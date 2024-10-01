替代项 - Lightspeed
Connecteam
connecteam.com
Connecteam 是一款移动优先的劳动力管理应用程序，具有一套强大的工具，旨在帮助拥有无办公桌团队的组织改善沟通、留住员工并提高运营效率。 Connecteam 允许管理人员将业务流程置于自动驾驶状态并专注于业务增长，同时也让员工解放出来，提高工作效率、专业性和满意度。通过移动优先的自定义清单、表格和报告节省时间并提高工作效率；使用 GPS 时钟安排轮班并跟踪工作时间；简化员工沟通、提高专业技能、管理日常任务等等，一切尽在一个应用程序中。通过 Active Directory 单点登录 (SSO) 确保系统管理员安全、轻松地登录。
Stripe
stripe.com
Stripe 是一家美国金融服务和软件即服务 (SaaS) 公司，总部位于美国加利福尼亚州旧金山。该公司主要为电子商务网站和移动应用程序提供支付处理软件和应用程序编程接口（API）。
Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美国金融服务、商业服务聚合商和移动支付公司，总部位于加利福尼亚州旧金山。该公司销售软件和硬件支付产品，并已扩展到小型企业服务领域。该公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 于 2009 年创立，并于 2010 年推出首个应用程序和服务。自 2015 年 11 月起，该公司在纽约证券交易所上市，股票代码为 SQ。
Appetize.io
appetize.io
基于在线网络的 iOS 模拟器和 Android 模拟器。使用 HTML5 和 Javascript 在浏览器中运行 iPhone、iPad、Mobile Safari、APK、移动应用程序。
Yoco
yoco.com
SA 最喜欢的刷卡机接受所有主要卡。移动和点击启用。 ...通过使用 Yoco Link 创建和发送数字发票来在线销售商品。
SevenRooms
sevenrooms.com
SevenRooms 通过免佣金预订、虚拟候补名单、餐桌管理、宾客档案、电子邮件营销等帮助酒店运营商提高利润。该公司通过一体化系统支持直接预订，让餐厅拥有整个宾客旅程，创造卓越的体验，推动收入和回头客。 SevenRooms 成立于 2011 年，由亚马逊、Comcast Ventures、PSG 和 Highgate Ventures 提供风险投资支持，在全球拥有餐饮、酒店餐饮、夜生活和娱乐客户。全套产品包括预订、候补名单和餐桌管理、在线订购、移动订购和支付、评论聚合和营销自动化。
OpenTable
opentable.com
OpenTable 帮助餐厅更好地做他们最擅长的事情。无论餐厅老板想要增加座位、更顺畅地轮班、建立顾客关系还是赚取更多收入，OpenTable 都能提供易于使用的解决方案。客户每年连接到由 16 亿就餐者组成的全球网络，以及遍布 105 个国家/地区的 55,000 多家餐厅、酒吧、酒庄和其他场所。借助免费的 POS 集成、两键式电子邮件活动等，餐厅可以在一个地方管理所有最重要的数据，以扩大其成功。
Toast POS
pos.toasttab.com
Toast 是一个餐厅销售点和管理系统，可帮助餐厅改善运营、增加销售额并创造更好的宾客体验。
Kyte
kyteapp.com
借助 Kyte 的 POS 应用程序和系统，您可以通过手机或平板电脑管理销售、库存和客户。免费获取！
7shifts
7shifts.com
7shifts 是一款一体化餐厅团队管理平台，可帮助经营者： 1) 做出更有利可图的决策。您每天都会获得做出最佳团队和运营决策所需的见解。通过计划执行、最佳劳动力跟踪和实时报告来实现您的劳动力目标。 2）提高运行效率。我们将帮助您井然有序地运营并减少容易避免的错误。主动管理合规性，轻松运行工资单，并使用数字清单跟踪任务。 3）争取时间。随着效率的提高，您将有更多的空闲时间来创造出色的宾客体验。更轻松的调度、集中通信和自动小费计算触手可及。 4）提高团队保留率。您将获得帮助建立强大团队所需的工具。密切关注团队敬业度、情绪和满意度，将人员流动率降低 13%。以下是您的餐厅如何从 7 班制中受益： ...
