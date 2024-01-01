替代项 - Liscio
Zoho CRM
zoho.com
使用 Zoho 的在线生产力工具和 SaaS 应用程序套件来运营您的整个业务。全球超过 5000 万用户信任我们。尝试我们的永久免费计划！
FuseBase
nimbusweb.me
将来自多个来源的信息混乱转变为井然有序的工作场所。让您或您的团队能够通过更少的迭代和更少的会议更快地完成工作。
Softr Studio
softr.io
Softr 将您的 Airtable 数据转变为美观且功能强大的网站、网络应用程序或客户端门户。选择一个模板或从头开始。
Flowlu
flowlu.com
Flowlu 是一款适用于各种规模团队的一体化业务管理平台。还没有 Flowlu 帐户？现在免费注册！
SuiteDash
suitedash.com
使用我们安全的客户端软件设计您自己的客户端或客户门户访问：全品牌登录、仪表板和带有白标的电子邮件通知
Copilot
copilot.com
Copilot 是服务企业的现代客户门户 通过客户门户为客户提供一站式体验，该门户可简化消息传递、支付、文件共享、帮助中心、自定义应用程序访问等。
Moxo
moxo.com
Moxo 交互工作空间被世界各地的领先企业用来简化数以百万计的 B2B 项目，从账户注册到账户管理。
Accelo
accelo.com
简化项目、保留、销售和服务管理。获得整个客户数据库的可见性，改进流程并花更多时间在您的专业知识上。
SuperOkay
superokay.com
SuperOkay 为您提供统一且易于使用的界面，以便与您的客户和合作伙伴共享所有链接和文档。
Dock
dock.us
Dock 帮助销售、客户成功和营销协同工作以增加收入。
vcita
vcita.com
借助面向小型企业的一体化业务管理应用程序推动更多业务并提供优质服务 |
Onehub
onehub.com
Onehub 是一款 Web 应用程序，可提供您与合作伙伴、客户、同事和供应商轻松、安全地共享业务信息和文件所需的一切。
Planhat
planhat.com
Planhat 是一个美观、灵活且功能强大的客户成功平台。客户 360、健康评分、手册、客户门户等。
Recapped
recapped.io
完成交易和吸引客户的速度加快 25%。立即创建共同行动计划，帮助您更快地完成交易，了解交易中实际发生的情况，并为您的支持者提供支持。
GuideCX
guidecx.com
GuideCX 创建的新客户入门软件让您的生活更轻松。该工具使管理内部团队和更新客户变得轻而易举！
Workiro
workiro.com
下一代应用程序独特地结合了任务、通信和文档管理功能（包括电子签名），帮助您以更好的方式与任何人一起完成任何工作。
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps 将内联网、通信和培训集成到一个统一的平台中，弥合了办公桌员工和无办公桌员工之间的差距。
Aligned
alignedup.com
销售团队 - 简而言之，ALIGNED 是一个数字销售室 - 为您的团队和买家提供的协作平台。它使您能够协调复杂的交易、提高买家参与度并缩短价值实现时间。如何？ Aligned 将所有客户沟通、内容、流程和工具简化为一个个性化的客户工作区（是的，确实如此）。不再需要一周又一周地追查电子邮件——这只是一个链接，通向一个数字房间，统治一切。您还可以通过发现客户旅程中的盲点来获得前所未见的见解，最终帮助您获得更多控制权，吸引所有利益相关者，提高效率，并……更快地达成更多交易。我们的工具美观、使用简单，并且可以免费试用，无需信用卡或试用期 - 立即注册 Aligned 并亲自体验。
Shape Software
setshape.com
Shape 是专门构建的销售和营销自动化软件，具有可针对任何企业进行配置的预构建功能。易于使用的界面为您的团队提供支持，并将您业务的各个方面整合到一个人工智能平台中。 Shape Software 为您的团队提供了一个协作空间，让他们在所做的一切事情上保持一致和高效，无论是简化销售渠道、通过营销序列和数字广告吸引更多潜在客户、培养客户关系、无缝沟通还是跟踪项目。立即开始通过 Shape 增加您的收入。
VobeSoft
vobesoft.com
VobeSoft 让改变变得更有趣。使用我们的模块化无代码软件设置业务流程并生成 360 度视图。
