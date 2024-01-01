Minerva 是一种帮助创建和传播综合文档的工具。 Minerva 使用人工智能驱动的内容创建，实现流程自动化，包括但不限于用户指南、产品视频和演练。 它具有用于定制的工具集，并允许用户在不同格式之间无缝转换。 Minerva 还提供以任何语言进行创作以及使用客户声音进行“叙述”的功能，以获得更加个性化和引人入胜的体验。 借助浏览器扩展的便利性，Minerva 允许您创建指南，而无需大量下载或安装。该工具的一大亮点是其人工智能驱动的语音旁白，似乎可以用您选择的任何语言使用您的声音。 为了团队的利益，该工具简化了产品演示的制作和传播过程，从而节省了时间、精力和可能的资源。 Minerva 还提供多种共享选项，例如图像、PDF 和视频的下载。此外，用户可以将指南可见性设置为私有，确保安全传播，同时保持共享指南的可访问性。

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