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将应用设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用。

拦截广告，阻止跟踪器访问您的个人数据，并加快网站速度。

LocalWork 是一个专为成长中的中小型公司构建的完整申请人跟踪系统。非常适合拥有 20 -150 名员工的组织。 LocalWork 有一个拖放登陆页面构建器来展示您的公司文化。让您的文化概况吸引候选人的兴趣，将您的转化率提高 5 倍。了解为什么文化概况被称为“下一代招聘”。

网站： localwork.io

免责声明：WebCatalog 与“LocalWork”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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