替代项 - Google Messages

WeChat

wechat.com

微信（中文：微信；拼音：Wēixìn（听）；字面意思：“微消息”）是由腾讯开发的中文多功能消息、社交媒体和移动支付应用程序。它于 2011 年首次发布，并于 2018 年成为全球最大的独立移动应用程序，每月活跃用户超过 10 亿。微信因其广泛的功能而被称为中国的“万能应用”和“超级应用”。作为中国大规模监控网络的一部分，微信上的用户活动会根据要求与中国当局进行分析、跟踪和共享。微信审查中国的政治敏感话题。在中国境外注册的账户传输的数据会被监视、分析并用于在中国建立审查算法。为了应对印度和中国之间的边界争端，微信于 2020 年 6 月在印度被禁止。2020 年 8 月 6 日，美国总统唐纳德·...