替代项 - Microsoft Teams

Google Chat

workspace.google.com

Google Chat 是 Google 为团队开发的一款通信软件，提供直接消息和团队聊天室，类似于竞争对手 Slack 和 Microsoft Teams，以及允许 G Drive 内容共享（Google Docs、Google Sheets、Google Slides）的群组消息功能）。它是替代 Google Hangouts 的两款应用程序之一，另一个是 Google Meet。 Google 计划于 2019 年 10 月开始停用 Google Hangouts。当前版本仅适用于 G Suite 客户，所有软件包中的功能相同，但基本软件包中缺少 Vault 数据保留功能。