大多数 PRM 关注的是渠道技术堆栈中面向合作伙伴的一面。 Vartopia 不仅构建了行业领先的合作伙伴门户，还构建了其应用程序以在您的 CRM 中无缝工作。 Vartopia 的解决方案有助于管理交易注册、潜在客户共享、合作伙伴付款、两级分销、渠道分析、合作伙伴支持和认证！ Vartopia 受到当今领先技术供应商的信赖，并被全球超过 500,000 个合作伙伴使用，是唯一能够提供合作伙伴市场体验的解决方案，具有独特且个性化的合作伙伴视角。
Marvia
getmarvia.com
Marvia 是一个基于 SaaS 的本地营销自动化平台。该软件简化了分布式营销的各个方面，使组织能够集中控制其营销材料，同时在本地进行定制和发布。使用 Marvia 轻松组织、定制和分发您的营销内容并最大化结果。 Marvia 提供全面的一站式解决方案，使组织能够在整个网络中无缝地组织、定制和分发品牌材料。 Marvia 配备了一系列强大的功能，包括数字资产管理 (DAM) 系统、动态模板、营销商店和最近推出的 Template Studio，简化了重复性任务，并为品牌节省了大量时间和成本。 Marvia 是 90 多个国家众多知名品牌的首选，例如 Domino's Pizza、KidS...
xAmplify
xamplify.com
xAmplify 是一个专为简单性而设计的渠道营销自动化平台，可帮助您吸引合作伙伴、产生合作伙伴主导的销售线索并使您的合作伙伴能够达成交易。它适用于渠道成熟度的任何阶段。 凭借数十年的经验，xAmplify 的设计充分考虑了您的合作伙伴的需求。他们一直在原地踏步，牢记自己的问题和挑战。他们构建了一个平台来自动执行您的合作伙伴必须执行的营销任务，例如发起活动和品牌内容。
Channext
channext.com
借助 Channext 的合作伙伴成功平台将更多合作伙伴转化为收入。通过一个平台扩展您的合作伙伴支持、营销和销售活动。了解 Channext 如何帮助您： * 细分和管理您的合作伙伴，以实现大规模的成功管理。 * 增加合作伙伴营销参与和需求生成。 * 管理合作伙伴销售渠道并与您的 CRM 集成。 * 衡量每一次参与，以 360 度全方位洞察您的合作伙伴关系。
Vibe.co
vibe.co
Vibe 允许任何营销人员、任何品牌、任何规模的人在 5 分钟内在电视上做广告。在 500 多个电视频道和流媒体应用程序上轻松投放电视广告活动。
PowerChord
powerchord.com
PowerChord 帮助通过经销商网络进行销售的品牌和制造商通过协调的消息传递和数据驱动的见解来增强客户旅程，从而优化营销支出。 PowerChord 的软件可以轻松集成到您现有的营销技术套件中，以便与本地客户建立联系并在此过程中建立品牌忠诚度。凭借与制造商及其数千名经销商网络合作的丰富经验，PowerChord 拥有创新、解决方案和支持，可以为当地市场注入活力。从平台集成和定制解决方案到培训和入职，PowerChord 团队知道如何才能最大限度地取得成功。
SproutLoud
sproutloud.com
通过渠道营销自动化 一个平台可满足您所有分布式营销需求
Relevize
relevize.com
最大化您的渠道销售收入。 渠道销售对于持续增长至关重要。为您的合作伙伴自动化需求生成流程，以有效地生成潜在客户、渠道和收入。
Impartner
impartner.com
Impartner 提供业界最强大的基于 SaaS 的合作伙伴关系管理和营销自动化平台 (MAP) 解决方案。
Mindmatrix
amp.vg
Mindmatrix 在单一平台上提供 PRM 软件、销售支持软件、营销自动化软件和渠道支持。