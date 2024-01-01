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迄今为止，我们在为数千名客户提供集成 ERP 软件、零售和 POS 软件方面拥有专业知识，帮助他们实现了业务目标。 LOGIC 开发的 ERP 解决方案以其灵活性和可扩展性为特点，有助于客户未来的业务增长。专为特定需求和垂直行业而设计的经济高效的解决方案，可帮助大中型企业解决问题、审查业务绩效并协助制定战略决策，以在市场中蓬勃发展。 我们的各种软件是为企业的多元化分支和领域开发的。我们的产品组合不是通用的一刀切解决方案，而是包括行业特定、垂直行业和模块特定的 ERP 软件应用程序，这些应用程序在一系列 LOGIC 解决方案下全面可用。该公司总部位于旁遮普邦莫哈利，在印度每个大都市都有自己的运营设施、分支机构和关联合作伙伴。我们拥有一批技术精湛、合格的专业人士，是提供 ERP 和特定行业软件和应用程序最佳解决方案的先驱，这些解决方案弥合了商店和总部之间的差距，从而使人们更容易获得真实的信息。各个阶段的时间数据和信息。 这些解决方案和服务专注于激励市场和渴望企业，这证明了 LOGIC Mantra 的合理性。在过去的二十年里，我们作为一家公司，为客户提供了业界最佳的业务解决方案。我们为赢得尊敬的客户和合作伙伴的信任而感到自豪，并与 LOGIC ERP 的整个兄弟会分享成功和成就的喜悦。
目录:
Business
企业资源计划系统

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