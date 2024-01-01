Memorable AI

Memorable Ad 是一款人工智能驱动的工具，可帮助营销人员制作高影响力的广告。它使用 Creative IntelligenceSuite 技术来优化广告以实现营销 KPI，而不仅仅是照片级真实感。 用户可以根据自己的描述生成广告，也可以使用广告提示指南获取创意。该工具还具有助推器功能，允许用户从示例广告中进行选择。 最后，该工具提供对广告效果的预测，例如回忆潜力、上下文注意力、参与潜力和独特性。 所有广告均以高质量制作，并提供 8k 或 4k 分辨率选项。 Memorable Ad Maker 是希望通过尖端 AI 营销技术最大限度提高创意效果和投资回报率的营销人员的完美解决方案。

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