替代项 - Legion
Connecteam
connecteam.com
使用一种解决方案管理您的员工。 使用 Connecteam 的一体化公司应用程序来沟通、管理和培训非办公桌员工。易于使用、易于定制、易于扩展。
Element
element.io
Element 是一款安全的群组视频通讯应用程序，具有高级群聊隐私设置、团队沟通和生产力功能，同时使用 Matrix 开放网络在家工作。与强大的端到端加密进行协作。群组即时通讯 Riot.im 现已更名为 Element
Blink
joinblink.com
Blink 是一款面向一线和关键员工的员工应用程序，将内联网、企业社交网络和安全信使集成在一个精简的软件包中。
WorkJam
workjam.com
对齐前线。事实证明，最完整的前线数字化工作场所可以为您的组织带来突破性成果。
Workvivo
workvivo.com
通过 Workvivo™ 激发、吸引并无缝连接您的公司。旨在培养丰富的公司文化的员工敬业度软件。在这里预订您的演示！
Beekeeper
beekeeper.io
一线员工的必备平台 适合移动员工的移动平台。更好地沟通。协调得更快。完成更多工作。
Speakap
speakap.com
您的集中式内部通信中心，用于在最重要的时候连接、培训和吸引分散的员工。
Zello
zello.com
一体化商业通信解决方案，连接全球 1.5 亿用户。为您的员工提供即时、可重播的语音。
LumApps
lumapps.com
LumApps 是一个员工体验平台，让每位员工无论身在何处或语言如何，都可以进行个性化沟通，并让他们能够做到最好的工作。
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps 将内联网、通信和培训集成到一个统一的平台中，弥合了办公桌员工和无办公桌员工之间的差距。
Simpplr
simpplr.com
使用内联网软件转变内部通信。了解 Simplrr 如何联系员工并吸引员工参与，以提高生产力和保留率。
WorkStep
workstep.com
对于雇主：WorkStep 的软件可以帮助公司雇用和留住整个供应链的一线员工。对于求职者：针对制造、交付、装载、维修和完成工作的人员的工作网络。受雇用。学习新技能。开创事业。
goHappy
gohappyhub.com
goHappy 正在彻底改变雇主与一线员工沟通和互动的方式，为他们提供有史以来最具包容性和最简单易用的无应用技术。在当今世界，与一线员工的持续沟通至关重要，goHappy 意识到基于应用程序的解决方案、日常聚会和看板上的消息根本行不通。 goHappy 成功的关键是使雇主能够通过短信联系 100% 的一线员工。来自雇主记录系统的自动反馈意味着他们的活跃员工总是可以在几秒钟内收到即时通信。他们能够通过标准文本或包括视频、图像、链接、调查等来接触所有员工或特定群体 - 所有这些都可以翻译成他们选择的语言。 goHappy 由 Shawn Boyer 创立，他还创立了 Snagajob（美国最大的小...
Oneteam
oneteam.io
Oneteam 简介：与无办公桌员工的联系是一项重大挑战，您可能不会感到惊讶。他们分布在多个地点，不坐在电脑后面，没有企业电子邮件地址，而且通常只是兼职工作，等等。内联网、电子邮件群发、纸质指南和公告板等老派方法已经不再有效。他们创造了我们所说的
Appspace
appspace.com
使用简单的通信和空间管理工具打造卓越的协作工作场所体验，让您的团队保持联系，无论他们是在工作、在家还是在旅途中。 Appspace 为成千上万的客户提供全球解决方案和支持，这些客户相信我们可以帮助他们与团队沟通并实现混合工作场所体验的现代化。我们很自豪能够帮助客户提供现代化的工作场所体验、统一品牌文化并加强沟通。
Konverse
konverse.com
吸引非办公桌员工和承包商并为其提供支持。 通过一款可以完成这一切的应用程序来团结您的员工。