替代项 - Listagram
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign 是一个面向中小型企业的云软件平台，总部位于伊利诺伊州芝加哥。该公司提供客户体验自动化 (CXA) 软件，该软件结合了电子邮件营销、营销自动化、销售自动化和 CRM 类别。
Elementor
elementor.com
创建网站，设计您的未来。 使用 Elementor 增强您的愿景，构建、管理和托管令人惊叹的网站！我们为您提供了从 A 到 Z 的全方位服务，为您提供排名第一的 WordPress 网站平台。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse 为电子邮件营销软件、登陆页面创建器、网络研讨会托管等提供在线平台。无需信用卡即可免费试用 30 天！
Agile CRM
agilecrm.com
Agile CRM 软件是最好、简单、功能强大且价格实惠的客户关系管理 (CRM)，具有适合小型企业的销售和营销自动化功能。
Sniply
sniply.io
Sniply 是唯一能够推动转化的链接缩短工具。通过轻松地将号召性用语嵌入到您共享的每个页面中，可以在任何地方显示您的消息。免费将您的关注者转化为用户和客户。
involve.me
involve.me
提高客户参与度。通过互动漏斗。 用于测验、调查、计算器、表格和付款页面的无代码内容生成器。在客户旅程的每一步创建个性化互动。
Unbounce
unbounce.com
Unbounce 是一家加拿大软件公司，总部位于不列颠哥伦比亚省温哥华。该公司为网站制作登陆页面，并且是年度行动呼吁会议的主办方。
Getsitecontrol
getsitecontrol.com
Getsitecontrol 表单和弹出窗口可帮助您防止网站访问者在不采取行动的情况下离开。用它来构建电子邮件列表、收集反馈并提高投资回报率。
Poptin
poptin.com
创建高级网站弹出窗口和表单，并在几分钟内提高网站的转化率。现在免费注册！无需信用卡。
Sender
sender.net
在您的电子邮件列表和收入之间架起桥梁。 Sender 使您能够快速、轻松地与客户保持联系并发展您的业务，同时花费更少。
Plerdy
plerdy.com
转化率优化工具 跟踪、分析访客并将其转化为买家 免费试用 4.9/5 4.5/5 4.9/5 我们的产品
Wishpond
wishpond.com
Wishpond 使营销人员可以轻松创建登陆页面和竞赛、跟踪销售线索、发送电子邮件等。
Privy
privy.com
Privy.com 是您学习电子商务营销的第一资源...向电子商务专家学习他们的销售额如何从 0 美元增长到 100 万美元。
Mailmunch
mailmunch.com
Mailmunch 是为博主、个体企业家、初创公司和企业提供完整的潜在客户增长和电子邮件营销服务。从 B2B 到 B2C，超过 500,000 家企业依靠 Mailmunch 每天产生数千个潜在客户，并通过电子邮件营销增加收入。以下是您可以使用 Mailmunch 执行的所有操作： - 为每个行业和用例构建具有各种选择加入形式的电子邮件列表 - 通过潜在客户培育序列来培育这些潜在客户 - 通过易于构建的方式降低购物车放弃率并产生重复销售自动回复 - 通过高送达率广播推广新活动或宣布产品更新 - 通过我们专为高吸引力而设计的引人注目的登陆页面来提高转化率 Mailmunch 的设置也非常容易。我...
