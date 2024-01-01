替代项 - Lightly AI

Cleanlab

cleanlab.ai

Cleanlab 由麻省理工学院首创并在财富 500 强公司中得到验证，提供世界上最受欢迎的以数据为中心的人工智能软件。 大多数人工智能和分析都会受到数据问题的影响（数据输入错误、标签错误、异常值、模糊性、接近重复、数据漂移、低质量或不安全的内容等）； Cleanlab 软件可帮助您在任何图像/文本/表格数据集中自动修复它们。这个无代码平台还可以自动标记大数据集并提供强大的机器学习预测（通过自动校正数据自动训练的模型）。 我可以从 Cleanlab 软件中获得什么？ 1. 自动验证您的数据源（为您的数据团队提供质量保证）。您公司的数据就是您的竞争优势，不要让噪音稀释其价值。 2. 数据集...