替代项 - Mineral
Dayforce
dayforce.com
Dayforce 是现代劳动力的全球人才平台。作为企业 HCM 解决方案，Dayforce 将薪资、人力资源、福利、人才管理、劳动力管理等整合到一个云应用程序中，为当今无限的劳动力提供支持。 Dayforce 帮助提供体验，帮助组织释放其全部员工潜力并自信地运营，无论其在世界何处运营。 Dayforce 总部位于安大略省多伦多和明尼苏达州明尼阿波利斯，业务遍及全球。该公司“让工作生活更美好”的品牌承诺不仅是对客户的承诺，也是对 Dayforce 员工和 Dayforce 所在社区的承诺。 主要产品领域： · HRIS · 全球薪资、按需支付 · 福利 · 劳动力管理，包括考勤和任务管理 · 人...
D2L Brightspace
d2l.com
利用 D2L Brightspace 突破 LMS 的限制，D2L Brightspace 是一个学习创新平台，旨在帮助您创建高度个性化的体验，大规模释放学习者的潜力。 Brightspace 专为人生各个阶段的学习而打造——从上学初期到高等教育及以后。 - K-12：创造学生和家长喜爱的现代灵活的学习体验。 - 高等教育：打造高度个性化的学习体验，释放潜力。 - 企业：为员工、客户或合作伙伴提供培训。 - 协会：将教育和培训转化为您的竞争优势。数字化您的课程通过易于使用的技术轻松实现课堂体验现代化，并采用当今最佳学习管理系统中常见的数字工具。优化您的成果开始轻松、大规模地实施个性化学习体验。...
Paylocity
paylocity.com
我们的一体化软件平台为人力资源专业人员提供了一种轻松管理工资、福利、人才和劳动力管理等日常任务的方法。但我们的与众不同之处在于，我们的技术得到了真正关心客户成功的文化的支持。提供商只会向您出售产品。但合作伙伴实际上关心您和您的业务。合作伙伴需要花时间来了解您并了解您的需求。我们与您一起寻找最佳解决方案，使您今天的业务受益，同时为更美好的明天铺平道路。明天就是你的团队的全部了。我们所做的一切都是为了支持您实现目标。我们将共同处理您的日常工作，以便您可以花更多的时间来打造您和您的员工渴望的文化。对于渴望真正合作伙伴关系的专业人士来说，Paylocity 是一家人力资源和薪资公司，可将您从今天的任务...
Paycom
paycom.com
25 年来，Paycom Software, Inc.（纽约证券交易所股票代码：PAYC）通过易于使用的人力资源和薪资技术简化了业务和员工的生活，并通过直接访问数据来提高透明度。得益于其业界首创的解决方案 Beti®，员工现在可以自行处理工资单，并在提交工资单之前被引导查找并修复代价高昂的错误。从入职和福利登记到人才管理等，Paycom 的软件简化了流程，提高了效率，并让员工能够掌控自己的人力资源信息，所有这些都在一个应用程序中完成。 Paycom 因其技术和工作场所文化而获得全国认可，现在可以为美国和国际上各种规模的企业提供服务。 Paycom 正在引领美国工作场所的数字化转型。我们对文化和...
Moodle
moodle.org
Moodle 是一个开源、功能丰富、安全且可扩展的学习管理系统，可与其他平台无缝集成，并可针对您选择的任何教学或培训方法进行定制。凭借清新直观的界面，Moodle 拥有适合 K-12、高等教育、职业培训、企业以及各类企业学习的解决方案。从提高教学和学生成果到简化培训、入职和合规管理，您将使用 Moodle 构建更加活跃、更具吸引力的在线学习空间。当您选择 Moodle 时，您将受益于 Moodle 20 多年的教育技术专业知识，并且您将成为热爱我们的在线学习平台和价值观的全球社区的一部分。您可以从我们活跃的社区论坛获得支持，访问 Moodle 的认证集成，并探索 2000 多个开源插件。或者，...
