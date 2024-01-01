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Medgic 是一个实用的人工智能平台，为用户提供扫描、分析和检测皮肤疾病的能力。它允许用户利用人工智能技术来诊断与皮肤相关的问题。 这个三步流程的设计非常人性化，用户只需扫描感兴趣的皮肤区域，提交进行人工智能分析，并接收检测结果。 Medgic 不仅是一个工具，而且还是一个方便、快速的初步诊断的渠道，可用于早期检测或指导医疗保健专业人员的咨询。 它可以作为基于网络的应用程序进行访问，也可以从谷歌和华为的应用程序商店下载，以满足不同用户的需求。该平台支持英语、西班牙语、法语、各种中国方言、印度尼西亚语、越南语、日语、葡萄牙语、印地语、孟加拉语等多种语言，适合全球使用。 请注意，虽然 Medgic 提供了用于皮肤问题分析的有用资源，但它并不能取代专业的医疗建议。对于任何严重问题或确认，应咨询医疗专业人员。

网站： medgic.co

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