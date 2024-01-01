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Lippincott (Lippincott Williams & Wilkins) 来自 Wolters Kluwer Health - LWW，是专业健康信息和资源的顶级出版商，为医疗保健专业人员、医学生和机构提供服务。 LWW 在医疗保健领域享有长期的质量和权威声誉，提供广泛的产品和服务，旨在支持教育、研究和临床实践。 LWW 是值得信赖的医疗和保健信息来源，以其对质量、准确性和创新的承诺而闻名。其广泛的产品和服务对于医疗保健专业人员、教育工作者和在各自领域追求卓越的学生来说是不可或缺的。

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