替代项 - Loquiz
UpViral
upviral.com
UpViral 的抽奖和奖励是在线发展业务的最快方式。产生流量、扩大您的列表并将订阅者转化为客户。
Gleam
gleam.io
Gleam 是一个增长营销平台。我们帮助您开展精彩的活动来发展您的业务。
Interacty
interacty.me
营销人员（自由职业者和代理机构）、制作工作室、出版商 Interacty 允许营销人员通过互动体验和游戏吸引受众并增加销量。游戏化营销内容可以增加参与度和注意力时间，并产生更多潜在客户。 Interactive 允许您创建 20 多种不同的游戏活动。通过一次订阅，您可以随时创建测验、记忆、配对游戏、隐藏物体游戏、找不同、拼图、前后、星座、幸运饼干、幻灯片等。您可以使用内容块和直观灵活的编辑器在几分钟内创建项目或游戏。 Interacty 提供了大量节省时间的业务模板，而且它还是一个很棒的创意库 - 您一定会在这里找到适合您下一次营销活动的概念。 Interacty 与 Unsplash 集成，...
Scratcher
scratcher.io
通过游戏化为您的客户提供前所未有的体验 - 吸引更多客户、留住更多客户并增加您的收入。
myQuiz
myquiz.org
创建在线测验和交互式演示来吸引观众。适用于任何具有互联网连接的设备。最多 100 000 名参与者
Goosechase
goosechase.com
对于 Goosechase，经验就是一切！ Goosechase 最初受到寻宝游戏的启发，是一个互动体验平台 (IXP)，使领导者、组织和学校能够参与、激活和教育他们的社区。 Goosechase 是在线创建的，但在现实世界中玩，通过旨在支持组织的引人入胜的互动挑战，让社区变得栩栩如生。直观的平台可以轻松地对任何社区产生可重复的、有趣的和积极的影响。自 2011 年在加拿大孵化以来，Goosechase 已为全球数十万个团队建设、培训、筹款、教育、旅游和娱乐体验提供了支持。
Enrichigo
enrichigo.com
Enrichigo 是一个游戏化弹出窗口平台，可让您为您的网站创建定制的刮刮卡活动。为了简化我们的服务，我们只提供“刮刮卡”。那么为什么要在您的网站上使用刮刮卡呢？也很简单： - 加强访客的承诺 - 增加潜在访客的销售和潜在客户 - 通过访客增加您的品牌知识 - 通过游戏化获得更多注册
Brame
brame.io
Brame 开发了一种软件解决方案，您可以使用它轻松创建自己的游戏化活动。与 Wixx 或 Jimdoo 网站类似，您可以在订阅的基础上使用模块化系统来制作自己的游戏。价格低廉、易于使用且可定制，无需任何编程工作。
Accept Mission
acceptmission.com
Accept Mission 是组织用来收集创意（活动、看板）、管理创意、管理投资组合和仪表板的创新平台。我们的独特之处在于： - 游戏化 - 通过秘密使用、排行榜、目标、智能通知吸引用户 - 集成平台 - 所有创新工具都在一个平台上并完全集成。 - 仪表板和报告 - 衡量创新和优化的成功。 - 集成 - 与Excel，任务和项目管理系统，SSO的Power BI和安全集成集成。
InteractionUP
web.interactionup.com
2.0 代参与平台。 使您与我们独特的参与平台的互动充满活力。
Gamify Route
gamifyroute.com
Gamify Route 易于使用、高度可定制，并拥有预制模板库，因此企业可以快速轻松地启动和运行🚀。使用Gamify路线，您可以设计和创建实现业务目标的交互式游戏页面。从登陆页面到选择加入页面、验证页面、结果页面、声明页面和感谢页面，这个强大的平台提供了创建成功的基于游戏的活动所需的一切。借助我们直观的拖放编辑器，您可以轻松自定义页面设计，并为您的品牌建立独特的外观。
SuperLikers
superlikers.com
拥有您所在行业中最有效、最令人上瘾的忠诚度计划并赢得客户的心
Socialman