Clover
clover.com
Clover 用一套集成的产品取代了您的收银机、支付终端、收据打印机和条形码扫描仪。接受信用卡、EMV 和 Apple Pay。
MOKA POS
mokapos.com
Moka 是一家移动技术公司，提供基于云的销售点和支付解决方案，帮助中小型企业更好地销售和发展。 Moka 目前遍布印度尼西亚 100 多个城市，拥有超过 35,000 家商户，迄今为止已从红杉资本、软银和 East Ventures 等世界级投资者那里获得了超过 3000 万美元的资金。
Elementary POS
elementarypos.com
lementary POS 是您的移动收银机或复杂的销售点系统，专为满足您的特定要求而定制。只需一个合理的价格，您就可以获得无数旨在简化和加速业务流程的功能，以及无限数量的用户和连接设备。借助 Elementary POS，您可以访问灵活的销售模块和虚拟办公室，让您可以随时随地访问销售统计数据、库存管理等。 Elementary POS 非常适合中小型公司、自由职业者以及开办新业务的人。它是一个用户友好的综合系统，旨在与您的公司一起成长。无论您需要单个移动收银机还是更复杂的系统，Elementary POS 都可以根据您的需求进行精确定制。您可以将其想象为一款建筑游戏，您可以根据您的业务模型的...
TouchBistro
touchbistro.com
TouchBistro 是一款一体化 POS 和餐厅管理系统，让餐厅经营变得更加轻松。 TouchBistro 在一个强大的平台上提供最基本的前台、后台和宾客互动解决方案，帮助餐厅老板简化运营，减少手动连接各个点的时间，将更多时间用于与宾客联系并发展他们的业务。商业。 TouchBistro 专为满足餐饮业的独特需求而设计，速度快、可靠且易于使用，并具有餐馆老板增加销售额、提供卓越宾客体验以及节省时间和金钱所需的所有功能。通过将创新的餐厅技术与对客户支持和成功的无与伦比的奉献精神相结合，TouchBistro 已为 100 多个国家/地区的 29,000 多家餐厅提供服务，成为改变餐厅经营方式...
ERPLY
erply.com
ERPLY LTD 是一家为零售商提供基于云、面向 iPad 的销售点和库存管理软件的提供商，专注于多商店运营。我们为您的商店、仓库和总部提供完全集成的前端和后台功能到一个软件套件中。
Oliver POS
oliverpos.com
Oliver POS 是 WooCommerce 的革命性销售点系统。 Oliver 专为实体商店而构建，可以将您的 WooCommerce 和实体实体店完全集成。借助单一数据库和平台，从实体店和在线商店销售产品从未如此简单。有了 Oliver POS，一切都集中在一处；无需多次集成、与其他系统同步或手动更新库存。这意味着 Oliver 始终与以下内容保持同步： * WooCommerce 产品 * WooCommerce 产品库存 * WooCommerce 客户 * WooCommerce 订单 * WooCommerce 设置 * 1000 个 WooCommerce 插件 * + 更多...
RepairShopr
repairshopr.com
维修店软件可为您提供电脑维修店的发票、票务、POS、定期发票、计费和 CRM 等功能。
EasyStore
easystore.co
一个统一的商务平台，可帮助您在线和面对面（零售）销售。我们简化您跨所有渠道的销售流程，包括在线商店、Shopee、Lazada、TikTok、Facebook、Instagram、推荐计划等。您可以从一个后端管理所有产品、订单、库存、客户，从而更轻松地开展业务并简化运营。
Modisoft
modisoft.com
Modisoft 简化了零售和餐厅管理，将银行、库存、销售和员工管理等基本功能集成到一个用户友好的平台中。受益于实时销售跟踪、全面的库存控制和详细的报告，所有这些都可以在多个地点进行访问。我们的承诺包括 24/7 客户支持、无隐藏费用的透明定价以及免费试用。使用 Modisoft 高效简化您的业务运营。
Epicor
epicor.com
Epicor ERP 系统是模块化、行业特定的软件，用于管理全公司的业务流程。 Epicor 软件非常适合管理会计和财务、人力资源、客户、供应链、库存、分销和制造生产管理。 Epicor 软件可在本地使用，也可作为 SaaS 云 ERP（企业资源规划）使用。 Epicor 提供业务管理平台作为行业特定的 ERP 解决方案。 Epicor Software Corporation 进行创新，将更新的技术融入 ERP 系统。 例如，Epicor 使用工业物联网 (IIoT) 将车间内的机器与传感器和 PLC（可编程逻辑控制器）连接到其高级 MES（制造执行软件）中，该软件与 Epicor ...
