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Mail.tm 是一项免费、安全、即时的临时电子邮件服务，允许用户创建一次性电子邮件地址，无需任何承诺或个人信息。 Mail.tm 的主要特点： * 安全性：电子邮件地址受随机生成的密码保护，提供安全屏障，防止未经授权的访问和潜在的违规行为。 * 即时设置：用户可以立即创建临时电子邮件地址，而无需浪费时间在注册、填写表格或解决验证码上。 * 快速传递：该服务针对最大消息传递速度进行了优化，确保无缝和及时的通信。 * 隐私：临时邮件允许用户进行通信，而不会将其个人电子邮件地址暴露给垃圾邮件、机器人或网络钓鱼尝试等潜在威胁。 * 无承诺：使用临时电子邮件地址无需承担任何长期义务或风险。当用户不再需要该地址时，可以简单地丢弃该地址。 * 附加功能：Mail.tm 提供一个 API，用于将临时电子邮件服务集成到其他应用程序中，并为用户提供隐私管理器和常见问题解答部分。

网站： mail.tm

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