socialman.net
Socialman 是一个 SaaS 平台，用于通过多个社交媒体渠道创建和管理赠品。它是一款跨平台应用程序，允许用户在 Facebook、Twitter、YouTube、Instagram、TikTok、Pinterest、Telegram、Reddit、Spotify、Steam、Discord 和 Twitch 上发布内容。提供推荐操作、测验、民意调查和开放式问题功能，以及将用户重定向到 Google Play 和 App Store 以下载您选择的内容的选项。 Socialman 是一款为有兴趣提高社交媒体参与度和影响力的营销人员、博主和品牌提供的工具。
NextBee
web.nextbee.com
NextBee 的宣传计划管理工具可以通过吸引人的、引人注目的品牌社交小部件、可编程奖励和认可规则以及团体挑战来帮助加速品牌的口碑传播。
Drimify
drimify.com
游戏化平台。吸引观众。实现你的目标。在几分钟内定制体验和游戏。我们的使命 游戏化改变世界 每个人都喜欢玩。这是人性的一部分。在 Drimify，玩耍意味着突破创造力和创新的极限。我们的目标是让世界各地的人们能够为任何受众、年龄段或部门创造超强的游戏化体验，而无需编码技能。 Drimify 平台使任何人都能以符合我们核心价值观的方式进行游戏化沟通，并体现我们的个性：创新、积极、负责且平易近人。有趣的经历打破了界限，让我们以一种积极而有意义的方式相互联系。无论您身在世界何处，也无论未来游戏将我们带到何处，Drimify 都在您身边。将游戏化的超能力掌握在自己手中，以提升您的目标。 #Gamific...
QuizHub
quiz.konfhub.com
QuizHub 简介：通过 ChatGPT 进行实时测验 使用 QuizHub 提升您的测验体验，QuizHub 是一个终极平台，旨在使在线测验具有吸引力、互动性和无缝性。 QuizHub 具有广泛的创新功能，将测验提升到新的高度，无论是用于教育目的、企业培训，还是只是与朋友一起玩乐。探索使 QuizHub 成为迷人测验首选平台的令人难以置信的功能： +使用 AI 生成问答：使用 ChatGPT 创建问题！无需担心或费力提出问题。您只需单击一下即可利用人工智能立即生成任何主题的问题！您是 ChatGPT 的粉丝吗？我们已将其无缝集成到 QuizHub 中，以简化您的生活！ +轻松创建测验：使用...
Datagame
datagame.io
Datagame 通过交互式、移动设备友好的游戏化体验增强或取代了传统的在线调查。这些游戏化调查显着提高了用户参与度和响应率，产生了更优质、更真实的见解。不断增长的 Datagame 目录包括 MaxDiff、图像和徽标测试、品牌健康研究、客户反馈等解决方案。
Captain Up
captainup.com
Captain Up 是世界上第一个基于云的参与和保留平台，利用游戏机制和行为心理学最大限度地提高客户活动和忠诚度。全球领先品牌推荐的解决方案 - 设定忠诚度和游戏化的黄金标准。
Socialshaker
socialshaker.com
Socialshaker 为营销人员提供了 30 种机制，可通过 Facebook、手机或网站上的社交媒体举办竞赛和有奖游戏。
InAppStory
inappstory.com
通过本地通信渠道延长移动用户的生命周期。通过故事提供丰富的内容并在整个渠道中吸引人！ MISSION InAppStory 是一家国际软件公司，致力于将现有企业与潜在和现有客户联系起来，通过故事实现更高的转化率、影响力更大的影响力、客户忠诚度以及改善其移动应用程序和网站内的沟通。我们公司不仅提供用于制作故事的简单平台，而且还提供可延长移动客户生命周期的无代码产品。我们被认为是用户参与和保留的下一代解决方案，因为数百万用户本身就喜欢故事格式。我们该怎么做呢？当涉及到任何实际的消费者交互时，可用性和速度至关重要。当公司想要在应用程序内进行通信时，我们的无代码解决方案可以使您的团队从针对每种特殊情况...
