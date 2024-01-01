替代项 - Linnworks
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc.是一家美国云软件公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。它提供 (CRM) 客户关系管理服务，还销售一套互补的企业应用程序，专注于客户服务、营销自动化、分析和应用程序开发。 2020 年，《财富》杂志根据员工满意度调查，将 Salesforce 在“最适宜工作的 100 家公司名单”中排名第六。
Helium 10
helium10.com
从产品和关键词研究到列表优化、分析等。无论您处于销售旅程的哪个阶段，我们的工具和培训都能满足您的需求。
Jungle Scout
junglescout.com
您在亚马逊上销售的一体化平台。
Keepa
keepa.com
亚马逊价格历史图表、价格下跌警报、价格观察、每日下跌和浏览器扩展。
Sellerboard
sellerboard.com
为亚马逊卖家提供准确的利润分析。
BigCommerce
bigcommerce.com
BigCommerce 是一家在纳斯达克上市的电子商务平台，为零售商提供软件即服务服务。该公司的平台包括在线商店创建、搜索引擎优化、托管以及中小型企业的营销和安全。
Informed Repricer
informed.co
通过价格优化增加利润 - 通过针对所有类型卖家的自动重新定价策略保持竞争力并赚更多钱。 Informed.co 是排名第一的竞争性重新定价平台，可帮助在线企业提高利润并赢得更多购买按钮。
Creatio
creatio.com
Creatio（以前称为 bpm'online）是一种用于流程管理和 CRM（客户关系管理）的软件即服务 (SaaS) 低代码解决方案。截至 2020 年，Creatio 解决方案堆栈由 Studio Creatio（低代码平台）、Sales Creatio（销售人员自动化软件）、Marketing Creatio（营销自动化工具）和 Service Creatio（服务台软件）组成。
Webgility
webgility.com
立即登录即可访问面向在线零售商和商业企业的领先会计自动化和多渠道软件平台。
DelightChat
delightchat.io
轻松增加销售额并管理支持 - 全渠道客户支持 - 通过一个统一的仪表板回复所有渠道的客户 - WhatsApp、Instagram、Facebook、电子邮件和实时聊天。 - WhatsApp 营销 - 使用官方 WhatsApp API 发送促销广播并增加您的销售额。使用 WhatsApp 自动恢复废弃的购物车、发送订单通知并验证货到付款订单。
ShipBob
shipbob.com
在线商店的电子商务履行。 ShipBob 使企业能够提供 2 天发货并管理库存、订单和发货。
Pepperi
pepperi.com
辣椒|统一 B2B 商务平台和移动销售应用程序
eDesk
edesk.com
eDesk 的电子商务客户服务软件将所有客户交互和订单数据合并到易于管理的客户支持团队的票据中。今天就开始吧。
SellerApp
sellerapp.com
SellerApp：亚马逊针对 PPC、关键词和利润的多合一卖家工具 SellerApp 旨在为卖家提供数据、智能自动化和运营。
smartscout
smartscout.com
创建客户和亚马逊算法喜爱的列表所需的一切。 借助人工智能，您可以像专家一样使用正确的关键字和正确的消息创建列表，但只需短短几分钟
Perpetua
perpetua.io
电子商务的增长基础设施。 与数千家使用 Perpetua 零售媒体执行和智能软件的企业一起，在亚马逊、沃尔玛、Instacart 和其他市场上实现盈利规模增长。
Omnichat
omnichat.ai
通过全渠道消息传递自动化电子商务营销。 通过具有实时聊天、聊天机器人和营销自动化功能的全渠道消息传递 CRM，实现更快增长并推动更多销售。
SellerLegend
sellerlegend.com
对您的亚马逊销售进行强大的亚马逊分析准备好发现市场上最强大的应用程序：亚马逊卖家在一个地方管理其业务所需的所有金融工具！带我们免费乘车 21 天免费 |无风险 |试用结束前随时取消 重新发现您的 SellerCentral 数据 ... 主页 阅读更多 ”
RepricerExpress
repricerexpress.com
RepricerExpress 是市场领先的智能重新定价解决方案，适用于亚马逊和 eBay 卖家，可提高销售额和利润率。
SAP
sap.com
在 SAP，我们的目标是帮助世界更好地运行并改善人们的生活。我们的承诺是创新，帮助我们的客户发挥最佳水平。 SAP 致力于帮助每位客户成为运营最佳的企业。我们设计解决方案来推动创新、促进平等并跨越国界和文化传播机会。与我们的客户和合作伙伴一起，我们可以改变行业、发展经济、改善社会并保护我们的环境。
Flowspace
flow.space
Flowspace 使品牌能够加速销售、扩大运营规模并满足快速、实惠的交付的购买后期望。开始吧。
Auctiva
auctiva.com
使用 Auctiva 强大的多渠道电子商务软件开始在 Amazon 和 eBay 上销售更多产品。在一个地方同步库存、处理订单、将产品添加到多个市场！开始免费 30 天。开始销售您自己的物品或代发货。
Zetpy
zetpy.com
一个控制面板即可同步所有信息。 与 Lazada、Shopee、TikTok Shop、Zalora 等顶级电子商务市场以及 Shopify、WooCommerce 和 Magento 等购物车同步产品、库存、客户和订单。
ConnectBooks
connectbooks.com
ConnectBooks 是在亚马逊、沃尔玛、Shopify 和 eBay 上销售的电子商务业务的必备 SAAS 工具。该软件可实现电子商务会计自动化，确保商业账簿始终清晰准确，推动最佳业务决策。
Kibo
kibocommerce.com
Kibo 提供您可以信赖的 B2C 和 B2B 电子商务、订单管理、个性化和销售点统一商务解决方案。
EX.CO
ex.co
EX.CO 是世界领先的发布商优先的视频技术平台，使发布商能够拥有自己的视频策略以实现最大收益。
Feedonomics
app.feedonomics.com
我们排名第一的数据馈送优化和产品馈送管理系统平台可让您在人们在线购物的任何地方列出您的产品，包括 Google Shopping、Amazon 和 Facebook
PIPE17
pipe17.com
比 iPaaS 更好。电子商务集成可帮助您查看、自动化和管理您的运营、履行、订单、库存等。
Epicor
epicor.com
Epicor ERP 系统是模块化、行业特定的软件，用于管理全公司的业务流程。 Epicor 软件非常适合管理会计和财务、人力资源、客户、供应链、库存、分销和制造生产管理。 Epicor 软件可在本地使用，也可作为 SaaS 云 ERP（企业资源规划）使用。 Epicor 提供业务管理平台作为行业特定的 ERP 解决方案。 Epicor Software Corporation 进行创新，将更新的技术融入 ERP 系统。例如，Epicor 使用工业物联网 (IIoT) 将车间内的机器与传感器和 PLC（可编程逻辑控制器）连接到其高级 MES（制造执行软件）中，该软件与 Epicor ERP...
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