Hello Bar
hellobar.com
将 83% 的访客转化为潜在客户、订阅者和买家 - 条形图、模态框、滑块 — 为您的网站设计精美的弹出窗口。便于使用。完全可定制。非常有效。 - 高级定位 — 将消息定向到用户以产生最大影响。按设备、位置、访问、页面等精确定位。 - 易于使用 — 一键安装。没有代码。 WordPress、Shopify、SquareSpace、Wix 等 17 个。
POWR
powr.io
免费构建 60 多个专业网站应用程序和插件的简单方法，无需编码。收集更多潜在客户、获得更多转化并节省时间。
Kartra
home.kartra.com
您的在线业务变得轻松 - 在线创建、营销和发布，无需聘请文案、网页开发人员、设计师或系统集成商团队！
Optinly
optinly.com
构建智能电子邮件弹出窗口。使用 Optinly Popup Maker 吸引访问者并通过流量获利。 创建访问者喜欢参与的网站弹出窗口。使用最好的潜在客户开发工具来促进销售和转化 - 无需设计或开发技能。
GrooveJar
groovejar.com
Groovejar 帮助企业家增加收入、电子邮件注册和在线销售。您将可以访问各种网站优化小部件和弹出窗口，这将有助于将访问者转变为客户。
Sleeknote
sleeknote.com
Sleeknote 拥有您所需的一切——表单、侧边栏、幻灯片、游戏化——将您的流量转化为收入（只需点击几下）。
OptinMonster
optinmonster.com
转换您的网站流量并从中获利 别再流失访客了！使用世界上排名第一的最强大的转化优化工具包立即扩大您的电子邮件列表，获得更多潜在客户并增加销售额。
Jebbit
jebbit.com
利用可转化的移动体验，将移动流量转化为可操作的数据。
SeizeLead
seizelead.com
SeizeLead 可帮助您将网站访问者转化为潜在客户。 Seizelead 附带 100 多个易于自定义的小部件，您只需 3 分钟即可启动它们。通过不同的定位选项，您可以在正确的时间显示弹出窗口，并将流量转化为收入。广泛的集成允许您将数据发送到 CRM。我是否告诉过你它还带有自动回复器。请自行探索iseaselead.com 的其他功能
Promolayer
promolayer.io
Promolayer 是一个轻量级且 SEO 友好的弹出窗口构建器，专注于通过深入的 A/B 测试工具预防放弃、潜在客户生成和转化率优化。我们的大小只有其他弹出工具的 1/10，不会减慢您的速度。 Promolayers 弹出窗口是移动优先且响应式的。该构建器包含超过 350 个模板和深入的 A/B 测试工具，可实现响应式设计的快速迭代和转化率增长。 Promolayer 平台包括尖端功能，例如移动友好的退出意图和后退按钮捕获以防止放弃。 Promolayers 的功能包括： 多种类型的弹出窗口：全屏、弹出窗口、横幅、条形图、旋转赢奖券轮。真正的响应式弹出窗口。许多平台自动生成优惠券。倒计时器...
MiloTree
milotree.com
在您的博客上使用这些美观、简单的弹出窗口，可以在 Instagram、TikTok、Pinterest、YouTube 和 Facebook 上吸引更多电子邮件订阅者和社交媒体关注者。此外，我们还提供自定义弹出窗口，可将您的访问者发送到您喜欢的任何地方...博客文章、销售页面、联属链接，无论您在哪里！
Bouncezap
bouncezap.com
Bouncezap 是一款易于使用的潜在客户开发营销工具，可以为您完成繁重的工作。直观的用户界面将指导您完成整个过程，因此您不需要成为专业的营销人员，甚至不需要拥有开发人员。
Popupsland
popupsland.com
Popupsland 是第一个基于网络的应用程序，使公司能够在其网站上创建、定制和放置碳减排弹出窗口。通过利用 Popupsland 的力量，企业可以创建高度有吸引力和互动的碳抵消弹出窗口，吸引网站访问者的注意力并鼓励他们采取行动。无论他们是希望收集潜在客户、提高参与度、收集客户的宝贵反馈，还是需要在实现不同营销目标的同时成为更环保的企业，Popupsland 都提供 27 多个不同的预建弹出窗口来帮助他们实现这些目标。
Evidence.io
evidence.io
Evidence.io 为网站提供同样强大的实时社交证明。经过 4 分钟的简单设置后，网站访问者可以看到当前网站访问者、最近购买、预订的约会或任何其他有助于增强买家信心并增强紧迫感的积极参与的实时通知。
Nextsale
nextsale.io
Nextsale 是一个转化平台，为电子商务所有者提供了一套工具，用于创建社交证明、增加电子邮件和短信列表、推广特别优惠，并通过有针对性的现场小部件减少网站放弃。
Claspo
claspo.io
Claspo 是一个快闪创作平台，旨在制定新的行业标准。其全面的拖放界面将引导您完成小部件的创建和自定义，并允许您实现创意中的任何想法。有比表单和横幅更有效的获取和保留客户的方法。借助 Claspo，您可以通过全面的拖放界面创建完全自定义的弹出窗口。我们的平台是新手和任何团队成员的终极解决方案 - 创意制作的过程被尽可能简化。它是如何工作的？ 1. 您可以使用现成的弹出窗口模板或从头开始创建模板。 2. 接下来，设置视觉效果：背景、字体大小和颜色、填充。 3. 添加不同的元素：号召性用语按钮、表单、游戏化、动画按钮等等。功能不够？添加您的自定义元素 - 这是您需要吸引开发人员的唯一情况。导入的...