myCred
mycred.me
myCred 让创建忠诚度计划或游戏化您的网站变得简单，这样您就可以用更少的营销工作来增加平均客户价值。
Gametize
gametize.com
Gametize 是一个适合各种规模企业的游戏化和社区参与平台。其产品包括易于使用的内容管理系统，功能丰富，可定制的成就和奖励，激励社交行为的多种机制以及报告和分析。
Cool Tabs
cool-tabs.com
在社交网络和网站上推动您的营销活动，产生潜在客户。监控您的社交网络并执行社交聆听、品牌监控和实时内容管理。 - 通过您的应用程序、网站或社交网络，通过简单的互动内容扩大您的数字受众并获得合格的潜在客户。 - 分析您的客户和用户在社交网络、论坛和媒体上关于您的品牌的社交对话。
BeeLiked
beeliked.com
BeeLiked 是一个游戏化平台，用于创建互动促销活动，以增加销售线索、奖励和激励销售团队并建立客户忠诚度。将潜在客户转变为微型影响者。无论渠道如何，都可以通过个性化的活动和促销来吸引和激励您的受众。创造高质量的销售线索，收集营销选择加入，并获得识别下一个客户所需的见解。激励和奖励您的员工和渠道合作伙伴的表现。通过我们的一系列互动解决方案提高销售业绩、奖励培训并给予即时认可。
Qualifio
qualifio.com
Qualifio 使大型品牌和媒体能够通过 50 多种模板化互动格式（测验、竞赛、调查、测试、动画游戏等）跨数字渠道吸引受众。通过严格遵守 GDPR，该平台可以收集丰富的第一方数据，这些数据可以推送到客户更广泛的技术以丰富数据。目前已有 400 多家企业使用 Qualifio，包括 TF1、Nestl、PepsiCo、PSG、MediaMarkt、LOral、RTL 等。
CustomerGlu
customerglu.com
CustomerGlu 是一个游戏化平台，旨在帮助您创建丰富的应用内体验，从而提高客户参与度和保留率。借助 50 多个预构建模板以及从头开始创建自己的模板的能力，您可以轻松解决您面临的任何保留或参与问题。 CustomerGlu 拥有解决所有现有保留和参与问题所需的一切。无论您是想推荐产品、减少漏斗中的流失率、改善重复交易还是鼓励采用功能，CustomerGlu 都能满足您的需求。主要功能： 推荐产品：提出一系列问题，根据他们的答案给出个性化推荐。新用户调查：对新用户进行调查，了解他们来自哪里，并了解要投资哪些渠道。减少漏斗中的流失：通过在购物车页面上显示旋转轮子赢得优惠券来提高转化率/报酬。...
Solitics
solitics.com
Solitics 是一个创新的客户参与平台，专门从事访客激活、客户参与和最先进的分析套件。该平台使 B2C 品牌能够自动化、个性化并全面管理其客户生命周期，实现最雄心勃勃的愿景并推动增长。凭借对快速实施（45 天内上线！）和持续创新的承诺，Solitics 合作伙伴和客户在转化、保留和生命周期价值方面见证了出色的成果。多个垂直领域的数百个全球品牌正在利用 Solitics 以创新和个性化的方式实时吸引客户。
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch 是一款先进的推荐和忠诚度营销软件，无论您的客户在哪里露营，无论是在您的移动或网络应用程序内还是外，都可以吸引他们。一些世界上最具创新性和知名的品牌使用 SaaSquatch 来奖励他们的拥护者、建立忠诚的社区并加速收入增长。 SaaSquatch 可以灵活地处理最先进的忠诚度和推荐计划，让您可以奖励您选择的任何行为的拥护者，然后让他们通过推荐来帮助扩大您的客户群。我们的奖励引擎可让您设置独特的赚取条件、创建奖励等级并提供各种不同的奖励来创建完美的定制计划。此外，本机集成、企业级安全性、欺诈检测和多语言支持提供了与您一起扩展的强大功能和可扩展性。利用您已有的客户数据来开展活...
ViralSweep
viralsweep.com
ViralSweep 是一个病毒式营销平台，提供用于创建抽奖、竞赛和赠品的工具。