替代项 - MakerSights
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Algolia
algolia.com
Algolia 是一家美国初创公司，通过 SaaS（软件即服务）模式提供网络搜索产品。
Bluecore
bluecore.com
Bluecore 是一种零售营销技术，它重新构想了零售商如何通过电子邮件营销和网站个性化与客户沟通。立即申请免费演示！
Coveo
coveo.com
Coveo 是一家总部位于魁北克市的企业软件即服务 (SaaS) 公司，提供基于云的平台，使数字体验更加智能，并提供基于该平台构建的特定软件。 Coveo Relevance Cloud™ 利用搜索、分析和机器学习技术来统一不同的内容和数据，自动交付相关的个性化信息。 Coveo 提供电子商务、客户服务和劳动力熟练程度的解决方案。该公司被公认为 Gartner 洞察引擎魔力象限的领导者、Forrester Wave™：认知搜索的领导者以及 Forrester Wave™：旅程编排平台的强劲表现者。
Syte
syte.ai
发现它。购买它。通过视觉搜索体验提升电子商务绩效，将购物者与他们喜爱的产品联系起来。
Bloomreach
bloomreach.com
专为商业打造的数字体验平台。 Bloomreach 解决方案将统一客户和产品数据的力量与人工智能和预测决策的速度和规模相结合，因此您可以提供在任何渠道和每次旅程中都能转化的神奇体验。
Searchspring
searchspring.net
提供购物者期望的购物体验和产品效果。掌控并超越相关性。做你的平台不允许你做的事情。
Findify
findify.io
Findify 是一个搜索和发现个性化平台，由数据和机器学习提供支持。专为电子商务网站而设计，可加速增长。
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai 是世界上第一个通用人工智能平台之一，使世界各地的大型企业能够跨工作流程和功能构建各种支持人工智能的应用程序。与任何其他单点解决方案不同，Vue.ai 提供的价值是将整个企业的图像、视频和文本数据汇集在一起，使用其 AI 堆栈对其进行解码，从而使智能能够在整个企业中提供数据驱动的决策。通过结合即用型 API、无代码和低代码工具，Vue.ai 使营销、产品、业务和技术团队能够对收入增长、效率和成本降低产生数量级的影响。 Vue.ai 目前已部署在多个行业，包括零售、金融、保险、物流和医疗保健。 Vue.ai 是由 Ashwini Asokan 和 Anand Chandrase...
PureClarity
pureclarity.com
PureClarity 是智能电子商务个性化的领先提供商之一，为 B2C 或 B2B 企业提供完美的解决方案，以提高在线收入、平均订单价值、在线转化率，并建立忠诚的客户数据库。 PureClarity 允许您通过广泛的智能电子商务个性化功能为客户提供高度个性化和相关的在线购物体验，将您的在线访问者转化为忠实的客户。该软件与所有电子商务平台兼容，并为 Magento 1x 和 2x、Shopify、BigCommerce、X-Cart、WooCommerce 和 Kooomo 提供插件/扩展。 PureClarity 可以有效地处理任何数量的数据，并从第一天开始工作。企业通常很快就会开始看到积极...
edrone
edrone.me
edrone 是一个自主电子商务云，是第一个专为电子商务设计的 eCRM。 edrone 基于其算法提供先进的营销自动化解决方案，且易于安装（即插即用）。 edrone 的目标是帮助了解客户行为（客户智能）并利用一体化电子商务营销云吸引他们（营销自动化）。 该系统由两个部分组成：学习和参与。学习：高级统计数据、RFM 细分和每个客户的详细视图（甚至包括社交媒体统计数据）。参与：20 个准备发送的场景，包括恢复废弃的卡片、发送建议以及根据我们的客户智能算法通过交叉销售增加收入。营销机器不仅仅是一个简单的推荐框架：它使分段的想法在每个电子商务中都很容易实现。
commonsku
commonsku.com
commonsku 是专门为促销产品行业设计的软件。它是一个集成在一个复杂中心中的 CRM、订单管理和电子商务平台。 commonsku 借助能够直观地连接分销商和供应商的软件，为您的团队带来一股新鲜空气。
LiftIgniter
liftigniter.com
LiftIgniter 帮助公司在其数字资产（网络、移动、电子邮件、推送等）中受益于基于实时机器学习的本地推荐。我们的技术可与领先的网络资产（Youtube、亚马逊等）为其“为您推荐”或“您可能喜欢”等部分构建的技术相媲美。
Salesfire
salesfire.co.uk
Salesfire 为零售商提供以数据为主导的智能客户旅程优化解决方案，引导在线购物者完成购买渠道并将其保留在生态系统中。利用客户洞察，Salesfire 使企业能够提高现场参与度、个性化用户体验并推动收入增长。从第一方数据收集到高级分析，Salesfire 利用人工智能的力量来识别更多购物者、增强重定向并将访客数据转化为销售。
Prefixbox
prefixbox.com
Prefixbox 的 AI 搜索、AI 导航、AI 推荐以及洞察与实验解决方案可改善购物体验，从而提高转化率和收入。 Prefixbox 𝗔𝗜 𝗦𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵 使用最新的搜索技术来理解含义。通过结合向量、大语言模型 (LLM) 和 GPT 技术，它可以提取一般句子背后的意图，以返回相关的产品结果。 Prefixbox 𝗔𝗜 𝗡𝗮𝘃𝗶𝗴𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻的相关产品、相关关键词和相关类别模块提高了参与度，并帮助购物者只需一键点击即可完善他们的搜索意图。 Prefixbox 𝗔𝗜 𝗥𝗲𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝗻𝗱 通过相关推荐来激发购物者探索您的目录，从而提高...