Popup Maker
popupmaker.com
Popup Maker 是完美的营销工具，将为您的电子商务业务带来有保证的收入。实施 Popup Maker 的不同弹出元素，以获得最佳的定位工具，从而在您的网站上实现更好的转化。
Qualzz
qualzz.com
什么是 Qualzz？ Qualzz 是一款转化优化工具，可将您的在线流量转化为销售额。它是增加在线收入、收集电子邮件注册、生成潜在客户和提高转化率的有效工具。 Qualzz 允许您通过拖放编辑器点击几下即可设计出漂亮的弹出窗口，根据客户偏好和时间表个性化消息。您可以从 CRO 专家设计的高转化率现成模板中进行选择，并使用集成来自动化潜在客户生成流程。以下是几个用例： ✔ 吸引更多订阅者 ✔ 减少购物车放弃 ✔ 提高购物车价值 ✔ 推广特别优惠 ✔ 提供折扣 ✔ 收集反馈 ✔ 促进社交点赞和分享
Picreel
picreel.com
Picreel 是一款先进且易于使用的弹出窗口生成器，可帮助企业将网站访问者转化为客户。其先进的定位和分段功能允许用户使用直观的拖放弹出窗口生成器创建自定义弹出窗口，包括退出和移动弹出窗口。 Picreel 是一款功能强大的潜在客户生成工具，可帮助企业通过创意弹出窗口获得优质潜在客户，并使用 A/B 测试获得最大结果。通过吸引访问者的注意力并促使他们采取特定行动，企业可以提高网站的转化率并增加销售额。
Wisepops
wisepops.com
Wisepops 是第一个吸引、转化和留住网站访问者的现场营销平台。 Wisepops 的现场营销平台可帮助您与最重要的人互动：您的网站访问者。 Wisepops 提供了一个端到端平台，帮助所有类型的在线品牌通过多种格式向访问者提供个性化体验：弹出窗口、栏、嵌入和通知源。 Wisepops 为 53 个国家的 2,000 个品牌提供支持，每年传递 20 亿条个性化现场消息。 Asphalte、Blume、Decathlon、Heineken 和 Jaguar 等品牌使用 Wisepops 建立品牌联系，并将其转化为忠实客户。
Social Proofy
socialproofy.io
轻松创建社交证明通知。小部件可以帮助增加产品销量和潜在客户。借助社交证明，您可以轻松地将社交证明通知添加到您的商店、定位不同的用户、收集电子邮件或使用聊天小部件。您可以使用单个应用程序以及为不同目的准备的小部件来解决多个问题。此外，一些小部件会自动准备并添加到您的帐户中，以便您可以专注于业务的其他方面。使用倒计时小部件将实时最近销售流行和有限优惠添加到您的商店。根据您的品牌准备完全可定制的小部件。使用收集器小部件扩展您的电子邮件或短信列表。针对倾向于退出的访问者，提供有针对性的优惠来保留和转化。
Popupsmart
popupsmart.com
Popupsmart 是一款无代码工具，只需 5 分钟即可提高电子商务销售额、构建电子邮件列表并与访问者互动。
Enrichigo
enrichigo.com
Enrichigo 是一个游戏化弹出窗口平台，可让您为您的网站创建定制的刮刮卡活动。为了简化我们的服务，我们只提供“刮刮卡”。那么为什么要在您的网站上使用刮刮卡呢？也很简单： - 加强访客的承诺 - 增加潜在访客的销售和潜在客户 - 通过访客增加您的品牌知识 - 通过游戏化获得更多注册
AiTrillion
aitrillion.com
