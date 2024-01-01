替代项 - Lightly AI
Labelbox
labelbox.com
人工智能的数据引擎。 数据管理、人工智能辅助标签、模型训练和诊断以及标签服务全部集中在一个平台上，以非常快的速度构建更好的人工智能产品。
V7
v7labs.com
企业培训数据的完整基础设施，涵盖标签、工作流程、数据集和循环中的人员。
Modal
modal.com
Modal 为数据工程师和数据科学家构建更好的基础设施。
Cleanlab
cleanlab.ai
Cleanlab 由麻省理工学院首创并在财富 500 强公司中得到验证，提供世界上最受欢迎的以数据为中心的人工智能软件。 大多数人工智能和分析都会受到数据问题的影响（数据输入错误、标签错误、异常值、模糊性、接近重复、数据漂移、低质量或不安全的内容等）； Cleanlab 软件可帮助您在任何图像/文本/表格数据集中自动修复它们。这个无代码平台还可以自动标记大数据集并提供强大的机器学习预测（通过自动校正数据自动训练的模型）。 我可以从 Cleanlab 软件中获得什么？ 1. 自动验证您的数据源（为您的数据团队提供质量保证）。您公司的数据就是您的竞争优势，不要让噪音稀释其价值。 2. 数据集...
Galileo AI
usegalileo.ai
Galileo AI 正在彻底改变生成式 AI 时代的 UI 设计方式。 Galileo 最先进的人工智能利用自然语言创建高质量的 UI 设计，使人们能够进行超越想象的设计。
Encord
encord.com
更快地构建更好的模型所需的所有工具 Encord 是面向高级计算机视觉团队的领先数据平台：简化标签和 RLHF 工作流程、观察和评估模型以及管理和整理数据，以更快地实现生产 AI。
Dataloop
dataloop.ai
最后，为企业打造的解决方案 借助 Mark AI 全面的品牌指南和 AI 定制功能，我们提供企业级解决方案，让您能够塑造 AI 的身份和消息传递，以满足您的业务需求。