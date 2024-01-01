Maigon AI 是一款最先进的合同审查人工智能工具，旨在节省人工合同审查所需的数千小时。它集成了深度学习技术，以确保最大的准确性和效率。 它由拥有大量数据处理协议 (DPA) 和其他类型合同（例如隐私政策、保密协议 (NDA) 和产品供应协议）的大型企业客户使用。 Maigon AI 提供特定于文档的合同审查模块和与合同类型无关的 API。它可以从数据控制者、数据处理者、组织和数据主体的角度审查合同。 对于 DPA，它提供即时合规报告，其中包含提取的条款、概念、术语、突出的风险和合规建议。对于隐私政策，它提供即时合规报告，其中包含提取的条款和建议。 对于 NDA，它提供包含合规见解和提取条款的即时报告。对于产品供应协议，它提供包含见解和提取条款的即时报告。

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