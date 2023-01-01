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LocalWork 是一个专为成长中的中小型公司构建的完整申请人跟踪系统。非常适合拥有 20 -150 名员工的组织。 LocalWork 有一个拖放登陆页面构建器来展示您的公司文化。让您的文化概况吸引候选人的兴趣，将您的转化率提高 5 倍。了解为什么文化概况被称为“下一代招聘”。
网站： localwork.io
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