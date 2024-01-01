替代项 - Mentessa
edX
edx.org
访问来自全球 140 个领先机构的 2000 个免费在线课程。获得新技能并获得结业证书。今天加入。
LinkedIn Learning
linkedin.com
LinkedIn Learning 是领先的在线学习平台，可帮助组织提高学习者的参与度并培养他们当前和未来所需的技能。该图书馆拥有由 Lynda.com 的现实世界专家教授的 16,000 多门课程，并且每周新增 50 多门新课程，始终提供最热门的商业、技术和创意内容。 LinkedIn Learning 借鉴 6 亿多 LinkedIn 会员的见解，还提供个性化推荐，将学习者与最相关的在线学习资源联系起来。欲了解更多信息，请访问 http://learning.linkedin.com。
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business 通过强大的内容市场提供新鲜的、按需的学习内容，帮助公司在当今快速变化的工作场所中保持竞争力。我们的使命是帮助员工完成接下来要做的任何事情——无论是下一个要解决的项目、要学习的技能还是要掌握的角色。为此，我们精选了 15,000 多门 Udemy 顶级课程（仍然只占整个 Udemy 课程集合的一小部分）。我们的内容涵盖各种关键业务和技术主题，从开发和 IT 到领导力、营销、PM、设计和压力管理。 Udemy Business 致力于为全球所有员工提供真实的学习体验，并提供 10 种语言的热门主题，由主题专家用母语教授（超越内容配音和视频字幕的传统方法）。除了精选的内...
Skillsoft
skillsoft.com
关于 Skillsoft Skillsoft（纽约证券交易所股票代码：SKIL）提供变革性的学习体验，推动组织和人员共同成长。该公司与企业组织合作，为全球学习者社区提供服务，帮助今天的员工为明天的经济做好准备。借助 Skillsoft，客户可以获得混合、多模式的学习体验，这些体验不仅仅是培养技能，还可以培养一支能力更强、适应性更强、敬业度更高的员工队伍。通过一流的内容组合、个性化且与客户需求相关的平台、世界一流的技术和广泛的合作伙伴生态系统，Skillsoft 通过克服关键技能差距和提升员工及其组织的持续增长和绩效。释放人类的潜力。了解更多信息，请访问 www.skillsoft.com
360Learning
360learning.com
360Learning 是用于协作学习的 LMS。我们通过将公司的专家转变为员工、客户和合作伙伴成长的支持者，帮助公司从内部提升技能。
BetterUp
betterup.com
推动人才成果以转变业务成果。 通过唯一一个将辅导、科学和人工智能驱动的体验结合在一起的平台，用不确定性换取信心，以建立您的组织抵御任何风暴所需的敏捷性、弹性和适应性。
Degreed
degreed.com
你有能力迎接明天吗？ Degreed 通过单一、流畅的技能发展经验将学习和职业发展与商业机会联系起来，因此您的组织和员工随时准备好清除下一个重大障碍。
Valence
valence.co
Valence 是唯一面向管理者的团队合作平台，可加速当今工作场所所需的团队健康、连通性和绩效。 Valence 为每位经理提供了实时了解团队健康状况所需的工具和见解，通过强大的引导式对话进行干预，并制定和跟踪对团队改进的共同承诺。 Valence 易于使用、支持网络的团队体验模块消除了对昂贵的教练和人才团队干预的需要，使管理者能够掌控团队体验。管理从未如此困难，Valence 帮助管理者发展和支持团队，同时推动绩效和改进，从而减轻了他们的负担。
Docebo
docebo.com
