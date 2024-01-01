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Make your image 3D 是一款人工智能驱动的工具，允许用户将 2D 图像转换为 3D 图像。它使用 AI 模型从图像中提取深度，并提供两种质量设置：小型 MiDaS v21 和大型 MiDaS v21。 它可以与图像 URL 或文件上传一起使用。它还允许用户为图像生成可共享的链接或嵌入代码，并且在 iOS 设备上可以手动下载。 该工具旨在为用户提供一种向图像添加 3D 元素的简单方法。
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