Toolio
toolio.com
Toolio 是一个基于云的销售平台，可自动执行关键工作流程、提供实时见解并支持远程协作。我们帮助零售商节省时间并更快地做出数据驱动的销售决策，从而实现库存优化、盈利能力提高和收入增长。 Toolio 销售平台包括四个核心模块：商品规划、分类规划、商品规划和分配。这些模块可以单独使用，但组合在一起功能更强大，并且可以根据您独特的规划流程进行定制。 -商品规划：通过融合季节性趋势和实时端到端数据洞察，简化销售预测和库存计划的创建和维护 -品种规划：结合历史绩效信息、属性分析和可视化产品线表，帮助零售商决定哪些商品生产的产品以及通过每个渠道销售的数量 - 商品规划：帮助零售商保持最佳库存水平，以避...
Potions
get-potions.com
Potions 是唯一一家能够在不依赖 cookie 的情况下个性化在线购物者旅程的市场参与者。鉴于第三方 cookie 即将结束，其独特的技术是一种面向未来的解决方案，使网站能够通过提高转化率和平均订单价值将收入提高 12% 至 25%。过去三年，超过 60 家电子商务商户选择 Potions 作为首选解决方案，其中包括 Wonderbox、Jacadi、Le Slip Français 和 Alltricks 等行业领导者。
Adobe Commerce
business.adobe.com
体验让一切变得不同。与 Adobe Commerce 一起成长。 Adobe Commerce 是一个灵活且可扩展的商务平台，无论您拥有多少个品牌，都可以让您创建独特的个性化 B2B 和 B2C 体验。 以前是万磁王。
Productsup
productsup.com
Productsup 是领先的产品对消费者 (P2C) 平台，使制造商、品牌、服务提供商和市场能够将商业无政府状态转变为商业成功。 Productsup P2C 平台提供一系列解决方案，例如信息流管理、市场体验和社交商务、产品内容联合以及卖家和供应商入职培训。它每月为 900 多个品牌处理超过 2 万亿个产品，包括宜家、丝芙兰、拜尔斯道夫、Redbubble 和 ALDI，每月处理的数据请求比谷歌的消费者搜索服务还要多。
Pixyle.ai
pixyle.ai
Pixyle AI 生成电子商务产品数据，使品牌、零售商和市场能够提供卓越的产品发现体验。借助 Pixyle 丰富而详细的属性，公司可以改进其网站搜索引擎和推荐系统，帮助购物者准确找到他们想要的东西。 ESPRIT、Otrium、Depop 和 Shoptrue 等公司利用 Pixyle 的人工智能产品标签、文本生成、图像审核和推荐解决方案来提高转化率和忠诚度。
Avataar
avataar.ai
3D 空间叙事正在彻底改变在线购物的格局；十分之六的购物者更喜欢从在数字商店中集成 3D 的零售商那里购买商品。 Avataar 为 3D 视频和交互式网络滚动提供高效、即插即用的解决方案，专为所有平台的电子商务商店量身定制，从而提高销售转化率。客户直接与产品互动，通过互动体验见证其功能的活跃。 Avataar 的 Creator 也是制作沉浸式广告活动的关键工具，可以吸引受众，显着提高参与度。 Avataar’s Creator 是一个用户友好的交互式 3D 讲故事平台，在为全球领先品牌策划体验方面发挥了重要作用。
Loop54
loop54.com
Loop54s 电子商务网站搜索和个性化由专有人工智能提供支持。 Loop54 AI 个性化您的网站搜索和类别导航，以便每个访问者都能体验到相关的结果。虽然大多数个性化工具需要数月的数据收集，但 Loop54 使用少量数据来完成数千条规则的工作。让您快速自动个性化用户体验。站点搜索 将您的搜索框变成一个有用的销售助理 - 无需霸道的徘徊。 - 预测个性化 - 自动完成 - 学习新单词 - 拼写检查 - 自动排名和排序 - 内容搜索 - 动态分面 - 相关结果 我们的搜索平均将 AOV 和转化率提高 30%。我们合作的一些客户不在 The High Street、Webhallen、Office...
