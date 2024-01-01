替代项 - MarketSyncer
Hotjar
hotjar.com
Hotjar 是一家行为分析公司，分析网站使用情况，通过热图、会话记录和调查等工具提供反馈。它与 Google Analytics 等网络分析工具配合使用，可以深入了解人们如何浏览网站以及如何改善客户体验。 Hotjar 成立于 2014 年，由来自 20 个国家/地区的 100 多名团队成员完全远程运行，并在全球超过 500,000 个站点上使用。
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel 是一家商业分析服务公司。它跟踪用户与网络和移动应用程序的交互，并提供与他们进行有针对性的通信的工具。 其工具集包含应用内 A/B 测试和用户调查表。收集的数据用于构建自定义报告并衡量用户参与度和保留率。 Mixpanel 可与 Web 应用程序（尤其是 SaaS）配合使用，但也支持移动应用程序。
Veeqo
veeqo.com
多合一电子商务运输软件。通过低运费、自动化和无忧的履行工具，降低履行订单所需的成本和时间。
FullStory
fullstory.com
FullStory 是您的数字体验分析平台，适用于动态漏斗、像素完美重播、自定义事件、热图、高级搜索、开发工具等。
Contlo
contlo.com
向自主生成营销问好。 Contlo 是一个下一代营销平台，专为人工智能第一世界而构建。 由您品牌的人工智能模型和自主人工智能代理提供支持。
Sellpass
auth.sellpass.io
以 0% 的费用销售数字产品。 Sellpass 是一个用于启动、运营和发展数字业务的一体化平台——从软件到社区以及其他一切。
Triple Whale
triplewhale.com
Triple Whale 将您使用的所有工具的指标集中到您的口袋中。我们简化、通知并节省您的时间！
Bright Data
brightdata.com
BrightData（以前称为 Luminati Networks）：数据收集基础设施。财富 500 强公司使用的代理网络和数据收集工具
Webgility
webgility.com
立即登录即可访问面向在线零售商和商业企业的领先会计自动化和多渠道软件平台。
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica |在一个平台上进行应用程序分析和营销
Sellbrite
sellbrite.com
Sellbrite 是品牌和零售商在全球最大的在线市场上列出和销售其产品的最简单方式。
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter 是一个产品绩效管理 (PPM) 平台。该平台使零售商能够了解其单个产品在整个产品生命周期中的表现，从而使他们能够通过做出更好、更明智的决策来最大化利润。常见的零售运营结构（购买、采购、推销、营销和分销）对产品的看法都不同，并使用不同的指标来管理其活动。我们发现营销与组织其他部门之间的摩擦最大，因为很难将营销工作分解到 SKU 级别，也很难使 SKU 级别的数据在营销中具有可操作性。这导致真正的促销成本没有计入产品利润，从而导致对不良产品的过度投资和对潜在优质产品的投资不足。产品性能管理通过将跨营销渠道的产品数据与有关 SKU 的业务数据相结合，创建真实产品性能的综合视图，...
smartscout
smartscout.com
创建客户和亚马逊算法喜爱的列表所需的一切。 借助人工智能，您可以像专家一样使用正确的关键字和正确的消息创建列表，但只需短短几分钟
Bluecore
bluecore.com
Bluecore 是一种零售营销技术，它重新构想了零售商如何通过电子邮件营销和网站个性化与客户沟通。立即申请免费演示！
Heap
heap.io
Heap 提供了一种更智能的方式来构建数字产品。通过全面的数据收集和结构化流程，Heap 帮助产品经理了解用户、做出数据驱动的决策并打造令人愉悦的数字体验。
Metrilo
metrilo.com
Metrilo 通过使营销和客户数据具有可操作性，并专注于保留率和更高的 CLTV，帮助电子商务品牌成长。这些工具包括实时报告、客户数据库、细分、电子邮件营销和自动化。主要电子商务平台的集成是无缝的。
DataWeave
dataweave.com
DataWeave 是一个基于 SaaS 的数字商务支持平台，为全球消费品牌和零售商提供数字货架分析和动态定价解决方案。该公司的数字商务支持和渠道优化平台使全球消费品牌和零售商能够加速销售增长、扩大市场份额并在规模化竞争中实现盈利。随着越来越多的数字渠道的推出，DataWeave 的客户利用该公司的专有技术在每个在线渠道上获得卓越的绩效衡量能力，从而帮助他们做出更明智、更快速的决策。通过 DataWeave 平台提供的独特功能，为客户实时提供正确的 KPI，包括价格竞争力、内容质量和基准、产品可用性、促销绩效、搜索和媒体语音份额、评级和评论分析，从而推动增长销售和市场份额，同时帮助客户进行有利...