Tock
exploretock.com
Tock 的综合预订平台为酒店提供商提供了建立成功业务和提供卓越体验所需的工具。凭借强大的餐桌管理功能和一流的支持，Tock 让企业完全掌控。餐厅、酒吧、酒庄、酒店等都使用 Tock 与客人联系、发展业务并在不断变化的行业中蓬勃发展。
Olsera.com
olsera.com
Olsera 不仅仅是一个销售点 (POS)。凭借适合中小微企业的一体化收银应用程序，我们从始至终提供完整的解决方案，以支持您业务的每一步。来吧，准备好与奥尔塞拉一起前进吧！
Lithos POS
lithospos.com
Lithos POS 是一款简单且功能强大的零售/餐厅销售点软件。零售/餐厅 POS 软件提供广泛的服务，包括库存管理、客户忠诚度和会计。
ResDiary
resdiary.com
esDiary 是全球领先的在线餐厅预订提供商之一，每月在 59 个国家/地区的 9000 多家餐厅为超过 1,390 万名食客提供座位。 ResDiary 是一款作为软件即服务出售的网络应用程序，可通过互联网访问。我们的总部位于英国，在英国、意大利、法国、韩国、南非、加拿大、丹麦、挪威、瑞典、印度尼西亚、菲律宾、迪拜、新加坡、香港、澳大利亚和新西兰拥有团队成员和被许可人。
PosBytz
posbytz.com
基于云的一体化餐厅和零售管理软件 我们基于云的一体化餐厅和零售管理软件是简化您的业务运营的完美解决方案。借助我们易于使用的界面，您可以随时随地管理您的餐厅或零售业务。
Paymash
paymash.com
从一个中央平台管理您的业务。开始在您的商店、网上销售或创建并发送发票。
Epos Now
eposnow.com
Epos Now 适用于几乎所有 POS 硬件。 Epos Now 的软件非常适合零售和酒店业，可从一台设备扩展到多台设备。
Restora POS
restorapos.com
Restora POS 是面向餐饮企业企业家的下一代自动化解决方案。一款出色的餐厅 POS 计费软件解决方案，可以单独处理您餐厅的所有操作。 Restora POS 提出了先进的管理数字解决方案、无忧技术、响应灵敏的在线/离线系统以及熟练的备份支持团队。 Restora POS 的重要功能： => 响应式支持 => 强大的网站和应用程序集成 => 云 POS 计费系统 => 月度和半年订阅设施 Restora POS 的核心产品： => 餐厅管理软件 => 餐厅库存管理软件 = > 餐厅 POS 软件 => 在线订餐系统 => 云厨房软件 Restora POS 提供的重要业务类型： => 酒...
Simply POS
simplypos.com
人工智能驱动的销售点、电子商务和零售商店自动化平台，适用于拥有 1 到 101 个商店地点的企业
SpotOn
spoton.com
SpotOn 是发展最快的软件和支付公司之一，提供技术和支持，帮助当地企业及其经营者按照自己的方式取得成功。 SpotOn 以其灵活的云技术和个性化支持而闻名，提供端到端平台来接受付款、增加收入、简化运营并创造卓越的宾客体验。从无缝高效的销售点系统到为快速发展的企业构建的集成管理解决方案，SpotOn 构建的技术能够