Docebo 是世界上最强大的学习平台，旨在为管理员提供直观的体验，为学习者提供吸引力，为企业提供变革性的平台。主要区别包括： - 能够向多个受众（包括员工、客户和合作伙伴）提供超个性化的学习体验。所有这些体验都可以通过单一平台进行独特的品牌化和集中管理。 - 业界最先进的AI能力。客户可以自动执行注册、翻译和内容分类等手动任务。借助专为学习而构建的生成式人工智能，客户只需点击几下即可创建有效的课程材料。 - 当您扩展到新的、更大的学习受众、地理位置、语言等时，您可以与您的组织一起扩展。 - 移动应用程序并与所有主要软件集成，包括 Salesforce 和 Microsoft Teams。
GrowthMentor
growthmentor.com
GrowthMentor 是一个导师平台，将创始人、营销人员、增长从业者和产品专业人士与来自不同行业的经验丰富的导师联系起来。只需每月支付固定费用，用户就可以参加无限制的一对一课程，大多数导师无需额外付费即可提供他们的专业知识。该平台专注于单次会话参与，允许用户为他们的特定挑战选择最佳导师。 GrowthMentor 拥有近 1,000 名经过审核的导师，涵盖 34 个技能领域，包括营销、产品管理和团队建设，提供量身定制的实用建议，帮助用户解决问题并提升他们的职业生涯。其他功能包括支持性的 Slack 社区和人工智能匹配引擎，以简化导师选择。
MicroMentor
micromentor.org
MicroMentor 为组织和企业提供品牌可定制在线指导计划。我们先进且周到的指导技术与个性化的项目管理、咨询和支持相结合，打造出成功的指导解决方案。
Eduflow
eduflow.com
Eduflow 是一个多功能的协作学习平台，非常适合企业培训和高等教育。凭借其现代、直观的界面，您将能够运行社交、协作学习体验，吸引学习者并提高知识保留率。 Eduflow 可以作为您的 LMS，也可以与您现有的 LMS 集成。
BrainStorm
brainstorminc.com
为您的团队配备唯一专为软件采用而构建的学习平台。加速入职、减少支持、加深参与并增加使用。无论您是新客户入职的解决方案提供商、需要更可扩展的方式来管理最终用户培训的 IT 团队，还是专注于让员工加入公司技术堆栈的 L&D 团队，BrainStorm 都将使您的工作变得更轻松，并获得成果更好的。激活暗黑用户 – BrainStorm 是唯一主动针对尚未登录的授权用户的学习平台。当您转换暗用户时，您的使用影响将从增量变为指数。加速采用——不仅教用户如何使用，还教他们何时以及为何使用功能和应用程序。 BrainStorm 旨在实现自动化培训，让人们改变工作方式。扩大功能使用——推动更深入、更广泛的功能...
Torch
torch.io
Torch 是一个人才发展平台，可以释放人员、团队和组织的潜力。借助 Torch，您可以提供包容性、综合性和有影响力的辅导和指导计划，推动您的员工和组织取得成功。领先品牌利用 Torch 来培养员工、培养更强大的领导者和管理者，并提高业务绩效。
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs 是一个由 Gen AI 驱动的员工学习和敬业度平台，通过交互式学习模块、基于情商的软技能课程和敬业度调查，帮助企业入职、提高技能和留住员工。该平台可以帮助企业使用生成式人工智能大规模构建个性化学习旅程，从而降低每位员工的培训成本并提高课程完成率。
Simply.Coach
simply.coach
Simply.Coach 是一个数字辅导平台，专为教练、顾问、治疗师和培训师等服务专业人士而设计。借助 Simply.Coach，您可以： 1. 数字化您的运营 节省高达 30% 的行政工作时间！ 2. 提升客户体验：通过高效协作、客户工作区等 3. 发展您的业务：通过可扩展的客户管理工具帮助您完成更多工作 受欢迎的功能包括： - 日程安排 - 记笔记 - 数字工具（调查和表格） - 教练匹配*新！* - 辅导计划*新！* - 目标设定和进度跟踪 - 资源共享 - 发票和收款等等！服务专业人员使用 Simply.Coach 来运行： 1. 1:1 和团体客户互动 2. 辅导计划 3. 他们的业...
