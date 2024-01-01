替代项 - Loomio
Fibery
fibery.io
无限灵活的工作空间，无需代码即可连接所有公司流程。 创建空间，将它们连接在一起，邀请队友 并做一些很酷的事情。
Productboard
productboard.com
Productboard 以客户为中心的产品管理平台。加速创新，创造可增加收入并提高生产力的产品。
Craft.io
craft.io
Craft.io 是一款产品管理工具，使产品经理能够在一个与当今最常用平台集成的专用工具中完成反馈捕获、规划、决策、路线图等工作。 Craft.io 成为产品记录系统：支持重要产品决策的权威数据源，使产品经理更加自信、影响利益相关者并以权威领导。
airfocus
airfocus.com
airfocus 提供现代化的模块化项目管理平台。它为团队提供了一个完整的解决方案来管理和传达他们的策略、确定工作的优先级并解决正确的问题。 Airfocus 的设计充分考虑了灵活性，让您可以快速定制平台以满足您的需求，而不会中断团队的工作方式。
Powernoodle
powernoodle.com
协作公平，变得简单。 Powernoodle 的协作和促进软件可帮助您异步构思、共同做出决策并传达行动计划。创建一种更具包容性的合作方式，引导您的团队采取行动。
Diligent Director
diligent.com
Diligent 是领先的治理、风险与合规 (GRC) SaaS 提供商，可加速组织和领导者的成功。
UserVoice
uservoice.com
B2B 用户反馈软件可帮助您倾听和指导客户、优先考虑重要的产品功能并高效创新。
Diligent Administrator
diligent.com
Diligent 是领先的治理、风险与合规 (GRC) SaaS 提供商，可加速组织和领导者的成功。
Nasdaq
nasdaq.com
在纳斯达克，我们的目标是促进所有人的经济进步。我们为更强大的经济提供动力，创造更公平的机会，为建设更加可持续的世界做出贡献，帮助我们的社区、客户、员工和各种背景的人们充分发挥潜力。
1000minds
1000minds.com
1000minds Decision Making 是一套在线工具和流程，可帮助个人和团体进行决策、确定优先级、物有所值分析以及了解利益相关者的偏好。 1000minds 基于 PAPRIKA 算法，用于多标准决策 (MCDM) 和联合分析（或选择建模）。我们的联合调查使您能够与任意数量的参与者（可能是 1000 个）一起运行联合分析（选择建模或离散选择实验）！发现人们在做出涉及权衡的选择时最重要的事情。 * 利益相关者遵循哪些标准，例如公民在做决定时会考虑什么？ * 新产品设计的哪些属性对消费者来说最重要？ * 它们的权重（部分效用）是多少，代表它们的相对重要性？ 1000minds 因其科...
Runway Financial
runway.com
您不讨厌的金融平台。 Runway 是一种现代且直观的方式，可以为团队中的每个人建模、规划和协调您的业务。
Cloverpop
cloverpop.com
Cloverpop 是首选的企业决策智能平台，可推动整个商业组织更好、更快地做出决策。决策是公司最有价值的资产。我们的系统通过灌输有效的决策流程、改善协作和记录决策以从结果中学习并推动卓越绩效，帮助团队做出最佳决策。
Howspace
howspace.com
Howspace 是用于转型设计和实施的一体化平台。 Howspace 使组织能够将员工聚集在一起学习、协作并做出能够产生影响的决策。我们的平台引导共享旅程，理解与人工智能的大规模对话，并确保每个人都在创造影响力方面发挥作用。 Howspace 非常适合： - 远程、混合和异步协作 - 构思和集思广益 - 战略规划和咨询 - 研讨会和活动 - 培训计划 - 员工入职和发展 - 组织转型和变革管理 - 网络和社区建设 - 等等！模板库：您现在可以使用我们的任何社区模板开始您的协作项目！
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