Mindee

Mindee

未安装 WebCatalog Desktop？下载 WebCatalog Desktop

使用 Web 应用

网站：mindee.com

使用 WebCatalog Desktop 上“Mindee”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

从任何文档中提取任何数据点 Mindee 是第一个完全水平且以开发人员为中心的文档理解平台。我们帮助全球的开发人员和产品团队在文档处理方面构建最直观、最高效的用户体验。使用 Mindee，您将能够： - 使用我们的 1 秒响应时间同步 API 构建神奇的 UX - 利用最新的计算机视觉深度学习模型使您的产品脱颖而出 - 随处扩展。我们与语言完全无关，不依赖模板 - 通过将用户从手动数据输入中解放出来，节省他们的时间和麻烦 - 借助我们所有主要语言的客户端库和干净的文档，可以轻松地在您的路线图中立即集成 - 睡个好觉了解一切都发生在可扩展且安全的基础设施上，完全符合 GDPR - 利用我们开源软件工具箱中的所有内容扩展乐趣 - 相信账单。无安装费、无平台费、无维护费。你唯一的 KPI 是你的销量？我们的也是！我们非常自豪能够成为从金融服务、物流或医疗保健到建筑、保险和政府等许多垂直领域增长最快的软件产品之一。遍布各大洲的整个团队期待收到您和您的用例的来信，以尽我们所能为您提供帮助。
目录:
Productivity
费用管理软件

网站： mindee.com

免责声明：WebCatalog 与“Mindee”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

替代项

Workday

Workday

workday.com

Xero

Xero

xero.com

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paycom

Paycom

paycom.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

Rippling

Rippling

rippling.com

Paychex

Paychex

paychex.com

Mercury

Mercury

mercury.com

Zoho Expense

Zoho Expense

zoho.com

Bullhorn

Bullhorn

bullhorn.com

Deskera

Deskera

deskera.com

Qonto

Qonto

qonto.com

您可能还会喜欢

featureOS

featureOS

featureos.app

Meditation - Down Dog

Meditation - Down Dog

downdogapp.com

Leverly

Leverly

leverly.com

Sunday

Sunday

sundayrest.com

Flush AI

Flush AI

flushai.cloud

FPS GOLD

FPS GOLD

fps-gold.com

NotesHub

NotesHub

noteshub.app

Fluid Ads

Fluid Ads

fluidads.com

Sleep Calculator

Sleep Calculator

sleepcalculator.info

Bloom Growth

Bloom Growth

bloomgrowth.com

Jetsetter

Jetsetter

jetsetter.com

Penneo

Penneo

penneo.com

探索

产品

下载

支持

公司

法律信息

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

我们使用 Cookie 提供和改进我们的网站。使用我们的网站，即表示您同意使用 Cookie。

隐私政策