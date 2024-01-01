Melody ML 是一款人工智能工具，利用机器学习轻松分离音轨。通过这个工具，用户可以自动分离人声并生成主干来重新混音歌曲。 它为用户创建帐户和访问各种功能提供了一个便捷的平台。 Melody ML 允许用户使用机器学习来分离音乐曲目，例如人声、鼓、贝斯和其他乐器。 该工具提供了有关其使用的模型的信息，包括 Demucs Extra 和 VR 的自定义版本，这些模型旨在保持音频质量，尤其是更高的频率。 它还提到标准模型是用 Deezer 的 Spleeter 构建的。用户可以上传MP3、WAV、FLAC和OGG/VORBIS格式的歌曲，只要文件大小不超过100MB。 它澄清了上传太长或格式错误的歌曲可能会导致错误。 Melody ML 最初提供两首免费歌曲，之后每首歌收费 0.50 美元。 用户可以将积分添加到他们的帐户以上传更多歌曲，并提供不同的套餐选项可供结账。可以通过 Visa/借记卡或 PayPal 付款。 该工具不使用第三方跟踪/分析来维护用户隐私，并明确声明它不拥有、共享或获取上传歌曲的作者权。 它确实使用 cookie，但不会共享用户的电子邮件或发送垃圾邮件。用户对其上传的版权和法律负责，处理后的文件可供下载一个月。 Melody ML 由 ZonkoSoft 创建。

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