Rippling
rippling.com
Rippling 为企业提供了一个在全球范围内运营人力资源、IT 和财务的场所。它将通常分散在公司内的所有劳动力系统汇集在一起，例如工资、费用、福利和计算机。您有史以来第一次可以在单个系统中管理和自动化员工生命周期的每个部分。以入职为例。借助 Rippling，您可以在世界任何地方雇用新员工，并设置他们的工资单、公司卡、计算机、福利，甚至 Slack 和 Microsoft 365 等第三方应用程序 - 所有这些都在 90 秒内完成。
Open LMS
openlms.net
Open LMS 是一个高度可配置的学习管理系统 (LMS)，可根据您组织的目标进行扩展。我们为全球数以千计的客户提供帮助，从工业到高等教育，为学习者提供熟悉的体验、尖端的生态系统工具、深入的报告和数据、应用内创作、学习路径以及合规培训和报告。作为全球最大的开源 Moodle™ 托管和支持服务商业提供商，在 Amazon Web Services (AWS) 的支持下，Open LMS 可帮助组织轻松提供出色的学习体验。 Open LMS 是 Learning Technologies Group plc 屡获殊荣的专业学习技术和人才管理业务集团的一部分。了解有关 Open LMS 的更多信息...
Deel
letsdeel.com
Deel 是面向全球团队的一体化人力资源平台。这意味着任何地方的任何团队都可以进行端到端的人力资源管理。在几分钟内即可合规地雇用、入职全职员工或独立承包商并为其支付工资。您将第一次在一个地方集中了解整个员工队伍。借助 Deel，公司可以利用 Deel 的内部后台办公室和本地实体实现全球薪资发放。员工、经理和领导者可以通过 Deel 的现代化自助界面更新提款详细信息、可视化团队结构、监督工资支出总额以及完成数十项其他任务。如今，Deel 为从中小型企业到上市公司的 20,000 多家客户提供服务，帮助超过 120,000 名员工从任何地方获得工资。创建本地化的法律合同、跟踪休假、发放奖金、管理股...
Paycor
paycor.com
Paycor 帮助领导者实现人员管理各个方面的现代化，以便他们能够专注于真正重要的事情：打造致胜团队。统一的 HCM 解决方案可确保员工数据位于一处，因此您无需切换平台、访问多个系统或重新输入信息。自动执行繁琐的工作，降低合规风险，提高效率，使员工能够控制自己的财务状况，并通过强大的分析和洞察更深入地了解您的业务。
TalentLMS
talentlms.com
TalentLMS 是专为培训成功而构建的 LMS。旨在获得每个人的肯定，这是优秀团队和公司成长的地方。凭借完全可定制、易于管理且易于使用的体验，团队可以享受宾至如归的培训。 TalentLMS 可以轻松地为任何团队和每种用途提供正确的培训，同时为每一步提供专家指导和支持。在全球学习技术领导者 Epignosis 的支持下，TalentLMS 的使命是实现培训民主化，为全球 70, 000 多个团队提供服务。满足您所有培训需求的一个平台 - TalentLMS 将所有培训工具和材料汇集在一个方便的地方，还可以轻松地与您已使用的应用程序和服务集成，使培训能够不间断地融入您的工作生活。您需要的所有...