Extensiv
extensiv.com
Extensiv 连接品牌和 3PL，创建更灵活、更可靠的履行网络，超越当今消费者的极高期望。
Channable
channable.com
我们的一体化平台提供您所需的解决方案，以实现更高的可见性、更智能的广告活动和更个性化的营销。
Mouseflow
mouseflow.com
确定性地优化您的网站，而不是假设 了解用户旅程中每个接触点发生的情况。无需猜测。
Kissmetrics
kissmetrics.io
为您提供做出更好决策所需的知识。 Kissmetrics 是一个基于行为的分析和电子邮件自动化平台。旨在帮助产品团队和营销人员获得、留住和发展更多客户。
Arena Calibrate
calibrate.thearena.ai
Arena Calibrate 提供全面的跨平台报告软件以及专家白手套数据和商业智能支持。我们帮助企业、营销团队和机构充分发挥其广告、销售、电子邮件、CRM、网络和分析数据的洞察潜力。该解决方案提供企业级 ETL 数据集成、可扩展的数据仓库以及与业务一致的数据可视化，旨在适应任何业务或客户数据场景以及内部/外部报告配置。专门的客户经理和按需 BI 配置专家作为其团队的合作分析扩展，让我们的合作伙伴高枕无忧。简而言之，我们确保不断实现您理想的报告愿景。 Arena Calibrate 受到品牌和机构的信赖，包括 Amex、Gentle Dental、国家高尔夫基金会、Proud Moments ...
Springbot
springbot.com
电子邮件营销。付费广告。一起在一个平台上。 Springbot 使不断发展的电子商务企业能够在单一平台上管理其电子邮件营销和付费广告。
Feedonomics
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我们排名第一的数据馈送优化和产品馈送管理系统平台可让您在人们在线购物的任何地方列出您的产品，包括 Google Shopping、Amazon 和 Facebook
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WeeBlok，您为数字机构、营销人员、企业和顾问提供的一体化网络营销平台。功能网站生成器、漏斗生成器、登陆页面、弹出窗口、电子商务包括带有电子邮件营销的 CRM、表单生成器、调查生成器、在线计划、工作流程自动化、分析、Webhooks 等等！您的首选解决方案。无代码、拖放简单性和一套转换工具可确保您的货币投资回报率。从 14 天免费试用开始！
EasyStore
easystore.co
各种规模的品牌都可以通过 EasyStore 在店内和网上拓展业务。
ChannelGrabber
channelgrabber.com
ChannelGrabber 多渠道电子商务软件，用于库存管理、订单管理（包括发票、运输、消息传递等）。 以前称为订单中心。
Stockpilot
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Stockpilot 是您在线销售的中心枢纽。连接您的渠道并管理您的库存、订单、运输标签和财务报告 Stockpilot 提供了一整套功能，可通过单个面板简化您的电子商务流程。我们提供来自每个重要市场和网上商店 CMS 以及许多运输承运商的广泛集成。防止交叉销售，保持健康的库存并专注于发展您的业务！
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Omnirio 可让您在一个易于使用的地方管理所有在线商店，以便您可以在任何地方进行销售！