Magic Slides

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MagicSlides 是一款 Google Slide 插件，它使用 AI 快速轻松地从任何文本片段创建演示幻灯片。它会自动总结文本并从中创建幻灯片，允许用户根据自己的需要自定义演示文稿。 在不到两到三秒的时间内，用户就可以准备好专业的演示文稿。 MagicSlides 可免费使用，无需信用卡详细信息。它还提供可定制的模板，可用于快速创建演示文稿。 此外，用户可以提供额外的文本以获得更加个性化的演示。 MagicSlides 易于使用，无需任何技术知识。 它是快速创建专业演示文稿的绝佳工具。

网站： magicslides.app

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