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MapsGPT 是一款人工智能驱动的工具，专注于根据用户的偏好和搜索条目生成带有固定位置的自定义地图。它使用 OpenAI 和 Proxi 提供的技术在几秒钟内生成这些交互式地图。 该工具涵盖了广泛的兴趣和地点，帮助用户探索不同的环境，从跳蚤市场或约会地点等特定兴趣点到北美各地的地理位置。 用户还可以为特定兴趣生成地图，例如华盛顿特区的秘密社团、旧金山浪漫的日出观赏地点，甚至是波特兰藏有稀有物品的神秘独立书店。 此外，MapsGPT 也是一个有用的旅行规划工具，提供“区域附近的地点”、“历史浏览器”和“Vibe 搜索”等功能来定制您的旅行体验。 值得注意的是，生成地图后，MapsGPT 为用户提供了地图的可编辑副本。用户可以登录重新访问以前制作的地图，这对于经常旅行的人或研究人员来说是一个很有价值的功能。 值得一提的是，MapsGPT 在严格获取数据的同时，强调其地图是根据现有数据汇总的，建议在计划任何活动或旅行之前验证位置的详细信息。

网站： mapsgpt.com

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