BizLibrary
bizlibrary.com
在 BizLibrary，我们的使命是提高员工的技能，创造更好的工作场所，并尽我们的一份力量来建设一个更加富有同情心和能力的未来。我们每天通过我们的创新平台、一流的内容和无与伦比的战略支持来支持组织的学习和发展需求，从而实现这些目标。借助 BizLibrary 提供支持的 L&D，员工能够掌握当前工作所需的技能，并准备好迎接明天的新挑战。
Go1
go1.com
Go1 是一家全球内容聚合商，拥有世界上最多样化的专业发展课程和培训库。只需一次订阅，L&D 领导者就可以利用来自 250 多家行业领先内容提供商的人工智能增强发现和管理工具，在正确的时间向正确的员工提供正确的内容。我们与 70 多个领先的学习平台和工作场所应用程序集成，使您的团队能够通过现有解决方案利用 Go1。
OpenSesame
opensesame.com
我们帮助培养世界上最具生产力和最受尊敬的劳动力队伍。凭借来自世界顶级出版商的最全面的电子学习课程目录，我们随时为您提供帮助，从查找课程、将它们映射到您的核心能力、将它们与您的学习管理系统同步，到提高利用率和改进您的学习与发展计划。您不仅可以灵活地从 OpenSesame 获得多种购买选项，而且您会发现使用和管理电子学习课程非常简单。我们精心策划的目录包括数千门课程，涵盖商业技能、合规性、安全、技术、认证和行业特定主题。一些关键主题领域包括：业务技能 - 沟通 - 管理 - 领导力 - 项目管理 - 客户服务合规性 - 人力资源合规性 - 工作场所和性骚扰 - 隐私 - HIPAA - GDPR...
5Mins AI
5mins.ai
5Mins 是一个游戏化、TikTok 风格的电子学习平台，受到 80 多个国家/地区数千个团队的喜爱。我们通过人工智能驱动的微学习，根据每个用户的角色、职能和愿望进行个性化定制，帮助员工在几分钟内培养所需的硬技能、软技能和生活技能。内容丰富的 15,000 多个微课程库涵盖了关键行业主题和 200 多种硬技能、软技能和生活技能，可打造一支拥有您所需的所有才能和专业知识的全面发展的员工队伍。我们的小课程由 150 多名行业专家、教授、大学和领先公司精心策划和讲授。从伦敦商学院、Ahrefs、Gong、Terminus 等数百所院校学习关键技能。有多种语言和学习方式可供选择。我们的参与度是传统电...
Qooper
qooper.io
Qooper 辅导和学习软件通过辅导计划设计模板、匹配、跟踪、培训、指导、报告解决方案以及强大的集成，帮助公司大规模运行辅导和学习计划。 Qooper 为 Google、美国空军、默克、美国航空、赫尔曼米勒、康奈尔大学、斯巴鲁、芭芭拉布什基金会等数百家顶级客户提供服务，在员工发展计划方面成为新的领导者。
CLASSUM
classum.com
通过基于云的平台，课程成员可以通过帖子、生活会话、聊天和独特的互动进行联系，CLASSUM 提供无缝通信，以增强所有在线或面对面的学习环境。 --- CLASSUM 由韩国科学技术院 (KAIST) 的两名女学生 Chaerin Lee 和 Youjin Choi 于 2018 年创立，旨在解决她们作为学习者面临的挑战。仅仅 3 年之后，CLASSUM 现已被全球 23 个国家的 3,700 多家机构使用，并继续打破沟通障碍，构建促进成长和协作的学习环境。用户包括韩国科学技术院、延世大学和梨花女子大学等机构，以及 LG、三星电子、资生堂、现代、世界宣明会和保诚集团等跨国公司。我们的目标是将学习...
CoachHub
coachhub.io
CoachHub 是全球领先的人才发展平台，使组织能够为全体员工（无论部门和资历级别）创建个性化、可衡量和可扩展的辅导计划。通过这样做，组织能够获得多种好处，包括提高员工敬业度、提高生产力水平、提高工作绩效和提高保留率。 CoachHub 的全球教练库由来自六大洲 70 个国家的 3,500 多名经过认证的商业教练组成，提供 60 多种语言的辅导课程，为 500 多名客户提供服务。我们的项目基于我们的教练实验室的先进研发，由乔纳森·帕斯莫尔教授和我们的科学委员会领导。 CoachHub 得到了领先的科技投资者的支持，包括 Draper Esprit、Holtzbrinck Ventures、P...