体验由可操作的人工智能提供支持的营销自动化 - 获取 AiTrillion！ AiTrillion 是第一个基于 SaaS 的人工智能支持的电子商务卖家的一体化营销平台。 AiTrillion 拥有超过 11 个客户参与渠道，与为电子商务行业构建的分析功能相集成，我们专注于连接超过 175 个国家/地区的数百万客户之间的点。您所寻找的一切都集中在一个屋檐下，具有集成和创新功能。电子邮件营销自动化 忠诚度奖励计划 产品评论 + 问答 网络推送通知 联盟营销 定期会员资格 表单生成器 Ai 工作流程自动化 智能弹出窗口 公告栏 产品推荐
Socital
socital.com
Socital 是一个电子商务营销平台，可帮助营销人员捕获潜在客户，将匿名和放弃的访客转化为客户，并增加销售额。 Socital 提供了一套独特的工具，用于数据收集、电子邮件数据库细分、转化优化、定位和个性化。
Banatic
banatic.com
Banatic 是一个弹出窗口生成器，可以轻松设计漂亮的弹出窗口并更快地扩展您的电子邮件列表。我们提供软件服务来构建您自己的弹出窗口并将电子邮件与您最喜欢的电子邮件提供商同步。总而言之，您可以将注册转化为收入并更快地发展您的业务。
Ampry
ampry.com
从现有流量中产生更多潜在客户、销售和收入。在一个平台上通过用户友好的弹出窗口、持久的顶部和底部栏、微妙的通知和原生广告单元吸引您的网站访问者，所有这些都无需编码。 Ampry 旨在在正确的时刻（多个触发选项，包括页面放弃、页面滚动和网站停留时间）通过正确的消息（各种放置选项和拆分测试功能）吸引正确的访问者（高级用户定位）。
Brave
getbrave.io
Brave 是一个访客转换引擎，为任何拥有 WordPress 网站的人提供 200 多个转换小部件，您可以插入这些小部件并开始转换访客。您还可以将流行的 EMS 或 CRM 集成到您的网站，以收集潜在客户并使用高级分析实时跟踪转化。使用 20 种不同类型的小部件（例如磁铁、社交注册、Woocommerce 追加销售、相关博客文章、自定义横幅广告、调查、测验等）轻松将访客转化为客户和客户。
Digioh
digioh.com
使用 Digioh 将转化率提高 3% 以上！享受轻松的联系人收集、测验、调查、登陆页面和偏好中心 - 所有这些都旨在捕获、汇聚和转换更多零pa... 显示更多 ty 数据！扩大您的电子邮件+短信营销列表，捕获零方数据，并通过高转化率产品推荐测验、参与多步骤表单、现场和电子邮件调查、登陆页面和偏好中心来推动更多销售。充分利用数据的力量，快速获得个性化现场、电子邮件、短信和重新定位体验的回报。 Digioh 允许营销人员比市场上的任何平台收集更多消费者同意的零方数据，并在微观和宏观层面上跨所有营销渠道利用这些数据。通过推出产品推荐测验、实施调查来了解您的客户以及根据此信息通过电子邮件或短信继续对...
ConvertFlow
convertflow.com
ConvertFlow 是一款一体化电子商务渠道构建器。创建、测试和个性化弹出窗口、表单、测验、产品推荐、登陆页面等 - 无需编码或开发人员。在转换之前：您的转换渠道是一堆混乱的应用程序、插件、脚本和 zap。这不是个性化的。报告令人困惑。开发人员需要等待数周时间才能进行更改。收入增长意味着为更多流量付费。转化之后：商店的所有转化活动都组织在一个仪表板中。报告内容清楚。运行漏斗实验很容易。使用漏斗构建器进行更改只需几分钟。您可以提高 ROAS 并最大限度地提高每个网站访问者的收入。启动列表增长渠道： • 通过向新购物者和回头客提供个性化优惠，更快地增加您的电子邮件和短信列表 • 从 100 多...
