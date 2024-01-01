Marg ERP

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Marg ERP 拥有超过 100 万以上的满意用户、800 多个销售和支持中心，在简化 GST 适应过程方面一直是真正的领导者。 MARG ERP Ltd. 拥有专业知识，可为所有企业提供完美的定制库存和会计解决方案，以实现 GST 合规。 Marg ERP 是 GST 领域领先的软件应用程序提供商，一直是帮助企业顺利过渡到 GST 的关键参与者。我们提供库存和会计软件解决方案来优化业务并帮助他们完成商品及服务税转型之旅。 Marg 始终相信为不断变化的商业环境增加价值和可持续性，是服务中小企业和中小微企业的关键参与者 Marg ERP 提供全面的薪资软件“HRxpert”，该软件具有丰富的功能，如考勤软件、薪资软件、休假管理等，帮助企业更顺利地过渡到 GST。
目录:
Business
企业资源计划系统

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