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow（纽约证券交易所代码：NOW）让世界为每个人提供更好的服务。我们基于云的平台和解决方案可帮助组织数字化和统一，以便他们能够找到更智能、更快、更好的方法来实现工作流程。因此，员工和客户可以更加紧密地联系、更加创新、更加敏捷。我们都可以创造我们想象的未来。世界与 ServiceNow 合作。
Skillsoft
skillsoft.com
关于 Skillsoft Skillsoft（纽约证券交易所股票代码：SKIL）提供变革性的学习体验，推动组织和人员共同成长。该公司与企业组织合作，为全球学习者社区提供服务，帮助今天的员工为明天的经济做好准备。借助 Skillsoft，客户可以获得混合、多模式的学习体验，这些体验不仅仅是培养技能，还可以培养一支能力更强、适应性更强、敬业度更高的员工队伍。通过一流的内容组合、个性化且与客户需求相关的平台、世界一流的技术和广泛的合作伙伴生态系统，Skillsoft 通过克服关键技能差距和提升员工及其组织的持续增长和绩效。释放人类的潜力。了解更多信息，请访问 www.skillsoft.com
Zoho Learn
zoho.com
Zoho Learn 是一个基于云的企业知识和学习管理平台。借助 Zoho Learn，您可以集中公司信息、创建交互式课程并获取有关学习者进度的详细报告。 Learn 具有轻松内容创建和协作创作的强大功能、易于使用的课程构建器、内置评估工具和强大的报告，是适合各种规模企业的成熟培训工具。
KodeKloud
kodekloud.com
通过我们的边做边学平台成为 DEVOPS 专家。 KodeKloud 相信边做边学的教学方法。我们相信这种教学方法可以让我们的学生发挥最大潜力，这将帮助您建立成功的 DevOps 职业生涯。
Showpad
showpad.com
Showpad 是世界领先的支持操作系统 (eOS™)，它使销售和营销团队围绕高影响力的买家互动进行协调，同时生成持续提高转化率所需的见解。底线影响：卖家通过 Showpad 更快地达成更多交易。 Showpad 的核心销售内容管理引擎使收入团队能够创建一个精心策划的一站式商店，以大规模查找、管理和分发高影响力的内容。对于营销人员而言，Showpad 使团队围绕最新的品牌内容与正确的治理保持一致，以提高内容采用率，并提供漏斗底部的见解，以便团队可以在正确的内容上投入更多资金。支持从业者使用该平台来推动跨职能协调并制定可扩展的、有针对性的培训活动。卖家可以获得所有合适的资源，将自己定位为当今采购...
LearnWorlds
learnworlds.com
LearnWorlds 是一款轻量级 LMS，使企业能够为客户、员工和合作伙伴提供卓越的电子学习体验。从 Brevo 和 Lokalise 等独角兽 SaaS，到联合国儿童基金会和联合国等国际组织，从 Yamaha 和 LG 等全球制造商，到奥巴马基金会和 Cardano 基金会等多元化机构，超过 9,000 家公司已将 LearnWorlds 指定为其 LMS 的选择创建了 200 万以上最终用户和 30 万以上课程；这就是原因。将用户置于学院的中心 对用户进行细分，并根据他们的需求构建个性化的学习路径。仅允许学习者访问相关内容，确保他们的学习路径无噪音，确保您的数据安全。让学习者参与各种学...
LearnDash
learndash.com
最强大的 WordPress 学习管理系统。只需点击几下即可创建专业、引人入胜的课程。
Sana AI
sana.ai
Sana 是一个人工智能驱动的学习平台，使组织能够访问和共享知识、自动化管理任务并比以往更快地执行。 该平台提供的工具和功能包括创建实时和自定进度的学习体验、简化实时学习、通过智能自动自动化管理混乱以及通过直观分析阐明影响。 该平台旨在帮助企业建立沉浸式入职计划、组织合规培训、简化员工教育、培养领导技能，并为销售代表提供获取知识和培养技能的工具。 Sana 是一个完整的学习管理系统，提供人工智能辅助搜索功能、个性化学习路径、协作工具和个性化评论。 该平台与广泛的第三方工具集成并提供多语言支持。它还提供自动化管理功能，例如用户加入和退出、自定义用户属性和可自定义的访问权限。 Sana ...
