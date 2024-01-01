Mamo Pay

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我们是一家总部位于阿联酋迪拜的金融科技公司，是第一家受到迪拜金融服务管理局 (“DFSA”)🇦🇪 全面监管的金融科技公司，由两名前 Google 员工创立。 Mamo Pay for Business 是面向中小企业（仅限阿联酋）的全栈支付平台。无论您是中小企业、家庭企业还是自由职业者，都可以向客户发送付款链接并立即获得付款。登录您的专用仪表板，根据您的需要创建和管理尽可能多的支付链接、生成二维码支付、自动开具发票、请求电子商务 API 集成或向所有供应商付款。在 Mamo，我们重视客户的隐私和安全。设计安全是 Mamo 的一种方法，通过持续测试、身份验证保护措施以及遵守最佳编程实践和行业标准，使我们的系统没有漏洞，让您高枕无忧。要了解更多信息，请访问 www.mamobusiness.com
目录:
Finance
支付处理软件

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