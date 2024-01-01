Luminance是专为法律行业设计的人工智能平台。该工具利用专有的法律大语言模型 (LLM) 来自动创建、协商和分析合同。 Luminance 平台由世界领先的人工智能专家团队开发并经过执业律师验证，为任何法律团队提供值得信赖的支持系统。 其主要功能是通过管理日常法律任务来提高效率，使法律专业人员能够专注于其工作中更复杂和更具战略性的方面。 与更广泛的人工智能解决方案不同，Luminance 提供针对法律行业的需求和要求量身定制的“法律级”人工智能。其全面的功能及其包含的法律细节对于寻求通过数字化和自动化实现合同管理流程现代化的团队来说非常有价值。

网站： luminance.com

免责声明：WebCatalog 与“Luminance”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。