Trainual
trainual.com
Trainual 是一个知识转移和培训平台，成长中的团队可以在其中为他们的工作方式制定剧本。借助 Trainual，您企业中所有角色和职责的每个流程、政策和程序都可以轻松记录、组织、分配和搜索。其结果是更快的入职和培训、更无缝的授权、一致的流程、增强的责任感，以及每个人都了解您需要知道的信息。
Schoox
schoox.com
Schoox 是一款以人为本的工作场所学习软件。人不是齿轮，Schoox 是根据人类实际学习方式而设计的。我们让学习者无论身在何处（从前线到公司办公室）都能提供更多种类的内容，从而保持学习者的好奇心。通过让学习变得简单、容易、有价值和有趣，我们帮助您让每个人对自己的职业发展更加兴奋。学习者可以“提高”他们的技能，在工作中成长并完成更多工作，并且您可以衡量他们出色成就的影响。 Schoox 将学习、内容、参与、人才发展和业务影响工具整合到一个全面的解决方案中，鼓励学习者通过现代直观的用户界面参与相关的技能培养内容。
Zenefits
zenefits.com
Zenefits 是一家总部位于美国的公司，为公司提供基于云的软件即服务来管理人力资源，特别注重帮助他们办理健康保险。Zenefits 成立于 2013 年。总部位于旧金山。
Degreed
degreed.com
你有能力迎接明天吗？ Degreed 通过单一、流畅的技能发展经验将学习和职业发展与商业机会联系起来，因此您的组织和员工随时准备好清除下一个重大障碍。
Coassemble
coassemble.com
Coassemble 是一个强大而直观的平台，可供组织创建和提供高质量的在线培训。 Coassemble 是同类产品中的首创，它将用户友好的学习管理系统与出色的快速创作功能相结合。借助 Coassemble，组织可以从单一集成平台创建和提供在线培训。
WorkRamp
workramp.com
WorkRamp 是为现代企业构建的学习云。通过自助学习模块、交互式辅导功能和强大的认证路径，WorkRamp 允许团队为员工、客户和合作伙伴大规模构建定制的学习体验。借助 WorkRamp，学习团队可以轻松构建和部署培训，并且企业可以通过整合整个企业的学习来节省成本和资源。请访问 workramp.com 了解更多信息。
Docebo
docebo.com
Docebo 是世界上最强大的学习平台，旨在为管理员提供直观的体验，为学习者提供吸引力，为企业提供变革性的平台。主要区别包括： - 能够向多个受众（包括员工、客户和合作伙伴）提供超个性化的学习体验。所有这些体验都可以通过单一平台进行独特的品牌化和集中管理。 - 业界最先进的AI能力。客户可以自动执行注册、翻译和内容分类等手动任务。借助专为学习而构建的生成式人工智能，客户只需点击几下即可创建有效的课程材料。 - 当您扩展到新的、更大的学习受众、地理位置、语言等时，您可以与您的组织一起扩展。 - 移动应用程序并与所有主要软件集成，包括 Salesforce 和 Microsoft Teams。
WizIQ
wiziq.com
WizIQ LMS 为导师、机构和组织提供完整的解决方案，以提供实时在线课程和启动自定进度的课程。 WizIQ 易于使用、价格实惠，让学习者可以自由地从任何位置和设备访问课程。借助 WizIQ，企业可以推出自己的定制品牌学习/培训门户，其功能包括虚拟教室、课程构建器、测试和评估构建器、定制移动应用程序、电子商务和报告。
ProProfs
proprofs.com
ProProfs 是一家领先的 SaaS 软件提供商，旨在打造更聪明的员工和更快乐的客户。凭借一整套工具（包括 Training Maker、Knowledge Base、Quiz Maker、Survey Maker、CRM 等），ProProfs 使组织能够增强学习、简化支持并提高客户满意度。 ProProfs 致力于 100 年来让客户满意的使命，为 150 多个国家/地区的超过 1500 万用户提供服务。 ProProfs 产品包括： - 训练制作者 - 测验制作者 - 调查制作者 - Qualaroo 见解 - 实时聊天 - 服务台 - 知识库 - 项目管理 - Picreel ...
SkillsBoard
skillsboarding.com
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OneTrust
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