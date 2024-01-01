Mindreader 是一款人工智能工具，旨在帮助企业提高客户管理和沟通技巧。它利用了亚洲领先银行、保险和房地产公司教授的人工智能分析技术。 通过使用客户的个人资料图片或数字痕迹（例如社交媒体帖子和聊天消息），Mindreader 分析语言学和相貌来预测他们的心理类型，分为四个类别：骑士、探险家、治疗师和巫师。该工具为各种沟通场景（从方法到异议处理）提供个性化的见解和建议。 它可以帮助用户根据个性特征、偏好和沟通方式了解与客户互动的最佳方式。 Mindreader 的目标是通过发现和适应每个客户的个人资料来加强沟通并消除障碍。客户的评价强调了使用 Mindreader 的好处，例如更有效地完成交易、了解客户的语言和偏好以及节省展示信息的时间和精力。 该工具还被各种媒体报道。使用 Mindreader 的企业可以通过设计能引起客户共鸣并吸引他们潜意识的演示文稿来最大程度地减少冲突、提高员工保留率并节省时间。 该工具将相貌和语言学提炼成增强沟通的实用工具。如需更多信息和常见问题解答，用户可以访问 Mindreader 网站或直接联系团队。

网站： themindreader.ai

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