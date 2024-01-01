Microsoft 宣布发布 Microsoft Entra，其中包含 Microsoft 的所有身份和访问功能。 Entra 系列包括 Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) 以及两个新产品类别：云基础设施权利管理 (CIEM) 和去中心化身份。 Entra 系列产品将通过提供身份和访问管理、云基础设施授权管理和身份验证，帮助每个人安全访问所有内容。 Microsoft Entra 将验证所有类型的身份并保护、管理和控制他们对任何资源的访问。新的 Microsoft Entra 产品系列将： * 保护任何用户对任何应用程序或资源的访问。 * 跨混合和多云环境保护和验证每个身份。 * 发现和管理多云环境中的权限。 * 通过实时智能访问决策简化用户体验。

网站： entra.microsoft.com

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