Mentornity
mentornity.com
Mentornity 是一款用于构建和管理有效的指导计划的指导软件。 Mentornity 是一个可定制的解决方案，可用于员工指导、社区指导、反向指导、校友网络指导和企业家指导。 Mentornity 管理门户具有匹配、入职、报告、批量邮件和跟踪功能。 Mentornity 导师-学员门户具有日程安排、日历同步、会议记录、反馈、私信和视频通话等功能。
GlassFrog
glassfrog.com
GlassFrog 是一款基于网络的尖端软件套件，彻底改变了敏捷性和组织清晰度。它不仅仅是另一个工具，而且是对未来工作的一瞥。体验敏捷软件的强大功能，该软件专为当代人员、项目和会议管理而精心打造。借助 GlassFrog 平台，每位员工都可以掌握世界一流管理人员的技能。我们的人工智能顾问根据您公司的背景、政策和目标量身定制，提供宝贵的指导。我们通过以下方式为组织赋能： 明确角色和责任：GlassFrog 允许组织定义和记录角色、责任和领域，明确谁负责什么以及谁做出哪些决策。可视化组织结构：GlassFrog 提供了组织圈子和角色的可视化表示，使您可以轻松理解组织不同部分之间的层次结构和关系。促...
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn 是一款强大的学习管理解决方案，可让您轻松分配培训并跟踪员工进度。其直观的课程构建器简化了内容创建，预建课程库可提供您的员工所需的培训和技能提升。 https://auzmor.com/
Howspace
howspace.com
Howspace 是用于转型设计和实施的一体化平台。 Howspace 使组织能够将员工聚集在一起学习、协作并做出能够产生影响的决策。我们的平台引导共享旅程，理解与人工智能的大规模对话，并确保每个人都在创造影响力方面发挥作用。 Howspace 非常适合： - 远程、混合和异步协作 - 构思和集思广益 - 战略规划和咨询 - 研讨会和活动 - 培训计划 - 员工入职和发展 - 组织转型和变革管理 - 网络和社区建设 - 等等！模板库：您现在可以使用我们的任何社区模板开始您的协作项目！
TaskHuman
taskhuman.com
TaskHuman 平台支持员工在个人和职业方面的成长和适应人类状况的独特领域。我们通过福利辅导、领导力发展、销售绩效和指导来满足全体员工的需求，采取全面的方法来实现专业卓越。
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insala.com
通过 Insala 的全面指导解决方案为参与者提供支持并推动取得可衡量的成果。在您需要的地方获得支持 - 我们的解决方案包括咨询、培训和指导软件。我们拥有 25 年以上与多个行业客户合作的经验。受到美国银行、法国兴业银行、开放大学、Channel 4、Nestle Purina、Ralph Lauren 等机构的信赖。通过专为满足您组织的独特需求而量身定制的解决方案，利用您的指导计划的力量。
Bravely
workbravely.com
Bravely 是一种下一代学习解决方案，它将团体培训、个人按需辅导和数字微学习集中在一个平台上，为员工提供体验个人转型和在工作中蓬勃发展所需的技能。接触勇敢的经过审查的专业教练网络可以促进福祉和发展，从而提高员工和组织的绩效。当领先的组织向员工提供 Bravely 服务时，他们会扩大人员团队和经理提供的支持，并在不断发展的工作世界中转变他们的文化。我们经过严格审查的辅导员和教练的全球网络提供由领先的工作场所学习专家设计的内容，这些内容不仅得到最新研究的支持，而且还得到数十万次辅导课程的专有见解的支持。我们很自豪能够为 Zillow、Pinterest 和 Autodesk 等世界一流组织的员...