Service Provider Pro
spp.co
SPP是一款面向产品化服务机构的客户管理和计费软件。
Alternative Payments
alternativepayments.io
Alternative Payments 是一个全方位服务的 B2B 支付平台，可以为您和您的客户简化和自动化支付。为您的客户提供一个白标安全平台，通过多种付款方式（ACH、信用卡和分期付款）支付发票。与领先的会计和 PSA 软件解决方案集成，同步发票并使自动对账变得轻而易举。启用自动付款和自动电子邮件提醒等自动化功能，可以节省您的时间并更快地收集发票，并解锁数据洞察力，让您全面了解付款情况并更好地预测现金流。一切都在一个平台上。
Practice
practice.do
简化您的教练业务。 我们帮助教练将笨重、脱节和烦人的系统整合到一个简单的地方。
FileInvite
fileinvite.com
收集所需的所有文档、签名和数据的速度提高了 80%。
SuiteFiles
suitefiles.com
文档创建、协作和签名全部集中在一处。 SuiteFiles 是一款功能强大且简单的文档管理软件，适用于会计和专业服务公司。我们的工作流程正是中小型公司与客户共同成长所需的。我们支持您的日常活动，与 Xero、Karbon、QuickBooks Online、Microsoft 365 等集成。我们的使命是为各种规模的公司提供企业级解决方案和服务，以满足他们的发展轨迹。结果？一个用户友好、可扩展、强大的平台，您的团队和客户将真正喜欢使用。我们的产品开发和客户支持团队反应迅速 — 这意味着您有人投资，让您能够充分利用 SuiteFiles。借助 SuiteFiles，您的文档管理需求得到满足，IT...
Zendo
getzendo.io
Zendo 是一款一体化软件，用于简化从定制、产品化到订阅的销售服务。它可以帮助企业家和机构在自动化的帮助下加快内部流程。创建您自己的工作流程、自动生成发票并拥有专业外观的服务目录，您的客户可以在其中轻松进行购买。这是一个简单而优雅的解决方案，它不是仪表板，而是建议将聊天作为操作中心，其中每个新客户的请求都会创建一个对话线程。您可以在其中发送报价、发票、付款和消息。完全忘记在选项卡或应用程序之间切换，并在一个地方完成所有操作。 Zendo 可以通过各种白标选项打造您自己的，从自定义域到品牌颜色，甚至您自己的个性化聊天机器人！聚集您的团队，让您的业务在这款易于使用、直观的软件中蓬勃发展。
Clustdoc
clustdoc.com
管理项目前阶段和入职工作流程的新方法。邀请第三方从自定义门户加入您的项目，引导他们完成需要完成的工作，与您的团队一起审查提交的信息，轻松签署合同和保密协议，并通过您的客户管理移动应用程序完成工作！
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Clinked 客户端门户是领先的在线协作软件。安全、移动且高度可定制。轻松共享文件、沟通、管理项目。
Ahsuite
ahsuite.com
Ahsuite 可让您在易于使用的客户门户中组织客户通信，这样就不会遗漏或丢失任何内容。它具有干净、简约的设计，重点关注您想要显示的工作：仪表板、Figma 板、幻灯片、视频、报告或其他任何内容。如果它可以嵌入到 iframe 中，您就可以在客户端门户中共享它。我们的客户门户是安全的、有组织的、自助服务的。一旦您尝试了 Ahsuite，您将永远不会再回到通过电子邮件发送链接的状态。 Ahsuite 配备了一套专为数字机构构建的强大协作工具。这意味着您可以告别 Trello、Slack、DropBox 和 LastPass，因为 Ahsuite 让您只需一次登录即可完成所有操作。通过专业版或代理...
BrightReturn
brightreturn.com
BrightReturn 提供全面的解决方案，用于自动化会计实践、提高效率、安全性和生产力。 BrightReturn 的软件致力于改善会计环境，提供了一系列旨在简化工作流程、增强安全性并促进增长的功能。 BrightReturn 的魅力在于其多方面的优势。会计师事务所可以采用先进的实践管理软件来自动执行日常任务，促进无缝沟通并扩大服务范围。这一转型不仅推动业务增长，还提高客户的投资回报，确保在竞争格局中的战略优势。留住员工也将受益。通过自动化工作流程和促进协作，该软件培养了一支更加投入和满意的员工队伍。可用的培训资源有助于提高技能、提高工作满意度和整体员工投资。生产力是 BrightRetu...