Photobooth 使用您自己的照片来训练代表您外观的自定义 AI 模型，然后可以生成各种 AI 建模风格的头像和个人资料图片。 Photo Booth 可以创建的个人资料图片的质量直接取决于您上传的图片。你应该尝试在你的脸上、眼睛上有尽可能多的不同视角，从不同的角度观察它们。每张照片都应该告诉 Photo Booth 有关您的外表和特征的更多新信息。每张图片中不变的东西（眼镜、面部毛发）将得到强化，并在个人资料图片中完美呈现。更改背景将帮助您突出显示照片中不变的脸部和特征。上传图片并预先选择样式后，模型可能需要 30 分钟到 2 小时的时间进行训练。训练完成后，您的个人资料图片将使用新训练的模型生成。生成您的个人资料图片后，您将收到电子邮件或推送通知，具体取决于您开始该过程的位置。您可以下载个人资料图片并在各种社交媒体上展示它们！

网站： magicstudio.com

免责声明：WebCatalog 与“Magic Studio”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。