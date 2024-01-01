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MIND ERP 由在大型管理和 ERP 项目方面拥有 20 多年经验的专业人士组成，主导着整个 IT 项目开发周期，从可行性研究到交付集成到业务流程中的解决方案。 我们提供MindERP，一个完整的企业管理软件，作为一个ERP，还具有CRM、电子采购、电子商务和销售订单门户功能，所有这些都在一个平台上，并且是由专家设计的解决方案，使该公司的商业公司成为独一无二的经验。 此外，我们还提供SAF-财务支持系统，方便企业问责的使用，无需安装不同的程序或许可证，轻松与其他ERP系统集成，使财务流程更简单，例如预付款和授权控制付款（法律程序、税款、运费、差旅费等）以及开具第二份发票。 我们还由在控制和财务流程、工业管理和物流方面拥有丰富经验的专业人员提供市场上大型 ERP 的咨询服务。通过外包活动，我们还提供硬件和软件、环境规划、数据中心分配、网站托管和电子邮件方面的支持。
目录:
Business
企业资源计划系统

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