Hawksearch
hawksearch.com
Hawksearch 是一个人工智能驱动的个性化搜索和推荐平台，可帮助所有行业的任何规模的企业取得成功。我们的目标是确保品牌拥有创新工具来提供准确、相关的搜索体验，使用户能够在上下文中找到满足其需求的相关结果，无论设备、平台或语言如何。 Hawksearch 已完成 800 多项实施，通过我们的创新功能提供引人入胜的个性化搜索体验，使营销人员、销售人员和开发人员能够实现他们的目标。 Hawksearch 的先进机器学习和自动化处理所有反应性日常监控，使您的团队能够专注于全局解决方案。我们的转化分析器旨在了解客户的关键字并将其转换为数据中包含的短语。借助内置的度量标准系列和库，您不再需要数百个同...
Luigi's Box
luigisbox.com
Luigi's Box 是一款适用于任何电子商务平台的产品搜索和发现解决方案。 Luigi's Box 的魔力始于详细的分析仪表板，为您提供有关网站上搜索和导航元素性能的所有相关信息。借助人工智能驱动的搜索、推荐和产品列表，详细了解平台的性能并确保获得最佳结果。为您的访客提供终极工具，以尽可能高效地发现您的产品。 Luigi's Box 是您和您的客户会喜欢使用的软件。
Relewise
relewise.com
让我们发挥您的个性化潜力在 Relewise，我们为客户提供真正个性化的竞争优势，以便他们能够提供独特的用户体验。我们希望您的企业发挥其个性化潜力，并且我们希望全程为您提供帮助。极速定制结果我们提供个性化平台，具有出色的个性化搜索和推荐结果能力。基于实时用户行为，我们的平台适应用户的独特兴趣和行为，并以极快的速度提供出色的结果。其结果是出色的用户体验，电子商务企业受益于该平台的极端适应性、灵活集成、超快引擎和自动化学习。搜索产品、变体、类别和内容，呈现个性化产品推荐，在类别浏览和触发时个性化排序顺序。用于营销自动化。 Relewise 支持数百万种产品和变体，所有数据都得到持久化，并且数据可以...
RichRelevance
richrelevance.com
RichRelevance 是体验个性化领域的全球领导者，为全球 200 多家最大的 B2C 和 B2B 品牌及零售商推动数字化增长和品牌忠诚度。该公司利用先进的人工智能技术来弥合营销和商业之间的体验差距，帮助数字营销领导者在整个客户生命周期中大规模、实时地打造与个人对话的难忘体验。
BEYABLE
beyable.com
BEYABLE 是一个 SaaS 平台，可帮助零售商和品牌找到数字解决方案，通过关注现有的网站流量来提高转化率、利润和用户体验。借助人工智能和我们的自动化客户旅程分析，我们的客户可以个性化其网站内容。我们利用他们当前的流量来优化他们的收入，而无需任何 IT 需求。您想要易于实施的解决方案。这就是为什么 BEYABLE 是一套独立的模块，所有模块都依赖于一个轻量级标签（异步）。在您需要时支付您需要的费用。使用 BEYABLE 全套产品的网站通常可以实现高达 35% 的收入增长和 10 倍的平均投资回报率。
Raptor Services
auth.raptorsmartadvisor.com
Raptor Services 是市场领先的个性化和客户数据平台提供商。我们的解决方案使品牌能够跨渠道识别用户的行为，提供个性化建议，并从我们的客户数据平台激活所有渠道中的数据。数百个雄心勃勃的品牌已经使用 Raptor 来实现更高的转化率、更高效的工作流程和更好的用户体验。欲了解更多信息，请访问 https://www.raptorservices.com/
Nosto
nosto.com
Nosto 使在线品牌能够在每一个设备上的每个接触点提供真实、相关和个性化的体验。作为一个专为易用性而设计的人工智能驱动的商务体验平台 (CXP)，Nosto 使品牌能够构建、推出和优化引人注目的数字体验，而无需专用的 IT 资源或漫长的实施过程。 100 多个国家/地区的领先品牌（例如 Paul Smith、Kylie Cosmetics、Muji、Dermalogica、Centric Brands 和 Princess Polly）使用 Nosto 来发展业务并取悦客户。 Nosto 通过其位于纽约、洛杉矶、伦敦、考纳斯、巴黎、柏林、斯德哥尔摩、萨尔茨堡、悉尼和赫尔辛基的办事处为客户提供...
Klevu
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