替代项 - Meltwater
Meta Business Suite
business.facebook.com
从一处管理 Facebook、Messenger 和 Instagram 上的所有业务活动。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。
X Pro
pro.x.com
X PROo（以前称为 TweetDeck）是一款用于管理 X（以前称为 Twitter）帐户的社交媒体仪表板应用程序。 TweetDeck 最初是一个独立的应用程序，后来被 Twitter Inc. 收购并集成到 Twitter 的界面中。 它类似于 Twitter 于 2016 年停产的“仪表板应用程序”。与其他 Twitter 应用程序一样，它与 Twitter API 交互，允许用户发送和接收推文以及查看个人资料。截至 2010 年 6 月，它是最受欢迎的 Twitter 应用程序，拥有 23% 的市场份额，仅次于 Twitter 官方网站，在发布新状态更新方面拥有 45.7% 的...
Tumblr
tumblr.com
Tumblr（风格化为 tumblr，发音为“tumbler”）是一家美国微博和社交网站，由 David Karp 于 2007 年创立，目前归 Automattic 所有。该服务允许用户将多媒体和其他内容发布到简短的博客中。用户可以关注其他用户的博客。博主还可以将他们的博客设为私有。对于博主来说，网站的许多功能都是通过“仪表板”界面访问的。 截至 2019 年 8 月 12 日，Tumblr 拥有超过 4.75 亿个博客。 截至 2016 年 1 月，该网站每月访问量超过 5 亿，到 2019 年 8 月降至不足 4 亿。
Feedly
feedly.com
Feedly（风格化为 feedly）是一个新闻聚合应用程序，适用于运行 iOS 和 Android 的各种 Web 浏览器和移动设备。它还可以作为基于云的服务提供。它从各种在线来源编译新闻提要，供用户定制并与其他人共享。 Feedly 由 DevHD 于 2008 年首次发布。
GoDaddy
godaddy.com
GoDaddy Inc. 是一家美国上市互联网域名注册商和网络托管公司，总部位于亚利桑那州斯科茨代尔，并在特拉华州注册成立。截至 2020 年 6 月，GoDaddy 在全球拥有超过 2000 万客户和 7,000 多名员工。该公司以其在电视和报纸上的广告而闻名。它卷入了一些与审查制度有关的争议。
Buffer
buffer.com
在社交媒体上建立您的受众并发展您的品牌。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
Hootsuite
hootsuite.com
Hootsuite是一个社交媒体管理平台，由Ryan Holmes于2008年创建。该系统的用户界面采用仪表板的形式，支持Twitter、Facebook、Instagram、LinkedIn和YouTube的社交网络集成。 Hootsuite 总部位于温哥华，在多伦多、布加勒斯特和墨西哥城等 13 个地点拥有近 1,000 名员工。该公司在超过 175 个国家/地区拥有超过 1600 万用户。
Linktree
linktr.ee
了解 Linktree™，这是世界上最好的品牌、创作者和影响者使用的免费生物链接工具。
Verizon
verizon.com
Verizon 是一家美国无线网络运营商，之前作为 Verizon Communications 的一个独立部门以 Verizon Wireless 的名义运营。
Bitly
bitly.com
Bitly 是一个 URL 缩短服务和链接管理平台。 Bitly, Inc. 公司成立于 2008 年。它是一家私人控股公司，总部位于纽约市。 Bitly 每月缩短 6 亿个链接，用于社交网络、短信和电子邮件。 Bitly 通过对由于许多人使用缩短的 URL 而创建的聚合数据的访问收费来赚钱。 2017年，Spectrum Equity以6400万美元收购了Bitly的多数股权。截至2018年8月，Bitly已缩短了超过375亿个URL。
Metricool
metricool.com
分析、管理和发展您的数字形象。 一切都在一处。规划您的社交媒体内容、查看您的数据并管理您的在线广告活动。
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs.com 是一个著名的反向链接和 SEO 分析工具集。 目前，我们凭借最大的实时链接基数、庞大的索引和最快的索引更新速度从众多其他类似服务中脱颖而出。 我们不断改进所有算法，为客户提供最新鲜、最真实的反向链接数据。除此之外，我们尝试跟踪 SEM 和 SEO 领域的所有新趋势，并确保这些趋势在 Ahrefs 的新功能中得到反映。
SEMrush
semrush.com
SEMrush 提供 SEO、PPC、内容、社交媒体和竞争性研究的解决方案。受到全球超过 6000000 名营销人员的信赖
Zoho Social
zoho.com
Zoho Social 是一款社交媒体管理工具，可帮助企业和机构扩大在社交媒体上的影响力。免费注册。无需信用卡。
Later
later.com
领先的视觉营销平台，可让您规划、安排、发布和衡量 Instagram 和社交媒体帖子的结果。
Social Blade
socialblade.com
Social Blade（有时拼写为 SocialBlade）是一个跟踪社交媒体统计和分析的美国网站。 Social Blade 主要跟踪 YouTube 平台，但也有有关 Twitch、Facebook、Instagram、Twitter、TikTok、Trovo、Dailymotion、Mixer、DLive 和 StoryFire 的分析信息。 Social Blade 作为第三方 API 发挥作用，为用户提供来自这些不同社交媒体平台的汇总数据。 Jason Urgo 是 Social Blade 的首席执行官。
Planoly
planoly.com
通过计算机和手机管理、计划和安排您的 Instagram 帖子。创建一个有凝聚力的 Instagram 源并管理多个 Instagram 帐户。
Simplified
simplified.com
一体化数字设计平台可帮助您以前所未有的方式创建内容、扩展品牌并与团队协作。讲述故事所需的一切都集中在一处。
Planable
planable.io
Planable 是社交媒体活动的指挥中心，受到代理机构、自由职业者和营销团队的信赖，可用于创建、协作、批准和安排。
Vista Social
vistasocial.com
精心制作的社交媒体管理工具可帮助您超越目标
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 该公司成立于1995年，后于2015年出售给Endurance International。
Sprout Social
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Loomly
loomly.com
Loomly 是品牌成功平台，使营销团队能够通过协作、发布和分析功能在线发展成功的品牌。
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio 提供了一个内容发现工具，可以让内容管理博客和社交媒体轻松适合任何利基或市场的企业。
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics 使公司能够在一个地方捕获客户、产品、品牌和员工体验洞察并采取行动。
Beacons
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Beacons 是在您的粉丝喜爱的个人简介网站中建立链接的最简单方法 - 而且是免费的！
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SocialPilot - 提高品牌知名度和流量的社交媒体营销工具。我们为营销人员量身定制了社交媒体调度自动化。
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