Magnews
magnews.it
Magnews 是用于管理客户旅程和提高客户价值的一站式解决方案，从整体战略定义到单个活动和营销活动执行，从旅程设计开始，在连续的衡量和改进周期中。 Magnews 使营销和销售团队能够共同努力获取、转化、发展、吸引和重新激活客户，并增加他们的品牌价值。
Personizely
personizely.net
Personalizely 是一个转化营销工具包，用于通过收集每个网站访问者的联系信息、提高平均订单价值并通过有针对性的弹出窗口促进销售来充分利用每个网站访问者。它通过易于使用的构建器轻松创建高转换弹出窗口，为您提供完全的设计自由。而使用网站个性化工具，您可以根据访问者的活动历史记录、推荐来源、地理位置、设备、购物车价值、订单历史记录等轻松编辑您的网站，并通过其可视化现场编辑器将网站拆分为多个变体。
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk 是专为忙碌的营销人员创建的转化优化工具集。它提供快速、易于使用的解决方案，可以通过三种方式帮助您提高销售额： 1. 智能电子商务弹出窗口可帮助您更快地构建列表、减少购物车放弃并以前所未有的方式提高电子商务销售额。 2. 网站个性化功能使您可以轻松地根据购物者细分定制网站和营销活动登陆页面消息，以获得更相关、更有意义的体验。 3. 易于使用的 A/B 测试可让您快速设置、测试和比较弹出和个性化登陆页面的性能。此外，您可以比较完整的购物者旅程来衡量对底线的影响。
Convertful
convertful.com
Convertful 是评价最高的潜在客户捕获软件，可将您的用户转化为新的电子邮件订阅者或销售。
Growmatik
growmatik.ai
Growmatik 是一种跨渠道营销工具，可以帮助您通过一个仪表板实现整个营销自动化和个性化。使用此工具，您可以发现您的客户旅程，使用行业领先的过滤系统对您的用户进行细分，无需任何代码即可直观地创建和管理自动化，发送个性化电子邮件，显示高度针对性的弹出窗口，个性化您的网页并衡量所有内容以提高转化和增长。
Outgrow
outgrow.co
Outgrow 让您可以轻松构建个性化测验、计算器、评估、竞赛、表格/调查、推荐、投票和聊天机器人，从而更好地获取、鉴定和吸引潜在客户。无需开发人员或设计师！ Outgrow 拥有大量设计模板，这些模板针对移动设备、桌面设备和平板电脑进行了全面优化，并且可以轻松嵌入到您的广告、网站、移动应用程序、社交媒体、短信和电子邮件通信中。此外，还有超过 1000 个预制内容片段和渠道，经过优化以提高转化率，因此您可以更改问题，进行一些调整，使其与您的品牌保持一致，并在几分钟内准备好您自己的交互式内容。
Fomo
fomo.com
Fomo 是世界上第一个社交证明营销平台。
Serviceform
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Serviceform – 您的企业销售、支持和营销所需的唯一软件 有网站访问者但未将其转化为客户？让我们改变这一点！ Serviceform 帮助世界各地的企业将网站访问者转化为收入。这是通过结合销售线索生成工具、识别网站访问者行为的分析和 CRM 来实现的，为网站转换和客户管理提供单一解决方案。我们的愿景是成为一家全球领先的公司，致力于突破在线潜在客户开发和沟通的界限。我们希望成为您的企业销售、支持和营销所需的唯一软件。 Serviceform 是一家总部位于芬兰的 SaaS 公司。我们致力于开发最好的潜在客户开发工具和分析工具。我们希望让企业主做出明智的决策并可预测地发展他们的业务。关于...
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面向数据驱动的数字营销人员的无代码登陆页面平台。 Landingi 可让您通过微转化跟踪来设计、发布和优化数字营销资产，以实现更高的转化率。
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Delivra 专为忙碌的营销人员打造，将通过简单的电子邮件和短信营销解决方案来扩大您的受众。
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事实证明，在营销渠道中添加 Proof 可以建立访问者的信任、创造紧迫感，并将每页转化率提高 10-15%。